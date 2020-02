MISTER EN SKOLEDAG: Venninnene Sofie Thorbjørnsen (til venstre) og Nora Bilet (til høyre) mister minst en dag av skolen, men håper det blir et gyldig fravær. Foto: Tipser

Nora og Sofie er «sandfast» på Gran Canaria: - Jeg håper vi får gyldig fravær

18-åringene Nora og Sofie er blant de mange som ikke kommer seg hjem fra ferie på grunn av en sandstorm fra Sahara. Flyplassene i Tenerife og Las Palmas er stengt - samtidig sitter flere fast i Portugal.

Østlig kuling fra Afrika og Sahara-ørkenen førte til at flyplassene i Las Palmas og Tenerife på Gran Canaria stengte lørdag. Etter en kort åpning søndag er begge flyplassene igjen stengt, og rundt tusen nordmenn strandet.

Både flyplassen på Las Palmas og Tenerife er igjen stengt grunnet en sandstorm, sier presseansvarlig i Norweigian Andreas Hjørnholm, til VG.

– Flyplassen på Tenerife er operativ, men er stengt til klokken 18 lokal tid. De vil gjøre en ny vurdering da, sier Hjørnholm.

Flyplassen i Las Palmas har ikke kommet med noen informasjon om når de gjør en ny vurdering.

Til sammen er over 2.000 nordmenn værfaste på Kanariøyene, melder NRK. Søndag har både SAS og Norwegian kansellert sine flyginger til og fra øya.

DÅRLIG SIKT: På grunn av sandstormen har sikten blitt svært dårlig på Gran Canaria. Foto: Tipser

Sov på flyplass - raser mot Ving

Noen passasjerer er også strandet på Faro flyplass i Portugal.

– Det er elendig. Helt elendig, sier Tove Haga (46), som skulle til Gran Canaria.

Hun mener behandlingen passasjerene har fått ikke har vært god nok, og gir Ving det glatte lag.

– Nå er ståa at vi ikke har mottatt noen melding fra Ving i dag. Vi har sjekket inn etter å ha sovet på flyplassen, og akkurat nå er vi tilbake på flyplassen med bagasjen, og fortsatt ligger det masse folk på feltsenger. Vi vet ingenting sikkert.

Haga forteller at de fikk matbonger i går, men at de ellers kun har fått vann og kaffe mens de har sittet på flyet og ventet.

– I går satt vi på flyet i tre timer. Vi har ikke fått matbonger i dag. Vi vet ikke om vi kommer oss til Gran Canaria eller hjem til Norge.

– Det er ganske mange frustrerte folk her. Både godt voksne over 80 år og små unger, legger hun til.

SITTER FAST: Grunnet sandstormen har Tove Haga og flere andre måtte sove på flyplassen i Faro i Portugal.

Vet ikke når flyplass åpner

Presseansvarlig i Ving, Marie-Anne Zacharisson, sier til VG at de har forståelse for frustrasjonen til passasjerene.

– Det forstår jeg godt, de har blitt sittende der lenge.

Hun opplyser om at de har 211 personer som nå er strandet i Portugal.

– Vi får krysse fingrene for at de kommer seg til Gran Canaria i morgen. Det er sikkert supertøft for barnefamilier som skal starte vinterferien.

Samtidig er hun tydelig på at det er flyselskapet som har ansvaret for å få passasjerene på hotell, noe man skal ha klart nå.

– Men det er ikke over. Vi har ikke fått noen bekreftelse for i morgen, så vi vet ikke når flyplassen på Las Palmas åpner igjen.

STRAND I SAND: På Amadores på Gran Canaria ser det slik ut denne helgen. Tipser forteller at Amadoresstranden ligger nederst i disen på bildet. Foto: Tipser

Kan bli bedre mandag

Blant de som er strandet på Tenerife er Nora Marie Bilet (18) fra Fredrikstad.

– Vi har ikke fått mange beskjeder om hva som skjer, men Norwegian jobber med å fikse det, sier hun til VG.

Hun har vært i Tenerife en uke, og skulle hjem søndag, men i natt kom kontrabeskjeden.

– Vi fikk melding i natt om at flyet ble kansellert. Vi har kun fått den meldingen av Norwegian, sier Bilet.

Dette betyr at hun og venninnen ikke kommer hjem i tide til å rekke skolen.

– Vi måtte si ifra til læreren at vi ikke kunne komme i morgen. Jeg håper vi får gyldig fravær, sier hun.

GUL HIMMEL: Bilet, som har vært på ferie i Tenerife, forteller at sandstormen har ført til kansellering av flyet deres hjem søndag. Foto: Nora Bilet

– Det er helt klart områder med gult og brunt på satellittbildet fra Gran Canaria. Det betyr at det er mye sand i luften, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød til VG.

Han forklarer at sand blir virvlet opp og fraktet ut i havet i forbindelse med østavinden og blir liggende ved Gran Canaria.

– Det ser ut til at vinden er sterkest i disse timer, og utover kvelden og natten. Men det vil roe seg utover morgendagen. Vindretningen endrer seg, så sanden vil kanskje gå sørover, sier Granerød.

Samtidig som sandstormen herjer på øya brenner det også på ved fjellandsby på Gran Canaria, i naturreservatet Inagua.

Til NTB sier presseansvarlig i Norwegian, Andreas Hjørnholm, at ti fullbookede fly med plass til rundt 180 passasjerer hver til og fra Gran Canaria og Tenerife er kansellert. Flyene skal også igjennom tekniske undersøkelser.

Pressesjef i SAS, John Eckhoff sa tidligere på søndag til NTB at seks av deres fly er værfaste på Gran Canaria.

Sju av flyene til SAS ble rammet av sandstormen lørdag. Tre av dem skulle til Norge med til sammen rundt 540 passasjerer som nå ikke kommer seg noen vei.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto de to venninnene VG har intervjuet navngitt som Sara og Sofie. Det riktige skal være Nora og Sofie. Dette ble rettet i saken 23.02 kl. 22.37.

