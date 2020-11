I KABUL: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøkte de norske styrkene i Kabul i 2018. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

100 norske soldater i Afghanistan: Vurderer sikkerheten løpende

Regjeringen og forsvarsledelsen vurderer nå løpende sikkerheten til om lag 100 norske soldater i Afghanistan, etter at USAs president Donald Trump nå trekker ut 2000 soldater fra landet.

– Sikkerheten til norske styrker har høyeste prioritet. Fra norsk side vil vi være opptatt av at sikkerheten fortsatt ivaretas på en forsvarlig måte selv om USA skulle gjennomføre nedtrekk i angitt størrelsesorden, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i en epost til VG.

– Vi tar stilling til vårt bidrag i tett dialog med andre allierte og i lys av utviklingen på bakken, legger han til.

Den amerikanske uttrekningen har vakt sterke reaksjoner blant de NATO-allierte som også har soldater i Afghanistan.

Selv i diplomatisk språkbruk var NATOs generalsekretær svært tydelig i sin advarsel til president Trump tirsdag:

– Prisen for å forlate for tidlig og ukoordinert kan bli svært høy, sa Stoltenberg.

– Afghanistan risikerer å enda en gang å bli plattform for internasjonale terrorister som planlegger og gjennomfører angrep i våre hjemland. Og ISIL kan gjenoppbygge det kalifatet i Afghanistan som de tapte i Syria og Irak, la NATO-sjefen til.

Men Stoltenberg talte for døve ører. Noen timer etter NATO-sjefens uttalelse tirsdag, kom bekreftelsen fra det amerikanske forsvarsdepartementet i Pentagon:

** Den amerikanske styrken i Afghanistan reduseres fra 4500 til 2500 soldater innen midten av januar 2021.

** Pentagon bekreftet også at de vil redusere antall amerikanske soldater i Irak, fra 3000 til 2500.

12 000 soldater

NATO-styrken i Afghanistan er nå på knapt 12 000 soldater, hvor det amerikanske bidraget er det største. USA leverer også grunnsikkerhet for de øvrige NATO-bidragene i form av etterretning og styrkebeskyttelse, dersom de skulle bli angrepet.

De øvrige NATO-partnerne må derfor vurdere om deres sikkerhet kan ivaretas når USA kaller hjem 2000 soldater. Det er ikke kjent hvilke kapasiteter USA ønsker å ta ed seg ut av Afghanistan.

Raskere enn forutsatt

– VI vet fortsatt ikke hvordan dette vil påvirke vår virksomhet i Afghanistan og Irak, sier major Brynjar Stordal, talsmann for Forsvarets operative hovedkvarter FOH i Bodø.

– USA har over tid sagt at de vil trekke ned, så det var forventet et nedtrekk over tid. Men nå skjer det raskere enn vi har sett for oss, sier Stordal til VG.

Konsekvensen dette får for de norske soldatene er altså uklar:

– Dersom USA gjennomfører det de nå har varslet, og det får konsekvenser for vår virksomhet i Afghanistan og Irak, vil vi iverksette tiltak slik at risikoen blir akseptabel for våre styrker der, sier Stordal.

I Afghanistan har Forsvaret om lag 60 soldater som rådgir og mentorerer det afghanske terrorpoliti-avdelingen CRU 222. I tillegg bemanner og driver Forsvaret et såkalt Rolle 2 feltsykehus i hovedstaden Kabul.

I Irak er Forsvaret til stede på to baser med i underkant av 50 soldater: Et vakt og sikringslag i Anbar, og en styrke som jobber i et rådgivningssenter i Bagdad for høyere irakiske offiserer.

Diskuterer fremtiden

Frank Bakke-Jensen sier at han er i løpende kontakt med NATO og andre allierte:

– Det foregår diskusjoner også i NATO angående fremtiden til alliansens innsats i Afghanistan, men det er for tidlig å si hvilke implikasjoner et evt. amerikansk nedtrekk vil ha for dette. Regjeringen vil opprettholde dialogen med USA og andre allierte, og følge den videre utviklingen nøye, uttaler forsvarsministeren.

