Hongkong-demonstrantene vil vise at de er fredelige

Titusener samlet seg søndag til et stort protestmøte i Hongkong. Aktivister håper det vil styrke bildet av protestene som en fredelig massebevegelse.

NTB

Mindre enn 10 minutter siden

Myndighetene i Hongkong har gitt tillatelse til møtet i Victoria Park, men ikke til at demokrati-tilhengerne får marsjere i gatene.

– Vi håper at det ikke blir noen kaotiske situasjoner i dag, sier Bonnie Leung, en av arrangørene.

– Vi håper vi kan vise verden at folket i Hongkong kan opptre helt fredelig, legger han til.

Protestmøtet arrangeres av Civil Human Rights Front, som har vært den drivende kraften bak protestene som i juni og juli har fått hundretusener av hongkongkinesere til å marsjere i gatene.

Titusener av hongkongkinesere samlet seg søndag til en fredelig markering i Victoria Park. Foto: Apple Daily via AP / NTB scanpix

Kinesiske myndigheter har den siste tiden skjerpet tonen overfor demonstrantene og stemplet dem som en voldelig utgruppe med «terrorist-lignende» framgangsmåter. Frykten for at Beijing skal gripe inn og bruke makt for å stanse protestene i det delvis selvstyrte territoriet, har samtidig økt.

En av demonstrantene holder en plakat der det blir oppfordret til en grundig etterforskning av politivold og korrupsjon. Foto: Vincent Thian / AP / NTB scanpix

Ti uker med demonstrasjoner har ført til økonomisk krise i Hongkong. Pressedekningen av protestene har ofte vært preget av bilder av svartkledde demonstranter som bygger barrikader og kjemper mot politiet innhyllet av tåregass.

Tirsdag oppsto en situasjon som flere aktivister senere har beklaget: To menn ble banket opp på flyplassen i Hongkong etter å ha blitt anklaget for å være kinesiske spioner.

Bildene var ikke god PR for protestbevegelsen.

Publisert: 18.08.19 kl. 10:11

