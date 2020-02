FEIRET: Bernie Sanders under valgvaken i New Hampshire sent tirsdag kveld lokal tid. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Knepen seier til Bernie Sanders i New Hampshire

NEW HAMPSHIRE (VG) Det ble en ny og intens dragkamp mellom Bernie Sanders og Pete Buttigieg natt til onsdag.

Da 95 prosent av stemmene var talt opp, hadde Bernie Sanders fått 26 prosent av stemmene. Pete Buttigieg fulgte hakk i hæl med 24,4 prosent.

Amy Klobuchar fikk et solid løft – hun fikk rundt 20 prosent av stemmene – mens Elizabeth Warren og Joe Biden ble kveldens tapere.

Bernie Sanders erklærte seier da han gikk på scenen like før midnatt amerikansk tid.

– Denne seieren er starten på slutten for Donald Trump, sa Sanders, som også rettet en takk til de andre kandidatene.

– Det jeg kan si, og jeg vet jeg snakker for alle kandidatene, er at uansett hvem som vinner, kommer vil til å stå samlet og slå den farligste presidenten i nyere historie.

SEIERSTEGN: En fornøyd Bernie Sanders under valgvaken i New Hampshire. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Dramatisk innspurt

Forhåndsfavoritten Sanders tok tidlig ledelsen i New Hampshire.

Men da over halvparten av stemmene var talt opp, begynte Pete Buttigieg å ta stadig mer innpå. De knappe tusen støttespillerne som var samlet på valgvaken hans i Nashua, jublet hver gang det kom nye oppdateringer på storskjermen.

ENGASJERT: Et titalls frivillige sto på en rampe inne i gymsalen. De sørget for å skape stemning ved å rope, hoppe og juble. Foto: Thomas Nilsson / VG

Et titalls frivillige hoppet, danset og ropte slagord som «Pete for president, Pete for president!».

Men da Buttigieg endelig gikk på scenen, gratulerte han konkurrenten. Selv om Sanders fikk en hårfin seier, vil de ifølge CNN få like mange delegater.

– Jeg vil gratulere Sanders, som jeg så opp til da jeg studerte og som jeg fortsatt respekterer dypt, med en godt resultat.

TOMMEL OPP: Pete Buttigieg smiler til en av de frivillige etter at han har gått av scenen under valgvaken sin i Nashua. Foto: Thomas Nilsson / VG

Den 38 år gamle borgermesteren fra Indiana smilte og tok en pause da publikum svarte med trampeklapp og jubel. Han advarte mot polarisering og la vekt på et budskap om å finne kompromisser og en gyllen middelvei.

– Å si at det enten er «my way eller the high way» er en oppskrift for å gjenvelge Trump.

– Vi kan ikke rive ned de som ikke er hundre prosent enige med oss, la han til.

Mot slutten av talen vinket han opp moren Anne Montgomery og ektemannen Chasten, som fikk en god klem.

OMFAVNELSE: Chasten Buttigieg gratulerte ektemannen da han kom opp på scenen i Nashua. Foto: Thomas Nilsson / VG

Jeanine Wilt synes det var en nervepirrende kveld.

– Det var spennende. Jeg er så glad for at Pete gjorde det så bra i New Hampshire, spesielt siden Bernie har vært så populær hele tiden.

– Er du fornøyd med resultatet?

– Ja. Ideelt skulle jeg sett at han vant, men han har en bra posisjon når han drar videre til Nevada og Sør-Carolina.

FULLT HUS: Ifølge brannvesenet var det rundt 900 personer inne i gymsalen. Et stort, amerikansk flagg var heist opp for anledningen. Foto: Thomas Nilsson / VG

900 personer var inne i gymsalen der Buttigiegs valgvake ble holdt, opplyser brannvesenet til VG. Rhys Whyman sier han stemte på 38-åringen fordi han kan være en samlende figur.

– Jeg leste boken hans og tror han kan bringe hele USA sammen, som en som representerer midten av Amerika.

– Var det vanskelig å velge?

– Ja, jeg var en stor fan av Kamala Harris, Cory Booker, jeg synes det var synd at de trakk seg fra valgkampen.

Oppsving for Klobuchar

Kvelden ble et solid løft for Amy Klobuchar, som hadde fått 19,7 prosent av stemmene da 95 prosent var talt opp.

– Hei, USA. Jeg er Amy Klobuchar, og jeg kommer til å slå Donald Trump, sa hun da hun tok ordet på valgvaken sin.

– Det er fortsatt mange stemmer igjen å telle, men vi har slått oddsen hvert steg på veien. På grunn av dere drar vi videre til Nevada, vi drar videre til Sør-Carolina. I et demokrati handler det ikke om den største bankkontoen eller den høyeste stemmen, fortsatte hun.

FORNØYD: Amy Klobuchar kom på tredjeplass i New Hampshire. Her taler hun under valgvaken sin i Concord. Foto: Robert F. Bukaty / AP

Hun sier at ingen trodde hun skulle komme seg gjennom sommeren med sin valgkamp.

– Jeg har ikke noe kjent navn eller stor bankkonto, men jeg får ting gjort, sier hun til stor jubel fra sine tilhengere.

– En lang kamp

Hun ble tidligere på kvelden gratulert av en av taperne i New Hampshire, Elizabeth Warren. Warren fikk 9,3 av stemmene.

– Jeg vil også gratulere min venn og kollega Amy Klobuchar for å vise oss hvor feil forståsegpåerne kan ta når de utelukker en kvinne.

På Twitter skriver Warren at hun langt fra har gitt opp, tross en dårlig start.

– Dette kommer til å bli en lang kamp. Vi er ferdig med to stater, det er 55 stater og territorier og 98 prosent av delegatene igjen.

Dårlig nytt for Biden

Biden hadde fått kun 8,4 prosent av stemmene da 95 prosent var talt opp. Men allerede før resultatene var klare bestemte Biden seg for å droppe valgvaken i New Hampshire og dra videre til Sør-Carolina.

Biden gjorde et dårlig valg i Iowa og hadde på forhånd varslet at han heller ikke forventet et godt resultat i New Hampshire. Men resultatet ble dårligere enn det flere meningsmålinger hadde antydet.

Kort tid etter at valglokalene stengte, trakk både Andrew Yang og Michael Bennet trakk seg fra kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat.

Primærvalget skjedde en drøy uke etter kaosvalget i Iowa, der Pete Buttigieg og Bernie Sanders knivet om ledelsen.

Publisert: 12.02.20 kl. 03:54 Oppdatert: 12.02.20 kl. 06:50

