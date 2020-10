FÅR KRITIKK: Legeforeninger har tatt til motmæle etter at president Donald Trump uttalte at leger tjener penger på å rapportere coronadødsfall. Foto: Bruce Kluckhohn / AP

Trump og Biden kjemper om corona-røde vippestater

Med få dager igjen av valgkampen, kjemper presidentkandidatene om de avgjørende vippestatene i Midtvesten, hvor smittetallene fortsetter å stige.

President Donald Trump og demokratenes presidentkandidat Joe Biden kjemper om de viktige vippestatene i Midtvesten i innspurten av valgkampen – altså de delstatene som har et usikkert valgutfall.

Seieren i presidentvalget går til den kandidaten som kommer over grensen på 270 valgmenn. For å klare det, må man vippe en stor andel av disse delstatene i sin favør.

Smittetallene stiger nå i alle USAs vippestater, ifølge The New York Times’ oversikt. Midtvesten blir beskrevet som det nye episenteret for coronaviruset i landet.

Fra hver sine valgkampmøter, gikk presidentkandidatene til corona-angrep på hverandre.

Vippestater hvor smitten øker Michigan, opp 91,5 prosent

Ohio, opp 59,9 prosent

Georgia, opp 54,5 prosent

Minnesota, opp 54,2 prosent

Pennsylvania, opp 51,4 prosent

Texas, opp 48,9 prosent

Iowa, opp 48,6 prosent

Wisconsin, opp 42,6 prosent

Arizona, opp 41,8 prosent

Florida, opp 39,8 prosent

Nevada, opp 37,5 prosent

North Carolina, opp 18,4 prosent Kilde: Washington Post Vis mer

Rekordhøy smitte

– Donald Trump veiver med det hvite flagget. Han har overgitt seg til viruset. Men det amerikanske folket gir ikke opp. Vi får ikke panikk. Han fikk panikk, sa Biden iført munnbind under fredagens valgkamptale i Iowa.

Det er registrert 99.321 smittetilfeller i USA det siste døgnet, viser VGs oversikt. Det er flest registrert på én enkelt dag siden pandemien startet. De siste ti dagene har 10.265 mennesker mistet livet.

Totalt er det bekreftet flere enn ni millioner smittetilfeller og 229.686 dødsfall i USA.

Trump angrep Biden for å fokusere for mye på håndteringen av coronaviruset, i tillegg til guvernører fra det Demokratiske partiet som har forsøkt å begrense antall tilskuere på Trumps valgkampmøter.

– Dere vet, antall smittetilfeller stiger. Hvorfor stiger de? Fordi vi tester flere enn noen andre i historien, sa Trump fra scenen i Michigan, og brukte seg selv som eksempel på hvordan amerikanere kan bli friske fra viruset.

Angriper legestanden

Presidenten har fått sterk motbør fra amerikanske legeforeninger, etter at han i en tale sa at leger tjener penger på å rapportere dødsfall.

– Våre leger får mer penger hvis noen dør av covid. Dere vet det, ikke sant? Jeg mener, legene våre er veldig smarte, sa Trump under talen i Michigan.

Trump kalte også Fox News’ Laura Ingraham for «politisk korrekt», da han så henne iført munnbind under fredagens tale i Michigan.

I Minnesota slo Biden tilbake på Trumps uttalelser.

– Leger og sykepleiere går på jobb hver dag for å redde liv. De gjør jobben sin. Donald Trump burde slutte å angripe dem og gjøre jobben sin.

MUNNBIND: Demokratenes presidentkandidat Joe Biden stilte i munnbind under valgkamptalene fredag. Foto: BRIAN SNYDER / X90051

Økt spredning

Både Trump og Biden holdt flere valgkampmøter fredag, bare dager før presidentvalget blir avgjort. Kandidatene reiste begge til Minnesota og Wisconsin. I tillegg reiste Biden til Iowa, og Trump til Michigan.

Den store forskjellen på de to kandidatenes valgmøter, er at tilskuerne står tett i tett under Trumps arrangementer, mens de sitter i sine egne biler eller står på behørig avstand fra hverandre under Bidens.

Én måned etter at Trump holdt valgmøter i 17 forskjellige kommuner, hadde antallet coronasmittede innbyggere gått opp i 14 av dem, ifølge CNN. I ti av kommunene var økningen skarpere enn i resten av delstaten.

Mange av disse kommunene ligger i nettopp Midtvesten.

VALGMØTE: Dette bildet ble tatt under president Donald Trumps folkemøte i Waterford i Michigan fredag 30. oktober. Foto: John Moore/Getty Images/AFP

Trump vant over Hillary Clinton i Iowa i 2016. Ifølge prognosene ligger Trump og Biden likt i vippestaten.

Både i Michigan og Wisconsin vant Trump også i 2016, men med mindre margin. Nå leder Biden på målingene.

I Michigan og Wisconsin er det ikke lov til å telle opp stemmer før valgdagen. Opptelling av poststemmer kan ta mange dager eller uker her.

Publisert: 31.10.20 kl. 09:18

