FORSØKT HINDRET: Bernie Sanders er av Pete Buttigieg beskrevet som en farlig kandidat i presidentvalget. Sentrum i det demokratiske partiet forsøker nå å samle velgerne rundt én motkandidat. Foto: CALLAGHAN O'HARE / X06650

I samlet front mot Bernie Sanders før valgthriller: – Større usikkerhet enn vanlig

Tre toppdemokrater har gått ut med sin støtte til Joe Biden før nattens «supertirsdag». Målet er å stikke kjepper i hjulene for den mer radikale kandidaten Bernie Sanders, mener USA-eksperter.

Søndag kveld lokal tid trakk den unge borgermesteren Pete Buttigieg (38) seg fra kampen om å bli den demokratiske kandidaten i høstens presidentvalg i USA. Dagen etter gjorde Amy Klobuchar det samme, og begge kandidatene kunngjorde på kvelden sin støtte til Joe Biden.

Det samme gjorde Beto O’Rouke, som trakk seg som presidentkandidat i november.

Det kan gi Joe Biden den oppslutningen han trenger for å ta innpå Bernie Sanders, og løpet ligger nå langt mer åpent mellom de to kandidatene.

Det å stikke kjepper i hjulene for senatoren fra Vermont er også formålet med at de avbrøt kampanjen rett før «supertirsdag», mener USA-ekspert Jan Arild Snoen, som er kommentator i Minerva.

Natt til onsdag norsk tid skal nemlig hele 14 stater avholde sine primærvalg, deriblant i folkerike delstater som California og Texas. I valgthrilleren blir rundt en tredel av delegatene til landsmøtet valgt.

Oversikt over delegater Over 1300 delegater står på spill under «supertirsdag»: California, 415 delegater

Texas, 228 delegater

North Carolina, 110 delegater

Virginia, 99 delegater

Massachusetts, 91 delegater

Minnesota, 75 delegater

Colorado, 67 delegater

Tennessee, 64 delegater

Alabama, 52 delegater

Oklahoma, 37 delegater

Arkansas, 31 delegater

Utah, 29 delegater

Maine, 24 delegater

Vermont, 16 delegater Vis mer

Bernie Sanders er nødt til å vinne stort i California for fortsatt å være i tet, mener Snoen.

– Det er større usikkerhet før valget enn vanlig, men det forventes nok at han vil ha en knapp ledelse i antall delegater etter natten.

Disse kandidatene er nå igjen:

Ønsker å hindre Sanders

Han understreker at det etter toppdemokratenes exit er usikkert om velgerne nå kommer til å gå over til Biden heller enn til Sanders.

Likevel vil færre kandidater i kappløpet gjøre det enklere for både Biden, Warren og Bloomberg å komme over sperregrensen på 15 prosent, som kreves for at man skal kunne vinne delegater i en enkelt stat.

– Det gjør at flere kandidater samler delegater, og Sanders vil få færre fra hver enkelt stat. Da kan det bli vanskeligere for han å få til et flertall på partiets landsmøte til sommeren, forklarer Snoen.

– I for eksempel California har det så langt ligget an til at Sanders var eneste kandidat som ville få over 15 prosent. Han ville i så fall stukket av med alle delegatene i staten, sier han.

Spaltist Frank Bruni i New York Times skriver i en kronikk at Pete Buttigieg må ha innsett at han ikke hadde muligheter til å vinne nominasjonen, og at han ved å bli værende i kappløpet kun var til hjelp for Sanders.

Å stoppe Sanders er i tråd med hva ledelsen i det demokratiske partiet ønsker, mener førsteamanuensis Hilde Eliassen Restad i internasjonale studier ved Bjørknes høyskole.

– Jeg vil tro at Buttigieg som ung og lovende er mer lydhør overfor partiledelsen, som muligens nå forsøker å få velgerne til å samle seg rundt en annen kandidat enn Bernie, sier Restad.

Om det samme gjelder for Klobuchar mener hun er noe mer usikkert.

– Men også hun er jo yngre, og har lengre planer enn de som snart fyller 80 år.

FERDIG: Pete Buttigieg har trukket seg fra nominasjonskampen for å gjøre det enklere for Biden å sanke delegater i primærvalgene. Foto: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Dårligere sjanser

Senator Bernie Sanders har den siste tiden gjort det godt på meningsmålinger, vunnet tre av de fire første primærvalgene og blitt utpekt av mange kommentatorer som den mest sannsynlige kandidaten til å vinne nominasjonen.

De siste utviklingene gjør derimot at Bidens kandidatur ser stadig mer sannsynlig ut.

– Nå begynner det å vokse fram en konsensus om at han har gode sjanser til å gjøre et comeback og vinne kandidaturet, sier Snoen.

– Biden har nettopp gjort en stor seier i South Carolina, og har dype røtter i partiet. Det gjør han til en mer sannsynlig kandidat enn Bloomberg til å stoppe Sanders.

Likevel har Biden noen flere hindre å komme seg over. Mange har allerede forhåndsstemt i «supertirsdag»-statene, og de stemmene som har gått til Buttigieg og Klobuchar så langt, vil falle bort.

I tillegg viser en meningsmåling fra Morning Consult at Buttigiegs velgere knepent foretrekker Bernie Sanders over Joe Biden som sitt annetvalg. 21 prosent svarer at de foretrekker Sanders, mens både Biden og Warren begge ligger på 19 prosent.

Andre runde

Dersom ingen av kandidatene har et rent flertall i delegater, vil delegatene på landsmøtet få mulighet til å stemme på andre kandidater enn den de er låst til. I et slikt scenario vil en annen kandidat kunne vinne nominasjonen, selv om Sanders kan ha vunnet flest delegater individuelt.

I denne avstemmingen vil også de såkalte «superdelegatene» få stemme. Disse er ikke låst til en enkelt kandidat, og kan stemme fritt på de ulike kandidatene.

– Mange av superdelegatene vil nok foretrekke Joe Biden i valget, mener Jan Arild Snoen.

Publisert: 03.03.20 kl. 19:46

