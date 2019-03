SLITER: Familien til Kate McCann skal være svært bekymret etter at 39-åringen har gått ned i vekt. Foto: REUTERS

Kate raser ned i vekt

(VG Nett) Venner og familie av Kate McCann er bekymret etter at 39-åringen nå raser ned i vekt, som følge av påkjenningene etter datterens forsvinning.

Gunnhild Baade

Publisert: 02.10.07 10:43 Oppdatert: 02.10.07 11:22







Det skal spesielt være etter at det ble kjent at jenta som ble observert i Marokko var en lokal jente og ikke Madeleine, at det skal ha gått nedover for Kate.

- Kate er fryktelig skjør. Vi har sørget for at hun spiser, men hun får sannsynligvis ikke særlig stor nytte av måltidene, sier en venn av familien til Daily Mail.

Kate har mistet mye vekt den siste tiden, og det ser ut som hun er tappet for krefter.

Hver gang foreldrene øyner et håp om at det kan være nye og viktige spor i saken, får familien et nytt slag.

NED I VEKT: Kate McCann skal ha gått ned flere kilo den siste tiden. Foto: AFP Photo

I tillegg skal både Kate og Gerry McCann ta de evige beskyldningene fra portugisisk politi og media svært tungt, skriver flere engelske aviser.

- Hun prøver å holde seg sterk for Madeleine, sier Kates mor, Susan Healy, om datterens helse.

- Hun har gått ned i vekt, men hva kan man forvente med det konstante nivået av stress hun har over seg, fortsetter hun ifølge Belfast Telegraph.

- Døde i trappa

Den siste teorien fra portugisisk politi som rammer foreldrene, er at Madeleine McCann skal ha falt ned trappen ved feriekomplekset der familien bodde. Politiet tror jenta døde av fallet, og at foreldrene skal ha gjemt liket.

- Vi har sterke mistanker om at den lille jenta har slått hodet sitt mot keramikkflisene i trappa, sier to sentrale politikilder til 24 Horas.

- FALT NED TRAPP: Den siste polititeorien er at Madeleine har falt ned en trapp, og at liket senere har blitt skjult av foreldrene. Denne trappen på Ocean Club var sperret av politiet etter forsvinningen, men det er ikke kjent om det er her politiet mener Madeleine falt. Foto: PA Photo

- Kate og Gerry har ingenting å skjule. De har ikke skadet datteren sin. Hvis det er nødvendig vil de forsvare seg, sier Clarence Mitchell, foreldrenes talsmann.

Samtidig er det klart at Kate og Gerry McCann risikerer å være mistenkte i saken i åtte måneder uten å bli tiltalt.

Da kan politiet i Portugal be om tre ekstra måneder og fortsatt hindre dem i å forsvare seg mot politilekkasjer og beskyldninger.

- Kate og Gerry kan komme til å være mistenkte helt til ettårsdagen for Madeleines forsvinning. Vi håper selvsagt statusen deres endres snart. Men jurister i England og Portugal jobber nå med å finne ut hva de kan si uten å bryte loven. Det er sannsynlig at det vil komme tv-intervjuer. Det er viktig for Kate og Gerry å kunne snakke. Det holder interessen for saken varm, sier familiens talsmann Clarence Mitchell, skriver dagens VG.

Søndag var det 150 dager siden fire år gamle Madeleine McCann forsvant fra foreldrenes ferieleilighet i Praia da Luz i Portugal.