Syv personer funnet drept i Alabama

Politiet i Morgan i delstaten Alabama rykket ut til en skyteepisode, og fant flere døde personer inne i en bolig.

For mindre enn 10 minutter siden

Området er sperret av, og hendelsen etterforskes, skriver politiet på Twitter.

Ifølge NBC-tilknyttede Waff48 rykket politiet ut til melding om skudd i området Valhermoso Springs i Alabama, og fant syv omkomne personer som de mener er skutt inne i en bolig som stod i brann, etter at brannen var slukket.

Politiet skriver på Facebook at de jobber med å etterforske saken, og foreløpig ikke har pågrepet noen. Men de skriver også at området er sikret, og at saken ikke skal utgjøre noen umiddelbar trussel for publikum i området.

På Facebook skriver politiet at det er syv voksne menn og kvinner som er funnet døde, og at de etterforsker saken som en drapssak.

PÅ STEDET: Politiet i Morgan Couty. Foto: Morgan County Sheriff's Office

Publisert: 05.06.20 kl. 11:14

Mer om USA

Fra andre aviser