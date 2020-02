11 døde etter skytedrama i Tyskland: Skal ha etterlatt brev med fremmedfiendtlig innhold

Den antatte gjerningsmannen etterlot seg ifølge tyske medier et tilståelsbrev og en video.

Oppdatert nå nettopp

Etter massive søk gjennom natten, har politiet funnet en antatt gjerningsperson død i sitt eget hjem. Der fant de også en annen død person.

Det finnes ikke indikasjoner på flere gjerningspersoner, melder politiet i en pressemelding i 05-tiden torsdag morgen.

– Politiet fant frem til adressen gjennom massive søk i distriktet Kesselstadt, og sperret av området rundt den antatte gjerningsmannens adresse. Der fant vi to døde, en av dem er den antatte gjerningsmannen, skriver politiet i pressemeldingen.

De skriver også at enda en person er bekreftet død etter de to skyteepisodene i byen Hanau onsdag kveld, der åtte fra før var bekreftet døde. Totalt 11 personer, inkludert den antatte gjerningsmannen, er nå bekreftet døde.

– Man kan ikke forestille seg en verre kveld enn denne, sier byens ordfører Claus Kaminsky til Bild.

Flere tyske medier melder også at gjerningsmannen skal ha lagt igjen et tilståelsesbrev og en video. Süddeutsche Zeitung siterer ikke-navngitte sikkerhetskilder.

Avisen skriver at den tyske riksadvokaten har overtatt ansvaret for etterforskningnen på grunn av sakens alvorlige art, og at det er tilståelsesbrevets innhold, som angivelig er fremmedfiendtlig, som er årsaken.

Bild siterer ikke-navngitte sikkerhetskilder på at innholdet i brevet tilsier at gjerningsmannen hadde høyreradikale holdninger.

Det som skal være bilen til gjerningsmannen blir gjennomgått av sprengstoff-spesialister. Det skal ha blitt funnet ammunisjon og magasiner, skriver Bild.

JAKTER GJERNINGSPERSON: Politiet søker natt til torsdag gjennom et stort område etter en eller flere gjerningspersoner. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

Den første skyteepisoden skjedde ifølge politiet rundt klokken 22 onsdag kveld, og politiet jaktet med store ressurser etter en eller flere gjerningspersoner som forlot stedet i en mørk bil.

Ifølge den regionale kringkastingen Hessischer Rundfunk (HR) var skytingen ved en såkalt shisha-bar, eller vannpipebar, på torget Kurt-Schumacher-Platz sentralt i byen.

Sønnen til en kioskinnehaver på plassen sier til Süddeutsche Zeitung at han dro til stedet med en gang han fikk høre om skytingen.

– Jeg fikk først sjokk. Ofrene er mennesker vi har kjent i årevis, sier han til avisen.

Det skal senere ha blitt skutt ved en annen shisha-bar i distriktet Kesselstadt. Ifølge Hessenchau ble tre personer drept i den første skyteepisoden, og fem i den andre.

Politiet kjenner foreløpig ikke motivet for hendelsen.

– Etterforskningen knyttet til ofrene og den antatte gjerningsmannens identitet pågår for fullt.

SKYTEEPISODE: Politiet har satt opp sperringer i byen Hanau i nærheten av Frankfurt. Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS

Ordfører i Hanau Claus Kaminsky oppfordrer folk til å unngå spekulasjoner, og la politiet etterforske saken.

– Jeg er dypt berørt. Det at åtte mennesker har mistet livet, opprører meg, sier han.

Katja Leikert, som er representant i den tyske Forbundsdagen for valgkretsen Hanau skriver følgende på Twitter:

– I denne fryktelige natten i Hanau ønsker jeg de pårørende til de drepte mye kraft og hjertelig medfølelse. De skadede ønsker jeg en forhåpentlig rask bedring. Det er et ekte skrekkscenario for oss alle. Takk til alle nødetatene!

Hanau har i underkant av 100.000 innbyggere, og ligger øst for Frankfurt.

Klikk for å aktivere kartet

Publisert: 19.02.20 kl. 23:57 Oppdatert: 20.02.20 kl. 09:23

Flere artikler

Fra andre aviser