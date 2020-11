Biden: − Tror vi er på vei til å vinne valget

Joe Biden sier han tror han er på rett spor til å vinne, men Trump mener det er han som leder.

– Det kjennes bra ut der vi er nå. Vi tror vi er på rett spor til å vinne dette valget, sa demokratenes presidentkandidat Joe Biden da han snakket til folket tidlig onsdag morgen norsk tid fra Wilmington, Delaware, der Biden har fulgt med på opptellingen av stemmene sammen med familien sin.

Klokken 06.45 er rundt halvparten av stemmene telt opp, og foreløpig har demokratene en ledelse, slik meningsmålingene har spådd.

Bidens motstander Donald Trump rakk ikke engang å høre Biden snakke ferdig, før han svarte på Twitter.

– Vi leder stort, men de forsøker å stjele valget. Vi kommer aldri til å la dem gjøre det. Ingen kan stemme etter at valglokalene er stengt!, skriver presidenten.

Meldingen er markert som villedende av Twitter.

Trump overrasker igjen

Selv om Biden har en ledelse så langt, så er det mye jevnere mellom de to nå enn hva meningsmålingene forutså, sier USA-ekspert og seniorrådgiver i Civita, Eirik Løkke.

– Donald Trump har slått forventningene nok en gang. Særlig Florida var en klar seier til Trump. Isolert sett er det ikke overraskende at Trump vinner Florida, North Carolina, Georgia, Texas, Iowa og Ohio. Og hvis meningsmålingene er litt feil – så kan de ofte være det over flere lignende stater. Det ser ut å være tilfelle nå, sier Løkke til VG.

Det vi nå har foran oss er en valgthriller, og det er ikke til det beste for folket, mener eksperten.

– På mange måter var dette marerittscenario. Det er veldig jevnt - og nå har Trump gått ut og advart mot at demokratene prøver å stjele valget. Det gjør at spenningen øker veldig, og det er uheldig.

Må vente på avklaring

I år er det svært mange som stemmer per post, noe som forsinker valgresultatet fordi flere delstater bruker dagene etter valget til å telle opp disse stemmene.

– Vi visste allerede at de mange poststemmene gjør at vi må være tålmodige i vente på resultatet. Det er ikke over før alle stemmene er talt opp, sa Joe Biden med sin kone Jill ved sin side på scenen.

Flere av Rustbelte-statene har allerede kommet med meldinger om forsinkelser.

Myndighetene i Michigan sier at det endelige resultatet trolig ikke er klart før onsdag kveld lokal tid, tidlig i morgentimene torsdag norsk tid, ifølge CBS.

I Wisconsin sier guvernøren at resultatene vil være klare i løpet av dagen, slik de også anslår i nabostaten Minnesota anslår myndighetene at resultatene kommer i løpet av dagen, men her kan spørsmål om opptelling av poststemmer som kommer inn etter valgdagen gå til retten. I Pennsylvania forventer myndighetene at stemmene ikke er talt opp før fredag 6. november.

Akkurat nå ser stillingen slik ut på oversikten som oppdateres av DPA:

– Ny thriller

Fortsatt er det så mange stemmer igjen å telle at det er lenge igjen til vi kan utrope en vinner, mener USA-kjenner Løkke.

– Biden ser ut til å vinne Arizona – noe som er viktig. Så nå kommer det an på de tre statene igjen: Wisconsin, Michigan og Pennsylvania. Her leder Trump, men mange forhåndsstemmer er ikke opptalt.

Løkke oppsummerer presidentvalget som det står nå, slik:

– Dette blir en thriller på nytt, og vi vet ikke hvordan dette går, sier Løkke.

Fra scenen i Delaware er Biden likevel optimistisk på en rask avklaring.

– Vi kan vi resultatene allerede i morgen tidlig. Det er ikke min eller Donald Trumps jobb å erklære en vinner, det er opp til dere folket å gjøre når stemmene er talt opp, sa Biden fra scenen, og tok seg tid til en oppmuntrende oppfordring til velgerne i hjemstaten.

– Folkens, dere har hørt meg si det før: Hver gang jeg gikk opp til min bestefars hus her, så sa han « hold på troen». Så hold på troen, folkens!

Publisert: 04.11.20 kl. 07:11 Oppdatert: 04.11.20 kl. 07:27