«Virusfaste» kinesere kan søke visumforlengelse

Kan søke opphold på e-post, men kun hvis flyet er kansellert.

VG skrev onsdag om at flere kinesiske turister på Norges-ferie, kontaktet UDI for å få forlenget oppholdet i Norge. Beskjeden fra UDI var da å kontakte flyselskapet.

Fredag kom Utlendingsdirektoratet (UDI) med oppdaterte retningslinjer, for dem som har fått flyet kansellert.

Avhengig av type visum er det litt ulike retningslinjer. Felles er at man må foreta seg noe aktivt overfor norske utlendingsmyndigheter.

Besøksvisum for mindre enn 90 dager: Kontakt politiet og søk om forlengelse av visumet så snart som mulig.

Besøksvisum for 90 dager: Kan ikke forlenges. Det må søkes om tillatelse til å være her lovlig. Skriv navn, fødselsdato, nasjonalitet, telefonnummer og eventuelt DUF-nummer. I emnefeltet på e-posten må det stå kansellert avgang til Kina.

Oppholdstillatelse som er i ferd med å gå ut: Det må søkes om forlengelse. Da vil det bli gitt en oppholdstillatelse for en kortere periode. Skriv navn, fødselsdato, nasjonalitet, telefonnummer og eventuelt DUF-nummer. I emnefeltet på e-posten må det stå kansellert avgang til Kina. Adressen er udi@udi.no.

Stadig flere fly innstilles

Finnair har stoppet alle flyginger til Beijing og Nanjing til slutten av mars.

SAS kansellerer alle fly til og fra Beijing og Shanghai fra og med fredag.

British Airways, EgyptAir og indonesiske Lion Air har også gitt beskjed om at de innstiller alle flyginger til og fra Kina.

Sent fredag kveld kom tilsvarende meldinger fra Delta, United og American. Da kom det også beskjed om at USA forbyr innreise for utenlandske statsborgere som har vært i Kina de siste to ukene, ifølge NTB, som siterer nyhetsbyrået AFP.

Følg VGs dekning av coronaviruset her: Samleside.

Publisert: 01.02.20 kl. 07:38

