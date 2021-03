Polsk professor fikk sparken etter lydopptak Den polske professoren som i et lydopptak sa at universitetet kunne tjene ekstra på å stryke utenlandske studenter, fikk sparken mandag. Universitetet har 132 norske medisinstudenter. Kari Aarstad Aase Av Publisert 30. mars, kl. 18:14 Foto: MUG Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Det melder Det Medisinske universitetet i Gdansk (MUG) på sine egne hjemmesider. Mange norske studenter ved universitet har kontaktet VG om forholdene ved universitetet. Skjermdump fra MUGs hjemmeside.

– Det er positivt at universitetet virker å ta så tøffe grep, sier kunnskapsminister Henrik Asheim. Han kontaktet tidligere i mars polske myndigheter for å få ryddet opp i saken. Hanna Thevik

I et lydopptak sier en professor ved det medisinske universitet i Gdansk at han stryker utenlandske medisinstudenter for å tjene penger på at de må gå om igjen. Det overraskende utsagnet kom frem da tre professorer, etter en felles forelesning, gikk over i en privat diskusjon om hvordan de kunne heve nivået for å bestå eksamen. En av dem hadde glemt å skru av mikrofonen, og samtalen ble tatt opp av noen studenter som hørte den. Universitetet har mange norske studenter. Asheim krevde svar på skandalen fra polske myndigheter.

I lydopptaket kommer det frem at en av de ledende professorene ved det medisinske fakultetet, Janusz Moryś, har noe han kaller «Moryś fond». Han er en av tre professorer som snakker i opptaket.

Fondet består ifølge lydopptaket av pengene studentene som stryker må betale for å ta faget på nytt, og kunne fortsette medisinstudiet.

VG snakket tidligere i mars med flere studenter ved universitetet, men ingen turte å stå frem, av frykt for represalier. De uttrykte dyp fortvilelse over situasjonen. Ifølge studentene har ryktene om slik praksis versert lenge. Studentene har fortalt at de i utgangspunktet må betale 20.000 kroner for å ta faget på nytt, men at beløpet nylig økte med nesten 10.000 kroner. Etter avsløringen av skandalen i Polen, fikk VG tips fra mange norske medisinstudenter ved andre universiteter i det tidligere Øst-Europa som fortalte om tilsvarende forhold.

Det har vært kritisert at Norge bare har studieplass til ca. halvparten av de legene vi trenger hvert år. Svært mange norske medisinstudenter befinner seg derfor på utenlandske universiteter.

– Vi er glade for at universitetet og myndighetene virker å ha tatt saken på alvor. Men dette tyder på at norske studenter er strøket for penger, og det er utrolig urettferdig for dem det gjelder. Vi har også fått melding fra våre medlemmer om at dette skjer ved andre universitet der det går mange norske medisinstudenter, og håper norske myndigheter fortsetter å jobbe for at alle skal få et rettferdig studieløp, sier Maja Elisabeth Mikkelsen, leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf).

Også kunnskapsminister Henrik Asheim understreker at de forventer at norske studenter skal behandles skikkelig og rettferdig.

– Nå har denne avsløringen fått en konsekvens, men det er all grunn til å følge med og se at det faktisk skjer en praksisendring innenfor dette området, sier Asheim.

President i ANSA, Morgan Alangeh synes det er veldig positivt at hendelsen føret til konkrete tiltak.

– Det virker med dette som de tar det seriøst, men vi venter fortsatt på å høre mer fra den interne granskningen og hva de finner ut av. det viktigste er at norske studenter kan føle seg trygge og bli rettferdig behandlet, sier Alangeh.

VG har bedt Professor Janusz Morys, som nå har mistet jobben som leder for anatomisk institutt ved MUG, om en kommentar, men han har ikke svart.