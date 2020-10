MAR-A-LAGO: President Donald Trump og USAs førstedame Melania Trump fotografert under en julemiddag på hans private klubb Mar-a-Lago 24. desember i fjor. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Professor om ny Trump-avsløring: – Tydelig at de har prøvd å påvirke Trump

Over 200 selskaper, organisasjoner og nasjoner skal ha fått fordeler av Donald Trump etter å ha brukt millioner av dollar på presidentens eiendommer.

I løpet av de to første årene til Donald Trump i Det hvite hus, har 60 kunder på besøk på Trump-eiendommer gitt presidenten inntekter på 110 millioner norske kroner. Det hevder New York Times i en ny avsløring basert på avisens tilgang til Trumps skatteligninger.

Totalt skal over 200 selskaper, interessegrupper og nasjoner ha mottatt fordeler fra Trump-administrasjonen etter at de brukte penger på steder som eksempelvis Mar-a-Lago, Trumps hotell i Washington eller hans golfbaner.

– Det er klart dette er problematisk, sier Tina Søreide ved Norges Handelshøyskole til VG. Hun er professor i jus og økonomi, og har korrupsjon som et av sine spesialfelt.

MØTESTED: Trumps private klubb Mar-a-Lago i Florida. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

I mars 2018 skal en eiendomsutvikler som hadde donert gavmildt til Trumps innsettelse, og som ønsket milliarder i lån fra Trumps administrasjon, ha møtt presidenten på Mar-a-Lago og bedt ham om hjelp.

Trump gikk ifølge Times da over til sin personlige advokat på dette tidspunktet, Michael Cohen, og sa «Få dette gjort», mens han beskrev eiendomsutvikleren som «en svært viktig mann».

– Opplagt interessekonflikt

– I USA har det vært en lang diskusjon om det man kaller lovlig korrupsjon, med store valgkampbidrag til partiene i bytte mot politikk. Her er det tydelig at de har prøvd å påvirke politikk gjennom å øke hans personlige formue. Det er dette vi kaller utilbørlig i norsk korrupsjonslovgivning, sier professor Søreide.

– Det skaper en opplagt interessekonflikt. Det er viktig at de som er valgt til politiske posisjoner er upåvirket og ikke får en personlig gevinst av beslutningene de tar. Derfor har vi strenge habilitetsregler, både i Norge og andre land. Det har to formål: Det skal hindre at folk tar beslutning styrt av personlig vinning, og det skal sikre folks tillit til systemet, legger hun til.

Trump har helt siden hans første folkemøter i 2015 lovet velgerne å «drain the svamp», altså å tørke ut den politiske innflytelsen man kan kjøpe seg for penger.

«Trump feilet ikke bare i å få slutt på Washingtons kultur med lobbyvirksomhet og tjenesteutveksling. Han gjenoppfant den, ved å gjøre sine egne hoteller og feriesteder til de nye bakrommene, hvor sammenblandingen av offentlige og private forretningsinteresser regjerer», skriver New York Times.

– Presidenten har holdt sitt løfte

Judd Deere, en talsmann for Det hvite hus, sier til avisen at president Trump har overført den daglige ledelsen av eiendommene til sine sønner.

– Presidenten har holdt sitt løfte til det amerikanske folk om å kjempe for dem, tørke ut sumpen og sette USA først hver eneste dag, hevder Deere.

Times skriver at støttespillerne ikke alltid har fått de tjenestene de har søkt. Uansett har Trump tjent økonomisk på dette.

GOLFKLUBB: Trump eier denne golfklubben i Bedminster. Foto: Seth Wenig / AP

Over 70 interessegrupper, selskaper og regjeringer fra andre land skal enten ha flyttet arrangementer til Trumps eiendommer eller opprettet nye arrangementer der. Sjansen er god for å treffe Trump der. Han har tilbrakt nærmere 400 dager på sine egne hoteller og feriesteder siden innsettelsen, ifølge avisen.

– Dette er sofistikerte mennesker, og de tilpasser seg etter hvor presidenten befinner seg. Du kommer inn i presidentens komfortsone. Han drar til Mar-a-Lago eller Bedminster (golfbanen han eier i New Jersey, red.anm.) for å slappe av og lade batteriene, sier lobbyisten Bryan Lanza til New York Times.

– Trukket til det ekstreme

Tina Søreide hos NHH mener at det er større grunn til bekymring for Trump enn for tidligere presidenter i USA.

– Her er det trukket til det ekstreme. Forskere i USA har fulgt med på og dokumentert interessekonflikter fra han kom til maktposisjon. Under Trump er dette et større problem enn sammenlignet med andre presidenter.

REAGERER: Professor Tina Søreide ved Norges Handelshøyskole mener Trump opptrer problematisk. Foto: NHH.no

New York Times har også avslørt at Trump har 421 millioner dollar i gjeld, nesten fire milliarder norske kroner.

– Vi vet ikke hvem denne gjelden er til. Hva tenker du om det?

– Vi vet ikke hvor mye han er kontrollert av andre aktører. Han opptrer som en selvstendig bølle, men realiteten kan likevel være at han er påvirket av andre interesser, sier Søreide til VG.

– Det er et tosidig problem: At det påvirker faktisk politikk, og at det svekker respekten for øverste statlige institusjon.

Publisert: 11.10.20 kl. 16:28

