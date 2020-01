RENNER INN: Donald Trumps presidentvalgkamp har satt innsamlingsrekord. Foto: Paul Sancya / AP

Trump satte innsamlingsrekord

Donald Trump fikk 400 millioner kroner til presidentvalgkampen i løpet av årets siste kvartal. – Riksrett skaper ekstra partipatriotisme, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde.

De siste månedene i 2019 har vært innbringende for flere av dem som håper å bli USAs neste president. Den som fikk inn aller mest til valgkampen var sittende president Donald Trump, ifølge tall offentliggjort av hans valgkamporganisasjon.

I løpet av det siste kvartalet fikk Trump inn 46 millioner dollar som skal hjelpe ham å bli gjenvalgt, noe som tilsvarer 400 millioner kroner. Det er kampanjens mest innbringende kvartal så langt. Totalt har Trump-kampanjen samlet inn 143 millioner dollar i 2019.

Hilmar Mjelde, postdoktor ved Universitetet i Bergen, tror at riksrettsprosessen fører til at republikanerne samler seg bak Trump.

– Det skaper ekstra partipatriotisme, der republikanerne stiller seg lojalt bak lederen sin. Tilsvarende et land som samler seg bak en president i krig, skriver han i en e-post til VG.

USA-EKSPERT: Hilmar Mjelde ved Universitetet i Bergen sier at en grasrotorganisasjon, et kjent navn og et budskap som treffer kan være like viktig som penger i en velgkamp. Foto: PRIVAT

Riksrett

Både Trump og andre republikanske politikere har gitt riksrettsprosessen mot presidenten som pågår i den amerikanske kongressen æren for at pengene strømmer inn. Etter at Representantenes hus stemte for å starte riksrett mot Trump i desember, hevdet republikanere at partiet mottok ti millioner dollar i løpet av to dager.

– Det er bare på 48 timer, fem millioner dollar dagen, sa Tim Murtaugh, kommunikasjonsdirektør for Trumps valgkamp, til The Hill.

Ifølge Fox News mottok Det republikanske partiet mer enn 20 millioner dollar bare i november, da amerikanske medier var fulle av snakk om riksrett.

Donald Trump ser ut til å være enig i at riksrettsprosessen gagner valgkampen hans, og siterer spaltist Sohrab Ahmari i New York Post på Twitter: «De virker som demokratene har skutt seg selv i foten på mer enn én måte. De satte i gang en prosess de vet ikke vil føre til presidentens avgang, og det skremmer vekk uavhengige velgere.»

De 46 millionene er kun penger gitt til Trumps valgkamp, og ikke donasjoner til Det republikanske partiet. I tredje kvartal i 2019 fikk Trump-kampanjen og Det republikanske partiet til sammen 125 millioner i donasjoner.

KJEMPER OM NOMINASJON: Joe Biden og Bernie Sanders under en debatt i Los Angeles i desember. Begge kjemper for å bli demokratenes presidentkandidat. Foto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Penger er ikke alt

Flere av dem som kjemper å bli Trumps demokratiske utfordrer har også offentliggjort ferske tall. Bernie Sanders samlet inn 34,5 millioner dollar (300 millioner kroner) i løpet av fjorårets tre siste måneder, mens Pete Buttigieg fikk 24,7 millioner dollar (220 millioner kroner), ifølge CBS News.

At flere demokratiske kandidater gjør det så godt, skyldes ifølge Mjelde at toppkandidater som Beto O’Rourke og Kamala Harris har trukket seg. Men han tror at det er republikanerne som tjener mest på riksrettsprosessen.

– Jeg tror dette motiverer mer den parten som har noe å forsvare, altså republikanerne, enn den som «angriper», altså Demokratene. Det tilsier generell velgerpsykologi, skriver Mjelde.

Han legger til at det er rikelig med penger i omløp, i alle fall for toppkandidatene.

– Det skyldes to relaterte faktorer: Generell politisk polarisering og såkalt negativ partiidentifikasjon. Det vil si at velgerne misliker det andre partiet mer enn de liker sitt eget, forklarer han.

– Men penger er ikke det eneste. Grasrotorganisasjon, et kjent navn og et budskap som treffer tidsånden er like viktig, legger han til.

Presidentvalget i USA avholdes 3. november. De demokratiske primærvalgene starter i Iowa 3. februar (med en såkalt caucus, et valgmøte) og med et ordinært primærvalg i New Hampshire uken etter.

