EPSTEIN-VENN: Prince Andrew har fortalt om sitt nære vennskap med Jeffrey Epstein frem til 2010. Foto: WILL OLIVER / EPA

Epstein-saken: FBI vil avhøre prins Andrew

Amerikansk påtalemyndighet og FBI har bedt om å få avhøre prins Andrew om overgrepsdømte Jeffrey Epstein, men prinsen har så langt ikke svart.

For mindre enn 10 minutter siden

Det sier statsadvokaten på Manhattan til New York Times.

Jeffrey Epstein ble funnet død i en fengselscelle i New York i august. Han var anklaget for å ha drevet menneskehandel med mindreårige jenter.

En amerikansk kvinne har stått fram og hevdet at Epstein betalte henne for å ha sex med prins Andrew da hun var 17 år. Det har prins Andrew avvist, blant annet i et mye omtalt BBC-intervju i desember.

Den britiske prinsen har tidligere sagt at han er «villig til å bistå» FBI og politiet med deres etterforskning av Epstein-saken, om det skulle være ønskelig.

Men ifølge Geoffrey Berman, statsadvokaten på Manhattan, har ikke dette skjedd enda.

– Til dags dato har prins Andrew bidratt med null samarbeid, sier han ifølge Sky News.

Han sier at hans team og FBI har forsøkt å kontakte prinsens advokater og bedt om å få avhøre ham.

Prince Andrew har stått i en storm etter at han i et intervju fortalte om sitt nære vennskap frem til 2010 med den overgrepsdømte milliardæren og nettverkbyggeren.

Prins Andrew er den høye beskytter av 189 veldedige organisasjoner og stiftelser, skoler og universiteter, golfklubber og andre virksomheter i Storbritannia og samveldelandene.

Han er grunnlegger av Pitch@Palace, som kopler oppstartselskaper og entreprenører med ledere i etablerte virksomheter, mentorer og mulige forretningspartnere.

En rekke sponsorer har trukket sin millionstøtte til prosjekter som frontes av prins Andrew og og tatt avstand fra hans uttalelser om Epstein-saken.

I november trakk han seg fra offisielle oppdrag i overskuelig fremtid.

Publisert: 27.01.20 kl. 18:12

