OPPHETET: Donald Trump og Michael Bloomberg. Foto: NTB SCANPIX

Trump og Bloomberg i Twitter-krangel: – 162 centimeter død energi

Temperaturen mellom president Donald Trump og Michael Bloomberg steg kraftig torsdag.

For mindre enn 10 minutter siden

Bloomberg annonserte 24. november at han stiller som presidentkandidat for Demokratene. Så langt har han brukt over rundt 3,5 milliarder kroner fra egen lomme for å bygge opp sin valgkampanje, men han var ikke å se under Demokratenes nominasjonsvalg i Iowa og New Hampshire.

Likevel våknet han torsdag morgen opp til et kraftig angrep fra president Donald Trump.

– Mini Mike Bloomberg er en TAPER som har penger, men som ikke kan debattere og ikke har tilstedeværelse. Vent og se. Han minner meg om en liten versjon av Jeb «Lite energi» Bush, men Jeb hadde mer politiske evner og har behandlet det svarte samfunnet mye bedre enn Mini, skrev Trump på Twitter.

Jeb Bush var en av Trumps motkandidater til å bli Republikanerens presidentkandidat i 2016.

Ti minutter senere fortsatte presidenten:

– Mini Mike er 162 centimeter død energi som ikke vil være med på debatter med profesjonelle politikere.

Videre kom han med et nytt stikk om høyden til Bloomberg, før han skrev at han mener Bloomberg hater «gale» Bernie Sanders, men at han muligens kan stoppe ham om han bruker nok penger.

Ifølge APs faktasjeff gjengitt av New York Times er ikke Bloomberg 162 centimeter, men snaut 174 centimeter høy ifølge et brev fra hans lege.

Like etter kom svaret fra den tidligere ordføreren i New York.

– Donald Trump, vi kjenner mange av de samme menneskene i New York. De ler av deg bak ryggen din, og kaller deg en høylytt klovn. De vet du arvet din formue, og kastet den bort med idiotiske avtaler og inkompetanse, sier han og legger til at han har ressursene til å slå Trump i presidentvalget, og at han vil gjøre det.

Deretter la han ut et bilde med teksten: «Tiden for å hedre deg selv er snart over».

Ifølge New York Times har de to rike New Yorkerne vært rivaler lenge, før tonen nå har tilspisset seg kraftig.

Tidligere har de to ifølge Guardian hatt en vennskapelig tone seg imellom, blant annet på golfturneringer til veldedige formål og diverse åpningsarrangementer.

Ifølge Politico har Trumps angrep på Bloomberg økt etter hvert som den tidligere borgermesteren har gjort det bedre på meningsmålingene. Trump nekter imidlertid for at han ser på Bloomberg som en trussel.

Verre er det med Bernie Sanders, som stakk av med seieren i nominasjonsvalget i New Hampshire:

– Helt ærlig vil jeg heller stille mot Bloomberg enn mot Bernie Sanders. Sanders har ekte tilhengere, enten du liker dem eller ikke – enten du er enig med dem eller ikke. Jeg mener det Sanders sier er forferdelig. Bloomberg kjøper seg bare inn, sa Trump ifølge Politico.

Publisert: 14.02.20 kl. 05:56

