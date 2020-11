DREPT: Mohsen Fakhrizade under et møte med iranske ledere i januar 2019. Foto: IRANIAN SUPREME LEADER'S OFFICE

Midtøsten-ekspert om angrep: Kan være forsøk på å ødelegge for Biden

Attentatet mot Irans atomforsker Mohsen Fakhrizadeh kan være et forsøk på undergrave eventuelle forsøk fra Joe Biden på å gjeninntre i Iran-avtalen, mener Midtøsten-forsker.

Nå nettopp

Iran anklager Israel for å stå bak angrepet. Det samme har amerikanske etterretningskilder uttalt til New York Times – at Israel sto bak. Israel har foreløpig ikke kommentert hendelsen.

Bakgrunn: Leder for Irans atomprogram drept i attentat

USA og Israel er nære allierte, og Iran er blant sistnevntes fremste rivaler i Midtøsten.

les også Iran varsler gjengjeldelse: Peker på Israel og USA etter drap på atomforsker

President Donald Trump og hans administrasjon har lagt seg på en tøffere linje overfor Iran enn forgjengeren Barack Obama, blant annet gjennom å tre ut av atomavtalen med landet og innføre strenge sanksjoner mot landet.

Samtidig har den amerikanske presidenten styrket båndet til Saudi-Arabia, en annen av Irans rivaler i regionen.

– Attentatet kan være en provokasjon som har til hensikt å øke spenningen i denne litt kritiske og anspente fasen, nemlig sluttfasen av Trumps presidentskap, sier NUPI-forsker Kjetil Selvik til VG.

– Det ser ut til å være et ledd i et forsøk på å gjøre det vanskeligere for Biden å gå tilbake til atomavtalen. Både fra Israels side, og for så vidt også fra Trump-administrasjonens side. Trump, Israel og Saudi-Arabia ligger på samme linje og ønsker ikke at USA skal gå inn i atomavtalen.

Det samme mener Robert Malley – tidligere Obama-rådgiver – i spørsmål om Iran.

les også Biden vil trolig forsøke å gjenoppta atomavtalen med Iran

Tror hevntruslene er reelle

Mohsen Fakhrizadeh ble skutt og drept i et bakholdsangrep fredag.

Han er angivelig Irams viktigste atomforsker, og ifølge amerikansk og israelsk etterretning hjernen bak landets hemmelige atomvåpenprogrammer.

Fakhrizadeh reiste i bil i Nord-Iran. Gjerningspersonene ventet langs veien og gikk til angrep like ved Absard i Damavand-regionen, ifølge iranske medier. Han ble tatt med til sykehus og døde senere der.

Iran har reagert sterkt på hendelsen og lover straffeforfølgelse og hevn mot dem som sto bak. I tur og orden har utenriksminister Javad Zarif og president Hassan Rouhani anklaget Iran for å stå bak, mens øverste leder Ali Khamenei sto for lovnaden om en motreaksjon.

les også Etter valgnederlaget: Hevder Trump vurderte muligheter for Iran-angrep

ANGREPET: Bildet skal vise åstedet for angrepet på den iranske forskeren Mohsen Fakhrizadeh. Foto: IRIB HANDOUT / IRIB /EPA

Rouhani anklaget også Israel for å være leiesoldat for USA i forbindelse med attentatet, og antydet at amerikanerne hadde spilt en rolle.

Selvik tror Iran vil gjennomføre en hevnaksjon, men tror ikke det skjer umiddelbart.

– Jeg tror truslene om hevn er reelle, men det store spørsmålet er om de gjør det før Trump går av, sier han.

– Iran har et lengre perspektiv på gjengjeldelsesreaksjoner. De lovet også hevn etter drapet på general Qasem Soleimani i begynnelsen av året, men det har ikke skjedd ennå. Det vil skje på et tidspunkt der Iran føler at de står litt sterkere enn de gjør nå, sier han.

– Ikke uerstattelig

USA innførte sanksjoner mot Fakhrizadeh i 2008, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu kalte ham en gang faren til Irans atomprogram.

Sjefen for Irans atombyrå, Ali-Akbar Salehi, lover imidlertid at drapet ikke skal stanse eller hindre atomprogrammet.

Selvik tror ikke atomforskeren er noe uerstattelig tap for iranerne.

– Jeg tror ikke han er uunnværlig. Kompetansen han hadde finnes nok andre steder, sier han.

– Han var mer et symbol på hvor mye Iran har fått til. Det er lett for Iran å fremstille dette som at hele nasjonen har blitt rammet, sier Selvik.

Hvorvidt han faktisk ledet hemmelige atomvåpenprogrammer er vanskelig å bekrefte eller avkrefte.

– Det er et svært debattert spørsmål, fremholder forskeren.

Publisert: 28.11.20 kl. 13:52

Les også