ENSOMHETSMINISTER: Japans Tetsushi Sakamoto har også ansvar for å håndtere landets fallende fødselsrater og den regionale økonomien. Foto: KIM KYUNG-HOON / Reuters

Japan har fått ensomhetsminister: − Vil beskytte båndene mellom mennesker

Coronapandemien får skylden for at selvmordstallene i Japan har økt for første gang på 11 år. Nå har landet utnevnt sin egen ensomhetsminister.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg håper jeg kan iverksette tiltak som vil forhindre sosial ensomhet og isolasjon, og å beskytte båndene mellom mennesker, sa Tetsushi Sakamoto da han ble utnevnt til Japans første ensomhetsminister 12. februar.

Japan følger dermed i Storbritannias fotspor, der daværende statsminister Theresa May utnevnte Tracey Crouch til verdens første ensomhetsminister i 2018.

Utnevnelsen kommer ett år inn i coronapandemien, etter flere runder med smittetiltak og hjemmekontor. Japan har ikke hatt store nedstengninger av samfunnet under pandemien.

I 2020 økte likevel antallet mennesker som tok sitt eget liv i Japan for første gang på 11 år, skriver Japan Times. Forrige gang tallene økte var i 2009, kort tid etter den globale finanskrisen.

Landet har lenge slitt med noen av de høyeste selvmordstallene i verden, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Årsakene til dette er mange, skriver CNN. Ofte pekes det på lange arbeidsdager, stort press om å lykkes på skolen, og lite åpenhet rundt mental helse.

Ifølge myndighetenes statistikk avsluttet 20.919 personer sitt eget liv i 2020 – en økning på 750 fra året før. Til tross for at det er flest menn som tar sitt eget liv i landet, er det blant kvinner og barn og unge at tallene øker, skriver Nikkei Asia.

Statsminister Yoshihide Suga peker på coronapandemien når han skal forklare hvorfor.

– Kvinner lider mer enn menn under isolasjon, og selvmordstallene øker. Jeg håper du vil identifisere problemer og fremme politiske tiltak, sa han til sin ensomhetsminister under utnevnelsen.

Av de 20.919 personene som tok sitt liv i 2020, var 6976 kvinner. Det er nesten 15 prosent flere enn året før, skriver New York Times.

Avisen peker på at åpenhet om psykisk helse fortsatt er forholdsvis sjelden i Japan, i et samfunn der det betyr mye å lykkes. Det er også flere kvinner enn menn som har mistet jobbene sine under pandemien, skriver avisen: De jobber oftere i serviceyrker som hoteller, barer og restauranter, og mange jobber i tillegg deltid.

Statsminister Suga har pekt på at folk i alle aldre og fra alle samfunnslag kan føle seg mer ensomme under coronapandemien – for eksempel eldre mennesker som ikke kommer seg ut og studenter som ikke får delta i forelesninger.

– Det er mange typer ensomhet som må ses på, sier han.

Ifølge avisen Asahi Shimbun har Japan tidligere hatt ministre med ansvar for problemer som er relatert til ensomhet, som for eksempel såkalte «hikikomori», mennesker som ikke forlater hjemmene sine på flere år. Landet har også et eget begrep for «å dø alene» – «kodokushi».

Her får du hjelp:

Mental helse

Tlf: 116 123, mentalhelse.no

Kirkens SOS

Tlf: 22 40 00 40, kirkens-sos.no

Rask psykisk helsehjelp

Gratis kommunalt lavterskel behandlingstilbud. Her kan du få samtaletime uten henvisning fra fastlegen, og uten lang ventetid. Tilbys i 55 kommuner. Les mer her: Rask psykisk helsehjelp

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Tlf: 22 49 19 22, lpp.no

Spør mer

For nordmenn med minoritetsbakgrunn, med chat-hjelp på norsk og engelsk

Nettsiden: spormer.no