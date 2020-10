TURBULENT: Forholdet mellom president Donald Trump og smittevernekspert Anthony Fauci har blitt mer anspent. Foto: MANDEL NGAN / AFP

CNN: Trump kalte Fauci «katastrofe»

Ifølge TV-kanalen kom president Donald Trump med nedsettende kommentarer om mannen som står i front av USAs kamp mot coronaviruset: Dr. Anthony Fauci.

– Fauci er en katastrofe. Haddde jeg hørt på ham, ville vi hatt 500 000 døde, sa Trump om Fauci på en telefonkonferanse med valgkampmedarbeidere, ifølge CNN.

TV-kanalen skriver at de fulgte med på telefonkonferansen.

USA passerer nå 220 000 døde i den pågående pandemien.

Dr. Anthony Fauci (79) er immunolog og sjefen for National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Da coronaviruset begynte å spre seg i USA, tok han en lederrolle i Trump-administrasjonens kamp mot pandemien.

Trump skal videre i telefonkonferansen ha sagt at Fauci «er en fin fyr» og «han har vært der i 500 år». Fauci begynte i sin nåværende direktørjobb i 1984.

– Folk sier javel. Bare la oss være i fred. De er lei. Folk er lei av å høre på Fauci og alle disse idiotene, skal Trump ha sagt, samtidig som han sa at han selv avholdte store valgmøter.

Anspent

Fauci er blitt kjent som mannen som tør å tale Trump midt i mot.

Relasjonen mellom Fauci og Trump har bølget gjennom året, og Det hvite hus har kommet med angrep på smitteverneksperten.

Men de siste ukene har relasjonen blitt enda mer anspent.

Fauci har blant annet uttalt at han ikke var overrasket over at Trump ble smittet av coronaviruset.

Omstridt reklamevideo

I begynnelsen av oktober slapp Trump-kampanjen en reklamevideo hvor det fremstod som at Fauci skrøt av presidentens håndtering av pandemien.

Budskapet var at både Trump og USA kommer seg fra pandemien, og at amerikanere ikke skal være redd for viruset.

Fauci sier i filmen at «jeg kan ikke forestille meg at noen kunne gjort noe mer».

Trump tvitret så:

– Dette er Faucis egne ord. Vi har gjort en «fenomenal» jobb, ifølge enkelte guvernører. Mange er enige. Og nå kommer vaksinene og kurene, lenge før man skulle tro!

Avviste støtte

I ettertid gikk Fauci ut på CNN og avviste at han hadde medvirket til videoen.

– Jeg har aldri støttet en politisk kandidat i løpet av mine nesten 50 år med offentlig tjeneste. Kommentaren som ble tilskrevet meg uten min tillatelse ble tatt ut sammenheng fra en uttalelse jeg hadde for noen måneder siden om innsatsen til folkehelsemyndighetene, sa Fauci til tv-kanalen.

Publisert: 19.10.20 kl. 21:24

