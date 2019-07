SIDERTABBE: Den perlende, litt dropsaktige og svært sukkerholdige svenske sideren Halmstad Crush var ikke alkoholfri, som etiketten hevdet. Foto: Systembolaget/VG

«Alkoholfri» svensk jordbærsider var knallsterk

Har du handlet den svenske alkoholfrie sideren Halmstad Crush? På flaskens etikett var det oppgitt at den var alkoholfri – men i virkeligheten er den knallsterk.

Den oppgitte alkoholfrie væsken inneholder nemlig syv prosent alkohol – og har dermed et alkoholinnhold på linje med sterkøl i Norge.

GOD TRO: 24-åringen skulle være kjørbar, og kjøpte denne sideren. Først etter å ha drukket en flaske, ante han uråd... Foto: Privat

Skulle kjøre bil

Det var fredag at 24 år gamle Hannes og samboeren dro til Systembolagets utsalg i Norrköping for å handle drikkevarer til kveldens middag, forteller han til den svenske avisen Aftonbladet.

Hannes skulle kjøre hjem noen av sine venner senere på kvelden, så han skulle kjøpe litt alkoholfri sider til seg selv.

– Blant den vanlige sideren så jeg at det sto alkoholfri jordbærsider av merket Halmstad Crush. Jeg tok to av dem og tenkte at det var jo bra, forteller Hannes til avisen.

Noe som ikke stemte

Men etter å ha drukket en flaske, kjente han at det var noe som ikke stemte.

– Det var jo god stemning, vi satt på verandaen alle kompisene og alle var glade. Jeg merket ikke noe til virkningen. Og du kjenner jo ikke alkoholsmaken i den drikken. Men så var det noe med ettersmaken som vakte mistanke hos meg. Er dette alkoholfritt? Og dermed sjekket jeg mer nøye på flasken, sier Hannes til VG.

Han kikket nærmere på flasken, og ganske riktig sto det at den var alkoholfri på den øvre etiketten, som sto på flaskehalsen. Men på den store etiketten sto det noe helt annet.

– Det sto det at den var syv prosent. Tenk om foreldre hadde kjøpt den til sine barn, og de hadde drukket den. Det hadde absolutt ikke vært bra. Eller tenk om jeg ikke hadde merket at den var syv prosent og hadde kjørt bil og blitt stoppet av politiet. De hadde neppe trodd meg om jeg hadde fortalt sannheten, forteller Hannes.

Stanset salget

Nå har svenskenes svar på Vinmonopolet – Systembolaget – stanset salget av jordbærsideren Halmstad Crush.

– Det ble oppdaget av en kunde som hadde kjøpt sideren i den tro at den var alkoholfri, sier Systembolagets pressesjef Lennart Agén til avisen.

Han lover nå pengene tilbake til alle kunder som har kjøpt feil sider. Hvor mange flasker som har feil etikett, er foreløpig uklart.

– Det bør ikke være veldig store mengder. Men vi vil være tydelige, så ingen drikker alkohol med en misforståelse, sier Agén.

– Det er klart dette er alvorlig. Kundene skal kjenne seg trygge på varer Systembolaget selger. Det er selvsagt, sier pressesjefen.

Selges i Norge

Også norske Vinmonopolet forhandler den svenske jordbær-sideren, og omtaler den som «perlende og litt dropsaktig», med innslag av jordbær og eple. Og på Vinmonopolets egne sider oppgis den til 7 prosent alkohol.

Pressekontakt Hege-Lill Hagen Asp i Vinmonopolet sier at de nå sjekker i hyllene for å se om sideren som er feilmerket finnes hos dem.

– Vi sender ut en intern melding som ber butikkpersonalet sjekke fysisk i utsalgene om denne sideren er der. Samtidig vil vi sjekke om disse feilmerkede flaskene har kommer til Norge. Det er bra at folk gjøres oppmerksomme på dette, slik at vi unngår at bilførere eller gravide drikker sideren. Dette kan jo også handles på grensen og ikke nødvendigvis hos oss, understreker hun.

Importkonsernet Solera importerer Halmstad-sideren gjennom sitt selskap Multibev. Kommunikasjonssjef Vegard Østerhagen hadde lørdag kveld ikke kjennskap til at selskapet var informert om etikett-problemet hos dette produktet.

