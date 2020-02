SEIERSGLISET: Bernie Sanders og hans kone Jane Sanders kunne smile mens resultatene fra nominasjonsvalget i New Hampshire tikket inn. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bernie Sanders: – En stor seier

NEW HAMPSHIRE (VG) Bernie Sanders er på vei mot seier i Demokratenes nominasjonsvalg i New Hampshire, mens Joe Biden igjen ble den store taperen.

Da drøyt 85 prosent av stemmene var talt opp hadde Sanders 26 prosent av stemmene, etterfulgt av kometen Pete Buttigieg med 24,4 prosent.

– La meg starte med å takke dere for en stor seier i kveld, sier Bernie Sanders, samtidig som CBS annonserer han som vinneren av nominasjonsvalget i New Hampshire.

– Denne seieren er starten på slutten for Donald Trump. Jeg vil takke de andre kandidatene, og jeg vet at jeg snakker for alle når jeg sier at vi samle oss til slutt å slå den farligste presidenten i nyere historie, fortsatte Sanders.

FORNØYD: Bernie Sanders. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Biden ble også gratulert av hans nærmeste konkurrent Pete Buttigieg.

– Jeg vil gratulere Sanders, som jeg så opp til da jeg studerte og som jeg fortsatt respekterer dypt, med en godt resultat, sier Buttigieg på sin valgvake, han takket også sine øvrige motkandidater.

– Vi er på det samme laget, men igjen har vi vist at vi har kommet for å bli. Dette er vår sjanse, og vi har ikke råd til å la den gå fra oss. Vi må gjøre dette riktig, fortsatte Buttigieg.

NUMMER TO: Pete Buttigieg gjorde nok et godt valg. Foto: JIM BOURG / Reuters

Gratulert av Warren

Den store overraskelsen, Amy Klobuchar, har 19,8 prosent med snaut 15 prosent av stemme igjen å telle, mens både Elizabeth Warren og Joe Biden fikk en kalddusj – begge hadde fått under ti prosent av stemmene da 65 prosent av stemmene var talt opp.

Sanders tok tidlig teten. Men etter hvert som flere stemmer ble talt opp, tok Buttigieg stadig mer innpå. På valgvaken hans i Nashua steg jubelen hver gang de så nye oppdateringer på storskjermen. Et titalls frivillige hoppet, danset og ropte slagord som «Pete for president, Pete for president!».

Amy Klobuchar var svært fornøyd da hun tok ordet på valgvaken sin.

– Hei, USA. Jeg er Amy Klobuchar, og jeg kommer til å slå Donald Trump.

– Det er fortsatt mange stemmer igjen å telle, men vi har slått oddsen hvert steg på veien. På grunn av dere drar vi videre til Nevada, vi drar videre til Sør-Carolina. I et demokrati handler det ikke om den største bankkontoen eller den høyeste stemmen, fortsatte hun.

FORNØYD: Amy Klobuchar. Foto: Robert F. Bukaty / AP

Hun sier at ingen trodde hun skulle komme seg gjennom sommeren med sin valgkamp.

– Jeg har ikke noe kjent navn eller stor bankkonto, men jeg får ting gjort, sier hun til stor jubel fra sine tilhengere.

Hun ble tidligere på kvelden gratulert av en av taperne i New Hampshire, Elizabeth Warren:

– Jeg vil også gratulere min venn og kollega Amy Klobuchar for å vise oss hvor feil forståsegpåerne kan ta når de utelukker en kvinne.

Dårlig nytt for Biden

Joe Biden droppet valgvaken han skulle holde sammen med kona Jill i New Hampshire tirsdag kveld. I stedet dro han videre til Sør-Carolina flere timer før resultatene var klare.

Biden gjorde et dårlig valg i Iowa, der han havnet på fjerdeplass. Den tidligere visepresidenten hadde på forhånd varslet at han heller ikke forventet et godt resultat i New Hampshire.

Da valglokalene i New Hampshire stengte gikk det ikke lang tid før både Andrew Yang og Michael Bennet trakk seg fra kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat.

Kaos i Iowa

Valget i New Hampshire skjer en drøy uke etter kaosvalget i Iowa, der Pete Buttigieg og Bernie Sanders knivet om ledelsen.

Etter at alle stemmene var talt opp, fikk Buttigieg 13 delegater, mens Sanders fikk 12. Begge krevde en gjennomgang av deler av resultatene.

Demokratene har fått mye kritikk etter nominasjonsvalget i Iowa, som regnes som svært viktig i prosessen for å utpeke partiets presidentkandidat.

