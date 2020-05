HVA HAR HAN PÅ SKOENE: Trump er som et barn, og sykelig overvektig. Det er Nancy Pelosis skudd mot USAs president denne uken. Trump har heller ikke ligget på den retoriske latsiden. Foto: Evan Vucci / AP

Ordkrigen mellom Pelosi og Trump fortsetter: – Som et barn med hundebæsj på skoen

Det er siste salve i den årelange ordkrigen mellom Donald Trump og demokratenes leder i Kongressen, Nancy Pelosi.

For mindre enn 10 minutter siden

Ordene kommer fra Pelosi, om Trump.

– Det er som et barn som kommer inn med gjørme på buksen. Han kommer inn med hundebæsj på skoene og alle som arbeider med ham kommer til å ha det på sine sko også, i en lang tid fremover, sa hun.

Utsagnet kom da hun skulle svare på hva hun tenkte om at Trump hadde kalt en programleder på TV-kanalen MSNBC for «psycho». Tidligere i uken hadde han kalt Pelosi selv «en syk kvinne».

– SKITNE SKO: Nancy Pelosi kom med uttalelsene på sin ukentlige pressekonferanse onsdag denne uken. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Hun har mange problemer. Mange psykiske problemer, sa han videre.

Det igjen var hans skudd tilbake til Pelosi, som hadde kalt ham «sykelig overvektig», og derfor ikke burde ta malariamedisinen han bruker mot coronaviruset.

Sykelig overvektig

– Jeg vil helst ikke at han tar noe som ikke er godkjent av forskerne, spesielt i hans aldersgruppe og i hans.., hva skal vi si, vektgruppe. Sykelig overvektig. Jeg tror ikke det er en god idé, sa hun tidligere denne uken.

Trump-administrasjonen har godkjent at medikamentet hydroksyklorokin kan brukes i behandling av covid-19. For ordens skyld: Trump er ikke sykelig overvektig, ifølge CNN.

USA-ekspert og professor ved NTNU Torbjørn Lindstrøm Knutsen tror at Pelosi har nærmet seg Trumps retorikk det siste året.

– Fordi den amerikanske politikken er blitt så bitter og besk, er hun blitt med på denne ordbruken. Tidligere hadde man ikke sagt slike ting. Men jeg tror ikke retorikken hennes er så langt unna hva hun faktisk mener – at hun ser et barn når hun ser Trump, sier Lindstrøm Knutsen.

DET SISTE MØTET: Dette bildet fra Det hvite hus viser Nancy Pelosi (t.v.) snakke til Donald Trump (t.h.). Like etter forlot Pelosi og flere andre møtet. Foto: Shealah Craighead / The White House

– Forferdelig for en supermakt

De to skal ifølge Reuters ikke ha snakket direkte sammen på syv måneder, til tross for at de innehar de to viktigste politiske vervene i USA. Nancy Pelosi er leder for Representantenes hus i Kongressen, og demokrat. Sist gang de møttes direkte var 16. oktober, på et møte i Det hvite hus om Syria. Da forlot Pelosi og flere demokrater møtet.

– Forholdet dem imellom er symbolet på at de politiske motsetningen er absolutte. Det er ikke lenger rom for kompromiss, sier Knutsen Lindstrøm.

Han mener det får alvorlige konsekvenser.

– Vanlig politikk har opphørt i USA. Det fører til en stillstand. Det er en forferdelig stilling for en supermakt.

Det samme skjedde under Obamas presidentperiode, forklarer han.

– Da gikk den republikanske kongressen imot alt han ville gjøre. Derfor måtte han bruke presidentordre for å få gjennomført sin politikk. Men presidentordre er ikke lovfestet, så den neste presidenten kan rulle de tilbake. Så det er en forferdelig måte å regjere på.

RITSJ: Årets tale fra presidenten til Kongressen ble brukt av både Trump og Pelosi til å markere sin motstand mot hverandre. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Årelang konflikt

Konflikten mellom trump og Pelosi har vart i årevis. Siste konfrontasjon var i februar, da Trump kom til Kongressen for å holde årets tale om unionens tilstand. Han overså Pelosis hånd, og hilste ikke. Hun rev sin kopi av talen hans i to, rett bak ryggen hans, da han var ferdig med talen.

– Jeg hadde noen bak meg som mumlet forferdelig, sa Trump på et folkemøte noen dager senere, før han laget noen knurrelyder.

Da Trump ble sverget inn som president januar 2017, skal de to ha møttes fire dager senere i Det hvite hus.

– Du vet, jeg vant med flest stemmer, sa han da, ifølge boken «A very stable genius».

– Det er ikke sant, svarte Pelosi, som fortsatte:

– Hvis vi skal samarbeide må vi ha faktaene klare.

(Og for ordens skyld: Demokratenes Hillary Clinton fikk nesten 2,9 millioner flere stemmer i valget enn Donald Trump.)

Publisert: 21.05.20 kl. 10:18

Fra andre aviser