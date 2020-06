FØRSTE TUR SIDEN MARS: Under høysesongen har det vært registrert opp mot 300.000 turister på én dag i Venezia. Renzo (60) kjører sin første taxitur siden begynnelsen av mars med VG. Foto: Harald Henden, VG

Italia åpner for turister: – De siste ukene har vært veldig tøffe

VENEZIA (VG) Nå åpner Italia grensene for EU- og Schengen-borgere, uten krav om karantene. Likevel kan det ta lang tid før kanalene i Venezia fylles av turister.

Det er en solrik sommerdag i Venezia, men den italienske turistbyen er ikke til å kjenne igjen. Byen som tar imot mellom 23 og 25 millioner turister årlig, er merkelig tom.

Småbarn leier bestemødrene sine på vei til butikken og det er lokalbefolkningen som fyller kaféstolene. Langs kanalene ligger gondolene på rekke og rad, dekket av blå presenning.

– Dette er første turen jeg har hatt siden begynnelsen av mars, sier Renzo (60) til VG.

Han er fører av taxibåt nummer 157. Et tynt, blått munnbind dekker halve ansiktet hans.

3. juni åpner Italia grensene for EU- og Schengen-borgere, uten krav om karantene. Samtidig åpner landet for reiser mellom regionene, så sant smittetallet holder seg under et akseptabelt nivå.

Renzo tror likevel det er lenge til man vil se noen turistboom i Venezia.

SAVNER TURISTENE: – De siste ukene har vært veldig tøffe, hele byen er avhengig av turister, og her har det ikke vært noen siden coronaepidemien stengte ned Venezia og Italia 8. mars, sier taxibåtfører Renzo (60). Foto: Harald Henden, VG

– Ikke arbeid i ukedagene

VG går om bord i taxibåten ved Piazzale Roma, inngangen til gamlebyen i Venezia når du kommer fra fastlandet.

Renzo er veteran på Canal Grande og de utallige vannveiene i Venezia, med tredve års fartstid.

– De siste ukene har vært veldig tøffe, hele byen er avhengig av turister, og her har det ikke vært noen siden coronaepidemien stengte ned Venezia og Italia 8. mars, sier 60-åringen.

– Forrige helg kom de første lokale turistene fra Veneto-regionen, men italienske turister besøker oss bare i helgene. Da er det ikke arbeid i ukedagene.

OPTIMISTISK: Italias økonomi er sterkt rammet av coronakrisen, og turistindustrien betaler trolig en høyere pris enn de fleste andre næringer. Renzo tror likevel at denne tiden vil være glemt i 2021. Foto: Harald Henden, VG

EU-åpning ikke like viktig

Under coronapandemien har innreise til Italia bare vært mulig unntaksvis, blant annet for italienske borgere som var strandet i utlandet.

Nå åpner også flyplassene for innenlands- og utenlandstrafikk, men ikke for andre enn EU- og Schengen-landene.

– Det er de internasjonale turistene som blir her lenge som betyr noe, og de som legger igjen mest penger kommer fra Asia. Så det at denne åpningen skjer i dag, betyr ikke så mye for oss, sier Renzo.

60-åringen er likevel optimistisk når han får spørsmål om fremtiden.

– Jeg tror mange vil være engstelige en stund, men jeg føler meg sikker på at turismen vil ta seg opp. I 2021 tror jeg ingen vil huske denne tiden, sier taxibåtføreren.

ROMA: Colosseum i Roma åpnet for turister 1. juni, etter å ha vært stengt siden 8. mars.

Den siste måneden har Italia sakte, men sikkert blitt gjenåpnet. Landet var lenge virusets episenter i verden, men den siste tiden har Italia opplevd mindre smitte og langt færre dødsfall enn tidligere.

Til sammen har Italia registrert over 33.000 dødsfall blant personer med coronasmitte.

Avhengig av turisme

Turismen har tatt kvelertak på Venezia. Under høysesongen har opp mot 300.000 tilreisende kjempet om plassen i trange gater og smug som snirkler seg mellom broer og kanaler i gamlebyen.

De få fastboende som er igjen – 50.000 i tallet – protesterer over de invaderende hordene. Men de 25 milliardene som turistene hvert år pumper inn i byens økonomi, trumfer alt.

Desto større er kontrasten, når Rialtobroen og Markusplassen ligger tom fordi besøkende ikke kommer denne våren.

TOMT FOR TURISTER: Bildet fra 12. mai 2020 viser to gondolførere på Venezias hovedåre Canal Grande under nedstengningen av Italia. Foto: VINCENZO PINTO / AFP

Tror reiselivet er tilbake i 2023

Turistnæringen står for 13 prosent – en åttedel – av Italias bruttonasjonalprodukt, skriver NTB. Og ifølge turistsjef i Venezia, Paola Mar, jobber 65 prosent av byens befolkning med turisme.

Men selv om italienerne åpner grensen, er det usikkert hvor mange som vil benytte seg av muligheten. Sveits og Østerrike skal snart åpen sine grenser til flere naboland, men foreløpig ikke til Italia. Belgia og Storbritannia anbefaler fortsatt sine borgere å unngå Italia.

Utenriksminister Luigi Di Maio advarer mot å behandle Italia «som en spedalsk». Han planlegger ifølge NTB en rundreise for å overbevise Tyskland, Slovenia og Hellas om at Italia er trygt for turister.

Turistminister Dario Franceschini har uttalt at han ikke forventer at landet, som hadde nesten 63 millioner utenlandske turister i fjor, vil oppleve særlig utenlandsturisme før i 2021. Han tror ikke reiselivet vil være helt tilbake før i 2023.

GRADVIS ÅPNING: Italia har nå åpnet grensene for turister fra EU- og Schengen-landene. Siden landet ble stengt ned 8. mars, har hoteller og museer vært stengt, og internasjonal luftfart suspendert. Foto: MANUEL SILVESTRI / X03150

Fraråder fortsatt reiser

15. mai kom norske myndigheter med oppdaterte reiseråd for ferien, hvor Utenriksdepartementet fortsatt fraråder alle reiser som ikke er nødvendige til alle land. Dette reiserådet gjelder frem til 20. august.

Les også: 2020: Tidenes norgesferie

Et unntak gjøres fra Danmark fra og med 15. juni. Innen 20. juli vurderer regjeringen om det også skal åpnes for enkelte nærliggende europeiske land.

STILLE: En mann arbeider ved Markusplassen i Venezia 18. mai.

Dyr «coronakur»

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen la forrige onsdag frem planen for en økonomisk «coronakur» til svimlende 1850 milliarder euro.

500 milliarder euro skal gis ut igjen i direkte støtte til land og næringer som er rammet av coronaviruset, mens 250 milliarder skal gis i lån og garantier.

EUs fire største medlemsland Tyskland, Frankrike, Italia og Spania ønsker massive overføringer til landene som er rammet av coronakrisen.

Sverige, Danmark, Østerrike og Nederland vil heller at hjelpen skal gis i form av lån, bundet til krav om budsjettdisiplin og reformer.

Publisert: 03.06.20 kl. 18:46 Oppdatert: 03.06.20 kl. 19:03

