SLÅSSKAMP: Dette bildet fra rettsdokumenter viser Daniel Egtvedt idet han slåss mot en rekke politifolk inne i kongressbygningen 6. januar i år. Foto: Politiet

«Slåss mot et helt rom fullt av politifolk»

Politiet forsøkte stadig å stoppe ham og kaste ham ut. Men Daniel Egtvedt ga seg ikke. Tre ganger var mannen, som gjentatte ganger har besøkt Det hvite hus, i klammeri med politifolk under angrepet på Kongressen i januar.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

Det kommer frem i et rettsdokumentet mot mannen, som var en av de hundrevis av Trump-tilhengerne som 6. januar i år deltok i angrepet på den amerikanske kongressen.

Politico-journalist Kyle Cheney la onsdag ut deler av rettsdokumentet på Twitter. Disse beskriver hendelsesforløpet i tekst og bilder. Journalisten selv omtaler det som at Daniel Egtvedt «slåss mot et helt rom fullt av politifolk».

Her kan du lese hele dokumentet.

Politiske kontakter

Og Daniel Dean Egtvedt er ikke som den gjennomsnittlige Trump-tilhengeren som deltok i angrepet på Kongressen.

The Daily Beast opplyser at mannen som jobber med salg og kommer fra Maryland tilsynelatende har gode politiske kontakter.

De har gått gjennom hans sosiale medier kontoer som viser at han to ganger i løpet av Trumps presidentperiode var på besøk i Det hvite hus. Blant annet var han på en julefest i 2018.

Han har også postet bilder av seg selv med blant andre Trumps visepresident Mike Pence, Trumps svigerdatter Lara Trump, den republikanske kongressmannen Dan Crenshaw og skuespilleren og Trump-støttespilleren Jon Voigt. De to sistnevnte bildene tilsynelatende tatt i Det hvite hus.

Journalist Ryan Reilly i Huffington Post har postet disse bildene på Twitter:

Fem politifolk forsøkte holde ham tilbake

I rettsdokumentene som omtaler hendelsene den 6. januar skriver påtalemyndigheten blant annet at Egtvedt bare 16 sekunder etter at han først hadde forlatt den såkalte Søylehallen i Kongressen var tilbake og forsøkte å ta seg enda lengre inn i bygningen.

Han skal da ha blitt tatt tak i av en FBI-agent, ikledd taktisk utstyr, som forsøkte å geleide ham ut igjen. Egtvedt skal ha motsatt seg dette, og etter hvert måtte flere politifolk komme til for å hjelpe. Fremdeles nektet han å forlate stedet og han skal ha «slått armene voldelig mot politifolkene». Mens rundt fem politifolk forsøkte å holde ham tilbake, skal han også ha forsøkt å angripe en politibetjent.

SIKTET: Daniel Egtvedt avbildet til venstre under kongressangrepet og til høyre i et privatbilde fra en annen sammenheng. Foto: Politiet

Politiet skal ha hatt store problemer med å få kontroll på den storvokste mannen, som ifølge rettsdokumentene er registrert som 187 centimeter høy og 145 kilo tung på sitt førerkort fra juni 2020.

På et tidspunkt i tumultene falt Egtvedt mot en av søylene og i bakken. I hendelsen skal en politibetjent han dro med seg i fallet ha blitt skadet i skulderen.

«Skyt meg!»

Da han noen minutter senere igjen ble forsøkt tatt med ut, skal han nok en gang ha startet slåss mot politifolkene. Blant annet fektet han med armer og ben, mens han lå på bakken, i et forsøk på å hindre politifolkene fra å dra ham opp og ut.

I SØYLEHALLEN: Daniel Egtvedt nektet å forlate Kongressen frivillig. Foto: Politiet

Han skal også ha ropt «skyt meg!» til noen av politifolkene som forsøkte stanse ham.

Til slutt blir han tatt med ned en rampe på utsiden av bygget, men i flere minutter kan man se på et overvåkningskamera at han går att og fram på rampen mens han angivelig roper mot politifolkene, som ifølge bildene igjen ser ut til å forsøke å roe ham ned.

Dette er tredje gangen i løpet av kort tid han er i klammeri med politiet i kongressbygningen.

MER KLAMMERI: Nok en gang er Daniel Egtvedt i håndgemeng med politiet i kongressbygningen. Foto: Politiet

Ifølge The Daily Beast finnes det også video av mannen i det han roper «Vi drar ingen steder! Dette er vårt hus!»

Siktet for flere forbrytelser

Nettstedet skriver også at han skal også ha postet innlegg som tyder på at han støtter Trumps feilaktige påstander om valgjuks og at han støtter den svært ytterliggående konspirasjonsteorien kjent som QAnon.

I et Facebook-innlegg antyder han at han planlegger å dra til hovedstaden 6. januar fordi Donald Trump har bedt sine tilhengere om å gjøre det. Et annet innlegg viser at han like i forkant av stormingen av Kongressen overvar Trumps tale der ekspresidenten oppfordret sine tilhenger til å «fight like hell».

Nå er han ifølge rettsdokumentene siktet for flere forbrytelser i forbindelse med kongressangrepet, blant annet angrep på en politibetjent og forsøk på å hindre politiet å gjøre jobben sin.

Egtvedt ble ikke umiddelbart arrestert etter stormingen av Kongressen, men ble pågrepet på et tidspunkt i februar, ifølge en arrestasjonslogg fra Garrett County i Maryland. Samme logg forteller at han så ble løslatt den 13. februar.

Fem mennesker døde i angrep på Kongressen.