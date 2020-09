KORT PROSESS: Etter kunngjøringen av dommerkandidaten sin, sa Donald Trump at han tror Senatet vil ha en avstemning allerede 12. oktober – bare tre uker før presidentvalget. Foto: SHAWN THEW / EPA

Varsler rask godkjenning: – Lite som vil gjøre demokratene mer rasende

Senatet planlegger å stemmer over Amy Coney Barrett som ny høyesterettsdommer allerede 12. oktober, varsler Trump. Dette vil få konsekvenser for republikanerne, tror norsk USA-ekspert.

Lørdag kunngjorde USAs president Donald Trump det som har ligget i kortene de siste dagene: Han ønsker å få plassert den konservative jusprofessoren Amy Coney Barrett i USAs høyesterett – og det før presidentvalget 3. november.

Trolig vil Senatet stemme allerede 12. oktober, sier presidenten.

– Siden flertallslederen Mitch McConnell har full kontroll i Senatet, har jeg en følelse av at de vil få gjennomført dette. Jeg kan tenke meg lite som vil gjøre demokratene mer rasende enn det, sier den norske USA-eksperten Jennifer Leigh Bailey til VG.

Hun er professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Se Amy Coney Barretts tale i rosehagen lørdag:

Demokratene har vært tydelige på at de mener velgerne bør få sagt sitt før presidenten fyller avdøde Ruth Bader Ginsburgs plass.

– Beslutninger i USAs høyesterett påvirker livene våre, og grunnloven ble designet for å gi velgerne en stemme over hvem som tar disse beslutningene. Senatet bør ikke handle før etter det amerikanske folket velger sin neste president og sin neste kongress, skriver presidentkandidat Joe Biden på Twitter.

Heller ikke den demokratiske senatoren Joe Manchin, som støttet Barretts utnevnelse til en føderal ankedomstol i 2017, vil støtte nominasjonen, skriver NTB.

– Jeg kan ikke støtte en prosess som risikerer å skape et større skille i det amerikanske folk på et tidspunkt der vi desperat trenger å samles, sier han.

Hva skjer nå?

Før Senatets 100 medlemmer kan stemme over om de skal godkjenne Barrett som ny høyesterettsdommer, skal hun granskes av justiskomiteen, som ledes av Trump-vennen Lindsey Graham.

– Jeg er veldig forpliktet til å sikre at den nominerte får en utfordrende, rettferdig og respektfull høring, skriver han på Twitter, og legger til at han mener Barrett er svært kvalifisert for jobben.

I DET HVITE HUS: Amy Coney Barrett og president Donald Trump etter pressekonferansen lørdag. – Jeg elsker USA og jeg elsker grunnloven til USA. Jeg er virkelig ydmyk av tanken på å tjene i høyesterett, sa dommerkandidaten. Foto: Alex Brandon / AP

Etter bakgrunnssjekken er unnagjort, begynner de offentlige høringene, skriver Guardian. De er TV-sendte, og Barrett må svare på spørsmål fra justiskomiteen. Andre vitner kan også kalles inn for å uttale seg for eller mot kandidaten, og demokratene i komiteen er ventet å grille Barrett på temaer som abort, helsehjelp og valglovgivning.

Etter at justiskomiteen har gitt sin godkjennelse, er det klart for full avstemning i Senatet.

For å få stanset godkjenningen, trenger demokratene at minst fire republikanske senatorer bryter med eget parti i saken. Hittil er det kun Susan Collins og Lisa Murkowski som har sagt at de vil gjøre det. Utah-senatoren Mitt Romney, som kanskje var demokratenes sterkeste kort, har sagt at han vil støtte Trumps utnevnelse.

– Jeg ser ikke noe tegn til eller sjanse for at hun ikke blir godkjent. Romney er jo mormon og veldig konservativ, sier Leigh Bailey.

PROTESTER: Folk samlet seg utenfor høyesterett i Washington D.C. lørdag – etter Trumps kunngjøring om hvem han vil ha som ny dommer i retten. Foto: JAMES LAWLER DUGGAN / Reuters

Vurderer høyesteretts-utvidelse

Demokratene har tidligere varslet kamp mot dommer-utnevnelsen, og flertallsleder i Representantenes hus Nancy Pelosi har uttalt at de har «flere våpen i sitt arsenal».

– Republikanerne vet ikke hva de setter i stand nå. De irriterer demokratene såpass at det vil få store konsekvenser for dem i lang tid, tror Jennifer Leigh Bailey, og påpeker at det allerede har vært snakk om å forsøke å utvide antall plasser i høyesterett, slik at demokratene kan sette inn flere liberale dommere dersom de får flertall i Kongressen etter presidentvalget.

– Dette kommer til å gjøre demokratene såpass rasende at de kan komme til å vurdere dette. Donald Trump bryter så mange normer i sitt presidentskap at slike ting plutselig blir mulig, sier hun.

– Handler sinnet om Barrett spesifikt, eller om at de vil innsette en ny dommer så kort tid før valget?

– For å forstå sinnet, må man også forstå hvem Ruth Bader Ginsburg egentlig var. Hun var et så stort ikon hos mange at setet hennes blir enormt viktig. Trump har blitt sitert på at han sparte Barrett til Ginsburg, noe som bare gjør det hele mer smertefullt. For noen kan det føles som om han prøver å såre med vilje, ved å slenge det i ansiktene deres så mye som overhodet mulig, sier USA-eksperten.

Hvorfor er det så viktig?

Amerikanske høyesterettsdommer utnevnes på livstid, og de har stor makt i blant annet sosiale spørsmål som retten til abort. Om Trump lykkes med planen sin, vil det bety at han har innsatt tre av de ni dommerne i Høyesterett.

Det konservative flertallet i retten vil da være seks mot tre, og Trump vil ha bidratt til å forme det amerikanske samfunnet i flere tiår fremover.

– En ny konservativ dommer vil føre til en potensielt enorm endring av hvordan USA styres, og vil prege USA for mange år fremover, har USA-ekspert Eirik Løkke i den liberale tankesmien Civita tidligere sagt til VG.

IKON: Demokratenes flertallsleder i Kongressen Nancy Pelosi foran Ruth Bader Ginsburgs kiste i Capitol-bygningen fredag. Foto: Erin Schaff / Pool The New York Times

For demokratene betyr dette at rettigheter den liberale fløyen har kjempet gjennom, som endringer i abortloven og likekjønnet ekteskap, kan stå på spill.

– Hele balansen står og faller med denne nominasjonen: En kvinnes grunnlovsrett til å fatte sine egne medisinske beslutninger om egen krapp, retten til å gifte seg med dem man elsker, arbeideres rett til å organisere seg og forhandle om rettferdig lønn, fremtiden til vår planet og miljøet, velgeres rettigheten og retten til å ha en stemme i demokratiet, sier demokratenes flertallsleder Nancy Pelosi i en uttalelse lørdag kveld.

Leigh Bailey peker på at Barrett, dersom hun blir godkjent, vil dra retten i en enda tydeligere konservativ retning. Jusprofessoren er abortmotstander og har et konservativt syn på hvordan grunnloven skal tolkes.

– Høyesterett har gått i konservativ retning i mange år, men det er

sjelden at en president setter sitt stempel på retten i så lang tid, sier hun og legger til:

– Når en dommer først er utnevnt, mister politikerne kontrollen over dem, og de kan bli trukket i forskjellige retninger. Men jeg tror det er liten sjanse for at Coney Barrett kommer til å snu.

Publisert: 27.09.20 kl. 02:18 Oppdatert: 27.09.20 kl. 02:33