VERDENS YNGSTE: Sanna Marin ble da hun tiltrådte i desember i fjor verdens yngste statsminister med sine 34 år. Foto: KIMMO BRANDT / COMPIC

Finlands statsminister har ønsket firedagers uke

Finlands ferske statsminister Sanna Marin har tidligere uttalt seg positivt til firedagers arbeidsuke og sekstimers dag.

Oppdatert nå nettopp

I forbindelse med 120-års jubileet for de finske sosialdemokratene, sa hun at hun ønsket å se på muligheten for betydelig kortere arbeidstid i Finland.

– Firedagers arbeidsuke, sekstimers arbeidsdag, kunne ikke det være neste steg? Er virkelig åtte timer den ultimate sannhet? Jeg synes mennesker fortjener mer tid til sine familier, nære og kjære, til hobbyer og andre sider av livet, som f.eks. kultur. Dette kan være neste steg for oss i arbeidslivet, sa hun ifølge aktuelltfokus.se.

I dag har Finland åtte timers arbeidsdag fem dager i uken.

Den finske regjeringen understreker at det ikke står noe om firedagers uke i regjeringens program.

Før hun ble statsminister i en sentrum-venstre regjering i desember i fjor, var Sanna Marin transportminister i Finland. Også i den jobben tok hun til orde for kortere arbeidstid, blant annet for å øke produktiviteten. Koalisjonsregjeringen består av totalt fem partier. Alle ledet av kvinner – fire av dem under 35 år.

NYHET: Det skapte overskrifter over hele verden da Sanna Marin utnevnte sin nye regjering, her med ministre for undervisning, innenriks og finans – alle under 35 år. Foto: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Professor David Spencer ved universitetet i Leeds har forsket på kortere arbeidstid. Han mener det i tillegg til de mer åpenbare fordelene, også kan bidra positivt i vår tids største utfordring: Klimaendringer.

– Redusert arbeidstid vil bidra til å bryte vår dominerende syklus som handler om å jobbe og tjene mer for å kjøpe/forbruke mer. Jobber vi mindre finner vi andre måter å glede oss over livet på enn økt produksjon og forbruk. Det vil være positivt for klima med lavere forbruk, fremholder Spencer overfor VG.

Andre forskere påpeker at en dag mindre reising frem og tilbake til jobb også vi bidra til bedre klima.

FORSØK: Mange forsøk med kortere arbeidstid viser økt produktivitet, mer tilfredse arbeidstagere og store besparelser for bedriften. Foto: Lauren Hurley / PA Wire

Miriam Marra ved universitetet i Reading, har sammen med flere forskerkolleger gjort beregninger som viser at en firedagers arbeidsuke uten lønnsnedgang, gir bedriftene som var med i undersøkelsen besparelser på 92 milliarder britisk pund (Ca. 110 milliarder kroner) i året, skriver The Conversation.

Spencer mener også livskvaliteten vil øke betydelig ved kortere arbeidstid.

– Det finnes mange studier som viser at lang arbeidstid påvirker helsen vår negativt, både fysisk og psykisk. Kortere arbeidstid vil antagelig gi bedre helse, og lavere kostnader knyttet til sykepenger.

Til tross for gode argumenter for å kutte arbeidstid, vegrer mange bedrifter seg for å gjennomføre det, og Spencer tror det offentlige må gå foran og vise vei.

Sverige forsøkte sekstimers arbeidsdag i 2015, med svært positivt resultat.

PÅVIRKER KLIMA: Flere undersøkelser tyder på at kortere arbeidstid kan ha en positiv effekt på klima. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

I fjor var Microsoft i Japan foregangsbedrift da de prøvde ut firedagers uke for sine 2300 ansatte. Produktiviteten økte med 40 prosent, de fikk mer fornøyde arbeidstagere som tok mindre fri og holdt kortere møter. Microsoft Japan planla også subsidierte ferier for de ansatte, skriver The Guardian.

I tillegg til økt produktivitet, gikk strømutgiftene ned med 23 prosent og antall utskrifter ble redusert med 59 prosent.

I 2018 forsøkte et firma på New Zealand seg med firedagers uke for sine 240 ansatte med stor suksess. Stressnivået gikk ned, og ansatte rapporterte om mye bedre balanse i livet.

Flere andre forsøk med firedagers uke og/eller sekstimers dag viser positive resultater både på produktivitet og andre faktorer. Sykefravær er redusert, det samme er tiden ansatte bruker på å sjekke sosiale medier.

PROTEST: «Jobb, forbruk og hold kjeft» var slagordet til disse franke klimademonstrantene i desember i fjor. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Finland har lenge vært et foregangsland for et tilpasset arbeidsliv: Allerede i 1996 introduserte de en lov som ga de fleste arbeidstagere mulighet til å ha fleksibilitet på tre timer ved arbeidsdagens begynnelse og slutt.

Frankrike reduserte sin standard arbeidsuke fra 39 til 35 timer i 2000.

Her i Norge har Fagforbundets leder Mette Nord for lengst omfavnet ideen om kortere arbeidstid.

– Temaer som sekstimersdagen og en arbeidsuke på fire dager må vi ta innover oss for å holde arbeidsstyrken oppe, få folk til å stå lenger i jobb og gi flere tilgang til arbeidsmarkedet, sa leder Mette Nord i Fagforbundet til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) i 2018.

Hun ønsker ikke å kommentere det finske utspillet.

Publisert: 09.01.20 kl. 11:16 Oppdatert: 09.01.20 kl. 13:29

Mer om

Flere artikler