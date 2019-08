BLÅSTE VEKK: To beboere av byen Petange ititter ut, etter at en tornado blåste vekk deler av taket deres. Foto: JULIEN WARNAND / EPA

14 skadet i tornado i Luxembourg

14 personer ble skadet, to av dem alvorlig, da en tornado rammet den sørvestlige delen av Luxembourg fredag kveld.

NTB-DPA

Spesielt hardt gikk det ut over småbyene Pétange og Käerjeng. 160 boliger ble påført skader eller fikk revet av hustak, ifølge myndighetene i landet. Høyspentmaster veltet. Biler ble ødelagt av takstein og murstein som var blitt kastet opp i luften.

Politiet og brannvesenet mottok over 1.000 nødsamtaler i løpet av noen få minutter. Myndighetene åpnet tilfluktsrom i de to byene for innbyggere som fikk sine hjem ødelagt av tornadoen, og politiet forsterket sin tilstedeværelse i gatene.

En talsmann for politiet sier det er gjort skader over en strekning på 5–7 kilometer.

RUSKEVÆR: Tornadoen herjer i byen Petange i Luxembourg. Foto: Social Media / X04130

Statsminister Xavier Bettel skriver på Twitter at det er nedsatt et kriseteam.

– Regjeringen hjelper de som er blitt berørt, skriver han.

Også i nabolandet Tyskland var det kraftig uvær fredag kveld, med regn og tordenvær. En musikalfremføring utenfor katedralen i Erfurt måtte avbrytes på grunn av oversvømmelse, og fotballkampen mellom Sandhausen og Borussia Mönchengladbach måtte utsettes på grunn av tordenvær. I delstaten Baden-Württemberg sørvest i Tyskland ble 15 fotballspillere skadet da lynet slo ned.

Publisert: 10.08.19 kl. 10:25