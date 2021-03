MØTTE VG I SYRIA: Den russiske kvinnen sammen med to av sine tre barn i al-Hol leiren i Syria i juni 2019. Foto: Harald Henden

Dro fra Norge til Syria med tre barn – har rømt fra IS-leir

En kvinne som hadde norsk oppholdstillatelse, og som dro til IS-området i Syria med tre barn født i Norge, har rømt fra al-Hol leiren. Nå befinner hun seg i Tyrkia. Familien hennes håper å få henne til Norge.

Tyrkiske rettsdokumenter som VG har fått tilgang til viser at den 29 år gamle kvinnen befinner seg i Kocaeli, en småby tilknyttet metropolen Istanbul. Der er hun underlagt utreiseforbud og meldeplikt.

– Vi er veldig glad for at hun er i Tyrkia. Jeg har vært veldig bekymret for datteren min og barnebarna mine så lenge de var i Syria, sier kvinnens mor til VG.

– Vår drøm og vårt håp er at vi skal klare å få dem tilbake hit til Norge ved å søke familiegjenforening, fortsetter moren, som bor på Østlandet.

Familien er opprinnelig fra Russland, men kvinnens mor og tre brødre er blitt norske statsborgere.

TYRKISK DOKUMENT: VG har gått gjennom rettsdokumentet med en tyrkisk tolk og forelagt det for en tyrkisk advokat.

Traff VG i al-Hol

I juni 2019 traff VG kvinnen, sammen med hennes to yngste barn, i al-Hol leiren i de kurdiske områdene i Syria. Der ga hun et intervju på norsk om de vanskelige forholdene i interneringsleiren.

Så hvordan har hun kommet seg til Tyrkia?

– Vi fikk kontakt med personer som kunne ta henne med til Tyrkia, og måtte betale en svært høy pris for å få henne ut av leiren og over grensen, forteller kvinnens bror.

I Tyrkia meldte kvinnen seg til politiet, og der ble hun gjenkjent av tyrkiske politimenn som hadde intervjuet kvinner i al-Hol leiren.

– Siden hun hadde bodd i Tyrkia en stund før hun krysset inn i Syria, så hadde de full kontroll på hennes identitet. Hun var i lange avhør og forklarte politiet alt hun visste, sier broren.

BARN FØDT I NORGE: Kvinnen i al-Hol sommeren 2019 med to av sine tre barn. Foto: Harald Henden

VG har gått gjennom rettsdokumentet med en tyrkisk tolk og en tyrkisk advokat.

Ifølge dokumentet er hun siktet for å være medlem av en terrororganisasjon, men under et rettslig avhør i forhørsretten i Kocaeli den 3. november i fjor nektet hun straffskyld.

Utskriften fra retten slår fast at det er skjellig grunn til mistanke, grunnet oppholdet i Syria. Kvinnen er derfor underlagt utreiseforbud frem til en ny rettslig høring.

– Hun samarbeider fullt ut med tyrkiske myndigheter, sier broren.

DATTEREN DRO TIL IS: Moren til IS-kvinnen holder opp et bilde av datteren. Bildet ble tatt under et intervju i september 2019. Foto: Trond Solberg

Barna ble født i Norge

Kvinnen ønsker ikke å snakke direkte med VG, men VG har fått tilsendt bilder av kvinnens barn i et tyrkisk shoppingsenter.

Disse barna, en gutt på elleve år, en jente på syv år, og en gutt på fem år, ble alle født i Norge.

Trebarnsmoren kom til Norge som flyktning fra Russland da hun var tolv år gammel i 2003. Hun kunne i likhet med resten av familien ha vært norsk statsborger, dersom hun ikke hadde tatt noen skjebnesvangre valg.

Hun hadde permanent oppholdstillatelse i Norge, men dro herfra mens hun ventet på statsborgerskap. Siden hun forlot landet ble prosessen aldri ferdigstilt, og hun er derfor fortsatt russisk statsborger.

– Hun har ingen familie i Russland, og ikke noen ønske om å reise dit, sier kvinnens mor til VG.

Under et intervju med VG i september 2019, fortalte familien i Norge at de i lang tid hadde forsøkt å kjøpe datteren ut fra IS-området.

Familien mener kvinnens tidligere ektemann, også han en russisk statsborger, radikaliserte henne og presset henne med fra Tyrkia til Syria.

Det samme sa kvinnen da VG traff henne:

– Jeg reiste til Syria i 2016, men jeg ønsket aldri å bli med til IS. Mannen min tok et av barna og dro. Jeg måtte følge etter, fortalte hun.

PS: For personer som hadde permanent opphold i Norge, men ikke statsborgerskap da de dro til Syria, har Justisdepartementet bestemt at oppholdstillatelsen skal inndras.