Satt i flyet da det ble delt i tre: – Det var panikk og skriking

Passasjerer fikk full panikk da flyet skled av rullebanen, havnet i en grøft og ble delt i flere deler. Det forklarer overlevende etter den dramatiske flyulykken i Istanbul onsdag.

Pegasus Airlines-flyet kom fra Izmir og ble delt i tre da det skled ut av rullebanen på Sabiha Gokcen-flyplassen i Istanbul.

Tre personer, alle tyrkiske ifølge Istanbuls guvernør Ali Yerlikaya, omkom i ulykken, mens 180 personer ble skadet, skriver nyhetsbyrået AP. Tallene på antall passasjerer og skadede er imidlertid noe uklare.

Istanbuls guvernør Yerlikaya skrev onsdag kveld på Twitter at journalene fra helsedirektoratet viste at det var 139 skadede som ble fraktet til 18 ulike sykehus av totalt 183 passasjerer. Torsdag melder flere medier imidlertid at det er snakk om 179 eller 180 skadede. Det samme antallet ble formidlet av Pegasus Airlines-sjef Mehmet T. Nane på en pressekonferanse torsdag.

De skadede ble ifølge Nane sendt til 23 ulike sykehus. 56 av dem skal allerede være behandlet og ute av sykehus igjen.

Panikk oppsto i flyet

Alper Kulu, en av de overlevende, sier til nyhetsbyrået DHA at flyturen var turbulent, skriver AP.

– Det var vanskeligheter i landingen. Det holdt også høy fart sammenlignet med andre fly, hevder Kulu.

Han forteller at flyet svinget mot venstre og høyre, før det falt ned i en bratt grøft. Da kjempet han for å komme seg ut i frykt for at flyet skulle eksplodere.

– Det var panikk og skriking. Alle ropte etter hjelp. Jeg kom meg ut av flyet selv med en brukket arm, sier han.

På vei ut skal han ha klatret 30–40 meter, mens han skal ha hørt flere si at flyet kunne eksplodere.

REDDET UT: Det var massiv innsats fra hjelpemannskapene for å hente ut ofrene for ulykken onsdag kveld. Flere kom seg ut av flyet selv. Foto: Murad Sezer, Reuters

Engin Demir, også blant de overlevende sier til den tyrkiske TV-kanalen NTV at han registrerte farten idet flyet skulle lande. Han blir intervjuet ved sykesengen.

– Med den farten tror jeg det ville vært umulig å stoppe. Alt skjedde på to-tre sekunder, sier Demir ifølge AP, som har gjengitt deler av intervjuet.

Han satt fast i flyet «en stund» mens vrakdeler falt ned fra bagasjehyllen.

– Folk skrek og ropte. Jeg forsøkte å roe dem rundt meg. Hjelpen kom straks, sier han videre.

Guvernør Ali Yerlikaya sier ifølge avisen Hürriyet Daily News at flyet skled rundt 60 meter utenfor rullebanen, før det havnet mellom 30 og 40 meter ned i den bratte skråningen.

VRAKET: Bildet er tatt fra ulykkesstedet torsdag, og viser at den fremre delen av flyet, der cockpiten er, ble revet helt av. Flyet har også knekt i to lenger bak ved flyets hale, men denne delen ble ikke fullstendig avrevet. Foto: Ozan Kose, AFP

Vil dele undersøkelsene med offentligheten

– Det er vanskelig å si noe her når det er dødsfall, ødeleggelser og skader, sier Pegasus-sjef Mehmet T. Nane på en pressekonferanse i Istanbul torsdag.

Flyselskapet byttet til svarte profilbilder i sosiale medier etter ulykken onsdag kveld og kondolerte til dem som har mistet sine kjære.

PREGET: Mehmet T. Nane, sjefen for flyselskapet Pegasus Airlines, snakket på en pressekonferanse torsdag. Han lover at informasjon om ulykken vil deles med offentligheten når det er klart. Foto: OZAN KOSE / AFP

– Det er mange spørsmål. Hvordan skjedde dette? Hvorfor skjedde det? Årsaken finner vi først etter de tekniske undersøkelsen, sier Nane ifølge i Hürriyet Daily News.

De svarte boksene er tatt ut og blir undersøkt. Han forteller videre at informasjon om ulykken vil bli delt med offentligheten når den er klar. Pegasus Airlines-flyet var av typen Boeing 737–800.

UNDERSØKER: Torsdag undersøkes ulykkesflyet. Det er tredje gang på tre år at et fly fra Pegasus Airlines sklir av rullebanen, ifølge belgiske Aviation24. Foto: TOLGA BOZOGLU / EPA

Samtidig forsikret Nane om at deres piloter er dyktige og at de er instruert i å ikke ta risikofylte avgjørelser, men heller lande ved en annen flyplass om nødvendig.

Et likt fly fra selskapet skled av rullebanen på samme flyplass tidligere i år på grunn av dårlig vær, men da kom både passasjerer og besetningen seg trygt ut, skriver belgiske Aviation24. Også i 2018 skled et Boeing 737–800-fly fra Pegasus Airline av rullebanen, den gangen i byen Trabzon nordøst i landet.

Publisert: 06.02.20 kl. 21:10

