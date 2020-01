I KONGRESSEN: I mars i fjor vitnet Michael McFaul under en høring om russernes innblanding i det amerikanske valget i 2016. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Eks-ambassadør om riksrett: – Putin elsker det

NEW YORK (VG) USAs tidligere ambassadør til Russland, Michael McFaul, sier til VG at Russlands president Vladimir Putin har alt å vinne på riksrettssaken mot Donald Trump.

Nå nettopp

Etter uker med stillstand er riksrettssaken mot USAs president formelt i gang etter at tiltalen ble lest opp i Senatet torsdag. Selve rettsforhandlingene starter etter planen neste uke.

USAs president anklages for å ha bedt Ukraina blande seg inn i det amerikanske valget for å hjelpe ham politisk.

Les også: Nye avsløringer i forkant av riksrettssaken

I Russland ser president Vladimir Putin med fornøyelse på det politiske jordskjelvet som i flere måneder har opptatt USA, mener Stanford-professor Michael McFaul til VG.

– Han elsker det. Alt dette er bra, det er ingen ulemper for ham.

McFaul var ambassadør til Russland under Barack Obama, fra 2012 til 2014, og har skrevet bok om forholdet mellom stormaktene.

– Alt som svekker oss, er bra for ham, og dette har potensialet til å gjøre det. Riksrett avleder også oppmerksomhet fra Putins utenrikspolitikk. Verden er fokusert på det vi gjør, og mindre fokusert på Russland, sier McFaul.

Skatteinnkrever og hockey-tilhenger: Russlands nye, ukjente statsminister

Peker på Ukraina

Putin har også en annen grunn til å være fornøyd. I tillegg til å beskylde Demokratenes Joe Biden for korrupsjon, har Trump løftet frem en tilbakevist teori om at Ukraina, ikke Russland, sto bak innblandingen i det amerikanske valget i 2016.

– (...) de sier mye av det startet i Ukraina, sa Trump i den famøse telefonsamtalen med Ukrainas president 25. juli.

Riksrettsprosessen sørget for at denne teorien ikke bare ble spredt, men delvis fremmet av profilerte republikanske politikere. Senator Ted Cruz har sagt at det finnes betydelige bevis for at Ukraina, i tillegg til Russland, blandet seg inn i det amerikanske valget.

– Takk gud for at ingen lenger anklager oss for å blande oss inn i det amerikanske valget, nå anklager de Ukraina, sa Russlands president Vladimir Putin i november, ifølge NBC News.

– Vel, la dem finne ut av dette seg imellom, la han til.

Forretningsmannen Lev Parnas: «Trump visste akkurat hva som foregikk»

– Null støtte for påstanden

Trumps teori står i skarp kontrast til konklusjonen fra et samlet amerikansk etterretningsmiljø. Den russiske innblandingen ble også bekreftet av spesialetterforsker Robert Mueller, som tiltalte tolv agenter fra den russiske militære etterretningstjenesten for blant annet hackingen av Demokratene før valget.

– Den er ikke basert på fakta. Det er null støtte for påstanden. Det er ingenting der, sier McFaul, som var blant vitnene i Kongressens høring om den russiske kampanjen.

Under riksrettshøringen advarte tidligere Russland-ekspert i Trumps nasjonale sikkerhetsråd, Fiona Hill, mot å tro på teorien.

– Basert på noen av spørsmålene og uttalelsene jeg har hørt, virker det som noen i denne komiteen tror på at Russland og dets sikkerhetstjenester ikke førte en kampanje mot landet vårt – og at kanskje, på en eller annen måte, og av en eller annen grunn, at Ukraina gjorde det. Dette er en fiktiv fortelling som er skapt og plantet av de russiske sikkerhetstjenestene, sa Hill.

I november skrev New York Times at representanter fra etterretningsmiljøet hadde orientert senatorer om at Russland over tid hadde forsøkt å legge skylden på Ukraina.

– Putins talepunkter

Flere av Trumps støttespillere har hevdet at Ukraina hacket Demokratenes server foran valget i 2016 og at myndighetene støttet Hillary Clintons valgkamp. På en pressekonferanse i 2017 antydet også den russiske presidenten at ukrainske myndigheter foretrakk Clinton som presidentkandidat.

I desember skrev Washington Post at kilder på innsiden av Det hvite hus fryktet at Trumps Ukraina-teorier ble oppildnet av Putin.

McFaul sier han ikke kan vite om det stemmer, men legger til:

– Det ville ikke overraske meg. Vi vet fra tidligere kontakt at Putin har lagt frem sprø konspirasjonsteorier og at Trump har trodd på det.

Han trekker frem tre eksempler:

1. Etter et to timer langt møte med Putin i Helsinki i 2018 antydet Trump at han trodde på Putin fremfor egne etterretningsmiljøer. Ifølge flere amerikanske medier hadde Trump kun tolken sin med på møtet.

GOD STEMNING: USAs president Donald Trump tar sin russiske motpart i hånden etter møtet i Helsinki juli 2018. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

– Folkene mine kom til meg. (...) De sier de tror det var Russland. Jeg har president Putin her. Han sier det ikke var Russland. Jeg vil si dette: Jeg ser ingen grunn til hvorfor det skulle vært det, sa Trump på den felles pressekonferansen etterpå.

Kommentarene fra Trump førte den gang til kraftige reaksjoner også blant republikanere.

2. Under den samme pressekonferansen foreslo Putin at USA skulle få spørre ut russerne som var tiltalt av Mueller – mot at Russland fikk tilgang til en rekke amerikanere, blant annet McFaul – en hyppig kritiker av menneskerettighetsbrudd i Russland.

Trump mente det var et «utrolig tilbud», men Utenriksdepartementet kalte forslaget «fullstendig absurd», skrev Washington Post.

3. I juli 2018 uttrykte Trump bekymring for at innlemmelsen av Montenegro i NATO kunne utløse tredje verdenskrig.

– Det er hentet direkte fra Putins talepunkter, sier McFaul, som har følgende konklusjon:

– Dette viser et mønster som tilsier at Putin kan si ting til Trump uten at han stiller spørsmål ved sannheten i det.

Fokuserer på server

En sentral del av Trumps teori om ukrainsk innblanding er at selskapet som undersøkte hackingen av Demokratenes server før 2016-valget, CrowdStrike, var eid av en rik ukrainer. Trump hevder også at FBI ikke undersøkte den skikkelig.

– Jeg vil gjerne at du finner ut av hva som skjedde med hele denne situasjonen med Ukraina, de sier CrowdStrike... Jeg antar dere har en av de rike folkene deres... Serveren, de sier Ukraina har den, sa Trump til Zelensky 25. juli.

CrowdStrike er basert i California. En av grunnleggerne er en amerikansk statsborger som ble født i Russland. FBI har opplyst at de sikret materiale fra serverne. Én av disse har vært utstilt i Demokratenes lokaler i Washington D.C.

Publisert: 20.01.20 kl. 11:48

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser