Joe Biden til Trump-supporterne: − La oss gi hverandre en sjanse

WILMINGTON/WASHINGTON, D.C. (VG) Etter et intenst valgdrama kom Joe Biden med en tydelig beskjed til det amerikanske folket natt til søndag: Jeg vil være en president for dere alle.

– Til dere som har stemt på Trump; jeg forstår skuffelsen, jeg har tapt noen ganger selv. Men la oss gi hverandre en sjanse. Det er på tide å legge den harde retorikken til side, senke temperaturen og begynne å se hverandre igjen, sa han til de over 70 millioner amerikanerne som har stemt på motkandidaten Donald Trump.

Utenfor det avsperrede området var det full fest, og tusenvis av mennesker hadde møtt opp for å se USAs neste president holde sin seierstale.

– Folket i denne nasjonen har talt. De har gitt oss en klar seier, en overbevisende seier. En seier for oss, for folket. Vi vant med flest stemmer i nasjonens historie: 74 millioner stemmer, sa Joe Biden fra scenen i hjembyen Wilmington i Delaware.

FEIRET VALGSEIEREN: Kamala Harris og Joe Biden- Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Hovedbudskapet til den nylig utropte valgvinneren var, som han har lagt vekt på i tidligere taler, at han vil være en samlende president. Han vil samarbeide med republikanerne, og han vil gjenopprette respekten for det han kaller anstendighet og rettferdighet.

– Jeg må innrømme at det overrasker meg i kveld, å se den gleden og det håpet alle i denne nasjonen, og over hele verden, har om en bedre morgendag.

Det var full folkefest da Joe Biden og Kamala Harris holdt sine seierstaler natt til søndag. Se bildene her:

Harris: Blir ikke siste kvinne på toppen

Biden ble introdusert til scenen av Kamala Harris, som blir den første første kvinnelige visepresidenten i USAs historie, og den første med minoritetsbakgrunn.

– Vi, folket, har makten til å bygge en bedre framtid. Vårt demokrati sto på valgseddelen ved dette valget. Amerikas sjel på spill, og dere ryddet vei for en ny dag for Amerika, sa hun til lyden av tutende bilhorn fra den store folkemengden i Wilmington.

– Dere valgte Joe Biden som USAs neste president!

Harris anerkjente også at hun, som første kvinnelige visepresident, kan vise amerikanske jenter at veien ligger åpen også for dem.

– Jeg blir den første kvinnen i presidentkontoret, men jeg blir ikke den siste. Hver lille jente som ser å i kveld, ser at dette er et land med muligheter, sa sier hun fra scenen i Delaware.

Foto: JIM WATSON / AFP

– Stemningen er helt utrolig

Utenfor det avsperrede området der talen ble holdt, var det full fest. Fra to storskjermer kunne de flere tusen fremmøtte følge med på sin påtroppende president- og visepresident, og det var sang, dans og drikking både før og etter at Biden og Kamala Harris gikk på scenen.

Etterpå lyste fyrverkeriet opp himmelen, champagneflasker ble sprettet, og smittevernhensyn så ikke ut til å være topp prioritet.

– Jeg bor bare ti minutter unna, og stemningen er helt utrolig, sier Jennifer Thies (27).

– Jeg håper dette betyr at mulighetene vil bli like for alle. Ikke mer rasisme og ikke mer hat, fortsetter hun.

Flere VG møter i folkemengden i Wimnington er klart mer entusiastiske for Kamala Harris som person enn den påtroppende presidenten Joe Biden.

– Det er spennende å vite at vi får Harris, en svart kvinne. Hun vil få minoritetenes synspunkt inn i Det hvite hus. Jeg er mer ekstatisk over dette enn Biden seier, sier 38 år gamle Donnie King.

– Det gjorde meg glad. Jeg er overlykkelig over det!

Trump bestrider resultatet

Til tross for at Biden allerede har blitt gratulert av statsledere verden over, fortsetter USAs sittende president Donald Trump å insistere på at det er han som er valgets egentlige vinner.

– Jeg vant valget, fikk 71.000.000 lovlige stemmer, skriver han på Twitter etter at de største amerikanske mediehusene har utropt motkandidaten til valgvinner.

Trump har foreløpig fått 70,4 millioner stemmer – nest mest i et amerikansk presidentvalg noen sinne. Aller flest stemmer har nemlig Biden fått: Minst 74,5 millioner amerikanere har stemt ham frem som deres neste president.

