KRITISK: President Donald Trump kalles uverdig sitt embede i en lederartikkel i The New York Times. Foto: MANDEL NGAN / AFP

New York Times: − Trump er den største trussel mot amerikansk demokrati siden krigen

The New York Times advarer på lederplass amerikanske velgere sterkt mot å gjenvelge Donald Trump.

Lederartikkelen er utformet av en avdeling i avisen som kalles «The Editorial Board», og er satt sammen av 14 redaktører og skribenter fra ledelsen.

– Korrupsjon. Sinne. Kaos. Inkompetanse. Forfall, skriver avisen, i en artikkel som har tittelen «Stans vår nasjonale krise».

Denne kommentaravdelingen uttaler seg ikke på vegne av hele avisen, men forsøker å legge frem meninger basert på en konsensus innad i institusjonen.

De skriver at et gjenvalg av president Trump utgjør den største trusselen mot amerikansk demokrati siden andre verdenskrig, og kaller presidenten uverdig sitt embete.

– Uverdig sitt embede

Og avisen starter lederartikkelen med et karakterdrap man neppe har sett maken til i forbindelse med en sittende amerikanske president.

– Mr. Trumps ødeleggende regjeringstid har i alvorlig grad skadet USA hjemme og ute i verden. Han har misbrukt makten som ligger i sitt embede og har nektet å anerkjenne sine politiske motstandere, derved knust normene som har knyttet vår nasjon sammen i generasjoner. Han har undertrykt den offentlige interessen til fordel for sin forretningsdrift og politiske interesser. Han har utvist en utrolig disrespekt for livene og friheten til det amerikanske folk. Han er en mann som er uverdig sitt embede.

Lederskribentene skriver at de ikke tar lett på å angripe en valgt, sittende president. De ramser opp en rekke saker de siste fire årene hvor de har avslørt det de mener er presidentens uegnethet.

– Vi har påpekt hans rasisme og fremmedfrykt. Vi har skrevet om hans ødeleggelse av et system av allianser og gjensidige internasjonale relasjoner som det siden 2. verdenskrig har kostet svært mange liv å etablere og bevare. Vi har gang på gang avslørt hans splittende retorikk og hans ondskapsfulle angrep på sine landsmenn, skriver de.

Valget om landets fremtid

Slik kommenterer de riksrettsprosessen.

– Da Senatet nektet å stille presidenten for riksrett, for sitt åpenbare maktmisbruk, så rådet vi hans politiske motstandere til å vende sitt politiske raseri mot å nedkjempe han ved stemmeurnene ved neste valg.

Datoen 3. november kan bli et vendepunkt mener avisens skribenter.

– Dette er et valg som handler om landets fremtid, og den veien dets innbyggere ønsker å gå.

– Vil bli verre

Selv om de fire årene med Trump har vært utfordrende for demokratiet, så vil fire nye år med han bli enda verre skriver de.

– Mr. Trump har lansert et angrep på integriteten i den demokratiske prosessen. Han bryter med alle sine moderne forgjengere ved å nekte å forholde seg til en fredelig overføring av makten ved å antyde at hans valgseier er det eneste legitime resultatet. Og, dersom han ikke skulle vinne er han klar til å utfordre det amerikanske folkets avstemning i rettssalen og til og med i gatene.

The New York Times-skribentene sier at massiviteten og gjentagelsene av Trumps ugjerninger har gjort folk numne og ute av stand til å føle seg opprørte.

– Dette er øyeblikket da amerikanere må gjenfinne den følelsen av opprørthet, skriver de og sikter da til valget om drøyt to uker.

Publisert: 18.10.20 kl. 22:16

