THANKSGIVING: President Donald Trump benådet kalkunen på tradisjonelt vis, men kom med en oppfordring stikk i strid med helsemyndighetenes råd. Foto: KEVIN DIETSCH / POOL / UPI POOL

Ny corona-dødstopp i USA – men Trump oppfordrer alle til å samles i kveld

Stikk i strid med sine egne helsemyndigheters råd, oppfordrer president Donald Trump til samlinger samtidig som corona-dødstallene når en ny topp i USA.

Da president Donald Trumps onsdag holdt sin årlige Thanksgivingtale, ba han folk om å samles til høytiden. Det til tross for at landets helsemyndighetene i år har tryglet folk om å bli hjemme for å hindre ytterligere coronasmitte i det svært utsatte landet.

Det var i høsttakketalens «punchline» at Trump kom med den oppsiktsvekkende oppfordringen:

– Jeg oppfordrer alle amerikanere til å samles, i private hjem og i gudshus, for sammen å utstede en bønn til Gud for alle velsignelser.

Verste siden mai

USA går inn i høsttakkefesten med de høyeste dødstallene siden mai. Onsdag døde over 2400 amerikanere av eller med covid-19 i løpet av et døgn, skriver nyhetsbyrået AFP. Det utgjør mer enn 100 dødsfall i timen.

De siste 14 dagene har antallet daglige coronatilfeller økt med 75 prosent.

Samtidig har antall sykehusinnleggelser og koronadødsfall økt med 50 prosent, og flere eksperter tror det nå kommer til å bli verre, før det blir bedre.

TRADISJON: I år var det kalkunen Corn som ble gjenstand for stor oppmerksomhet, da han ble benådet av presidenten med førstedame Melania Trump ved sin side. Foto: KEVIN DIETSCH / POOL / UPI POOL

Legen Henry Walke ved det amerikanske smittevernsenteret Center for Disease Control (CDC), var klar i sin beskjed da han snakket til pressen en uke før feiringen.

– CDC fraråder reising i Thanksgiving-perioden. Det er ikke et krav, det er en sterk anbefaling, sa Walke.

– Den tryggeste måten å feire høsttakkefesten på i år, er hjemme sammen med dem man bor med, fastslår Erin Sauber-Schatz i CDC, skriver NTB.

Reiser mer

Tallene fra flytrafikken kan tyde på at mange amerikanere heller hører på presidenten, enn helsemyndighetene. For ikke siden mars har flyplassene i USA vært så travle som de var uken før Thanksgiving.

Mellom fredag og søndag var mer enn tre millioner amerikanere innom flyplasser i landet. Det er den travleste helgen siden landet stengte ned i mars, skriver Reuters.

Begge dagene var det rundt en million passasjerer på amerikanske flyplasser. Den samme uken døde det mer enn én amerikaner i minuttet relatert til covid-19, viser New York Times oversikt.

TRAVELT: Siden USA stengte ned i mars har landets flyplasser hatt over én million passasjerer på en enkelt dag tre ganger. To av dagene var i helgen for Thanksgiving. Foto: JOHN G. MABANGLO / EPA

«Alle supersprederes mor»

Ekspertenes bekymring er velbegrunnet, for det vil ikke være første gang man eventuelt ser en smitteøkning etter høytider i landet.

Coronasmitten økte også kraftig etter langhelgene i forbindelse med Memorial day i mai og Labor day i september, har legene ved smittevernsenteret CDC påpekt.

– Thanksgiving kan i verste fall bli « alle supersprederes mor», advarer lege og tidligere rådgiver til Det hvite hus, Jonathan Reiner, til CNN.

KALKUN: Tradisjonen tro ble kalkunen benådet av presidenten. Foto: HANNAH MCKAY / X03696

Publisert: 26.11.20 kl. 17:16