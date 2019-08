ÅPENHET: Bjørnar Moxnes og Rødt vil ha full åpenhet rundt et eventuelt norsk bidrag til en militæroperasjon i Persiabukta. Foto: Tore Kristiansen

Vil tvinge Solberg til åpenhet om militær deltagelse i Persiabukta

Stortinget har avvist kravet om at statsminister Erna Solberg må møte i Stortinget og redegjøre for et eventuelt norsk bidrag til en militær koalisjon, men Bjørnar Moxnes jobber med en plan B.

– Om noen partier på Stortinget vil gi klarsignal til å sende norske krigsskip til Persiabukta under Donald Trumps kommando, men ikke støtter åpen stortingsbehandling, så vil det nærmest se ut som en innrømmelse av at standpunktet deres ikke tåler dagens lys. Da har de satt det å adlyde Trump høyere enn behovet for den reell demokratisk debatt om en beslutning som er avgjørende for Norges sikkerhetsinteresser, sier Moxnes til VG.

Stortingets presidentskap har i et brev datert 9. august avslått Rødts forslag om at statsminister Erna Solberg må komme til Stortinget og redegjøre for en eventuell deltagelse i en militær operasjon i Persiabukta, som Klassekampen tidligere har omtalt.

Presidentskapet skriver i sin begrunnelse til Rødt at en potensiell norsk deltagelse ikke skal luftes i et ekstraordinært stortingsmøte fordi det er regjeringens rett, dens prerogativ, å disponere norske styrker i utlandet uten involvering fra Stortinget.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har imidlertid ikke gitt opp å få full åpenhet dersom Solberg-regjeringen velger å sende et militært bidrag til Persiagulfen:

Regjeringen har sagt flere ganger at Stortinget vil bli konsultert på «ordinær måte» når en beslutning er klar. Det betyr at utenriksministeren og forsvarsministeren vil møte den utvidede forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget (DUUF) for å informere om avgjørelsen.

Møtene her er hemmelige og ilagt referatforbud. Men hvis minst seks komitémedlemmer krever det, må saken løftes ut av den lukkede komiteen og inn i den åpne stortingssalen.

Moxnes er klar for å bruke Stortingets forretningsorden for å få det som han vil, og jobber for å sikre støtte fra fem andre komitémedlemmer.

– Alt tyder på at regjeringen vil legge lokk på debatten ved å hemmeligholde all informasjonen den deler med Stortinget. Rødt kommer til å kreve at saken løftes inn i det åpne Stortinget, sier Moxnes til VG.

ANGREP: Slik så det ut da den norskeide oljetankeren Front Altair ble angrepet i kysten utenfor Iran tidligere i år. Foto: STRINGER / ISNA NEWS AGENCY

MDG og SV vil ha åpenhet

SV krevde et åpent møte allerede i juni, sier Audun Lysbakken til VG. Han er med andre ord helt på linje med Moxnes.

– Det er helt åpenbart at dette er altfor alvorlig til å diskuteres bak lukkede dører. Norge har ingenting i en USA-koalisjon å gjøre, når USA aktivt har hisset til konflikt i regionen. Jeg har også varslet av vi i en slik situasjon ikke bare vil kreve møte, men fremme forslag som gjør at det blir en votering i Stortinget om saken, sier Lysbakken til VG.

Une Aina Bastholm, nasjonal talsperson i MDG, sier at hun vil støtte kravet om et åpent møte:

– Uten FN-mandat og med den informasjonen vi har i dag, er vi i MDG klare på at debatten om en eventuell norsk militær deltagelse i Persiabukta bør foregå offentlig. Det er viktig at hele Stortinget får sagt sitt i en sak med så stor sikkerhetspolitisk betydning, og at regjeringen informerer Stortinget grundig. Slike debatter bør tas i offentligheten, så folket får muligheten til å påvirke, skriver hun i en e-post til VG.

Leder av utenriks- og forsvarskomiteen, Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt, svarer slik:

– Jeg forventer at Stortinget blir konsultert før regjeringen gjør beslutninger om norske utenlandsoppdrag. Hittil har

Stortinget verken blitt orientert eller konsultert om denne saken. I forbindelse med større utenlandsbidrag er det vanlig at vi både behandler saken i den utvidede utenrikskomité og at vi diskuterer saken i en åpen stortingsdebatt, sier Huitfeldt.

Senterpartiet har ikke besvart VGs henvendelse.

Norge på hemmelig møte

Som VG omtalte forrige uke, har Norge deltatt på et hemmelig møte i Bahrain med USA og Storbritannia om et mulig militært samarbeid. Storbritannia har sluttet seg til USAs militære operasjon, og de jobber nå med å få med seg flest mulig partnere og allierte på dette.

Regjeringen har ennå ikke konkludert om Norge skal delta eller ikke, men er ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en «kunnskapsinnhentingsfase».

– Vi snakker med våre allierte og andre, men vi vet ennå ikke hvilken form en operasjon eventuelt vil få, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til VG.

Moxnes mener det norske folk har krav på åpenhet dersom Norge begir seg inn på en militæroperasjon med USA.

– Det er det norske folks skattepenger og forsvarsressurser Trump har bedt om å få bruke til sin krigshissing i Persiabukta, og Norge som risikerer å bli rammet om Iran slår tilbake. Da er det et minstekrav at vi får en åpen debatt i Stortinget. Det norske folk har krav på å vite hva det er for slags eksperiment Solberg og Trump vil dra oss inn i, slik at de folkevalgte får en mulighet til å dra i nødbremsen før Norge dras inn i det som i verste fall kan være et livsfarlig krigseksperiment, sier Moxnes til VG.

