Foto: Den amerikanske jordskjelvovervåkningen/usgs.gov

Kraftig jordskjelv ved Puerto Rico

Et jordskjelv med styrke 6,6 har inntruffet 10 kilometer fra Indios på øygruppen Puerto Rico i Karibia. Skjelvet har forårsaket strømbrudd og det meldes om materielle skader.

For mindre enn 10 minutter siden

Det er foreløpig ikke utstedt tsunamivarsel, ifølge den amerikanske jordskjelvovervåkningen.

Ifølge den lokale radiostasjonen WKAQ er store områder uten både vann og strøm. Flere etterskjelv er forventet.

Det første skjelvet fant sted i 6.30-tida lokal tid tirsdag og hadde sitt senter 10 kilometer under havbunnen rett sør for Puerto Rico. I løpet av de siste ukene har hundrevis av små jordskjelv rammet øygruppen i Karibien. Syv av dem har hatt en styrke på over 4, skriver den amerikanske jordskjelvovervåkningen.

Publisert: 07.01.20 kl. 10:21

Mer om

Flere artikler