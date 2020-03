FOLKETOMT: Det var tomme seter i underhuset i det spanske parlament tirsdag etter at det nå stenges i en uke. Foto: Bernat Armangue / AP

Corona-dødstallene stiger i Spania: – Vanskelig å håndtere

På 24 timer tok coronaviruset 169 liv i Spanias hovedstad. Torsdag kveld har 832 personer dødd av viruset i landet.

Oppdatert nå nettopp

Det skriver den spanske storavisen El Pais.

Madrid er hardest rammet i Spania med nærmere 400 dødsfall registrert til og med onsdag. Totalt ligger antall døde i Spania på 832 ifølge El País, mens det skal være bekreftet 18.074 smittede.

Mandag tok coronaviruset 88 liv i Spanias hovedstad, og 13 prosent av pasientene i området trengte intensivbehandling.

– Vi hadde ikke forventet en så rask økning i antall sykehusinnleggelser, sier en lege på La Paz Hospital i hovedstaden til avisen.

Eksperter sier det er umulig å beregne det totale antall smittede i Madrid, mye på grunn av mangel på utstyr og testkapasitet, men at tallet ligger rundt titusenvis.

– Vi ser at profilen på pasientene som legges inn, i likhet med pasientene i Kina, er eldre mennesker med sykdommer som diabetes, lungesykdom og hjerteproblemer, sier legen til El Pais.

Torsdag kveld viser smitteoversikten 5637 bekreftede tilfeller i Madrid.

Vil opprette egne sykehus

Jordi Colomer, tidligere sjef for flere store sykehus i Catalonia, mener man må se til Kina, hvor man har opprettet såkalte «rene sykehus» der pasienter uten coronavirus kan bli behandlet.

– Den nåværende spredningen med smittede pasienter på alle sykehus, er svært vanskelig å håndtere, sier Colomer til den spanske avisen.

– En slik deling kan åpne for konsentrasjon av tilfeller, og dermed lette trykket på ledelsene og redusere risiko.

les også Coronaviruset: 11 personer under 50 år i intensivbehandling

Ved sykehuset Virgen de la Torre Hospital i distriktet Vallecas i Madrid har de knapt hundre sengeplasser, og registrert 26 corona-dødsfall frem til mandag.

En sykepleier forteller om at de har dedikert en hel etasje til coronaviruset, men hun er fortsatt bekymret for spredningen ved sykehuset.

– Mens naboer klapper for oss hver kveld, er det høyst sannsynlig at helsepersonell sprer viruset over hele sykehuset med tanke på de forholdene vi jobber under nå.

Publisert: 20.03.20 kl. 01:42 Oppdatert: 20.03.20 kl. 03:20

Mer om Coronaviruset Sykehus Spania Madrid

Fra andre aviser