Washington Post: Secret Service-ansatte coronasmittet

Mer enn 130 Secret Service-tjenestemenn skal være smittet med coronavirus eller i karantene på grunn av Trumps kampanje-turné, ifølge Washington Post.

Blant de mange ansatte som har vært med på å sikre Det hvite hus og presidentens på hans reiser har over 130 nylig blitt bedt om å isolere seg eller gå i karantene, skriver The Washington Post.

Årsaken er at de har enten testet positivt for viruset eller er nærkontakter av kjente smittetilfeller, ifølge avisen.

Utbruddet skal ha satt ut omtrent 10 prosent av sikkerhetsstaben, og skal delvis være knyttet til flere av valgkampmøtene Trump avholdt før valget 3. november.

Dette kommer i tillegg til at et stort antall personer som jobbet med Trump-kampanjen og ansatte ved Det hvite hus er blitt syke.

En talsmann for Det hvite hus, Judd Deere, sier at administrasjonen tar «hvert smittetilfelle seriøst».

Allerede er det kjent at flere i presidentens indre sirkel er smittet. Blant dem er stabssjef Mark Meadows og rådgiverne Corey Lewandowski og David Bassie.

I tillegg skal minst åtte ansatte i den Republikanske nasjonalkomiteen være smittet, ifølge The Washington Post.

Utbruddet kommer samtidig med at antall coronatilfeller har økt kraftig over hele landet, med mer enn 152 000 nye tilfeller, som det ble rapportert om tirsdag.

Trump hadde et travelt reiseprogram mot slutten av kampanjeperioden, med fem stopp i løpet av de siste to dagene. Bare 2. november, dagen før valget, krevde presidentens opplegg fem separate grupper med Secret Service-tjenestemenn, hver av dem med over 20 ansatte.

Joe Biden hadde samme dag to valgkamp-stopp. Dette krevde også Secret Service-tjeneste, men i mindre grupper.

Secret Service skal undersøke om en del av smittetilfellene ikke bare har sammenheng med reisingen de siste dagene før valget, men også kan stamme fra deres opphold i Det hvite hus.

Mange av de ansatte i Det hvite hus har unngått å bruke munnbind under pandemien. Flere Secret Service-agenter i tjeneste har også blitt sett uten.

Secret Service har omtret 1300 tjenestemenn i tjeneste som skal sikre Det hvite hus og visepresidentens residens, samt at de er med på presidentens turer og andre offisielle arrangementer.

