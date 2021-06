KREVER NEDLEGGELSE: Aktivister demonstrerer og forlanger at flyktningeleiren for tenåringsbarn inne på militærbasen Fort Bliss, blir lagt ned. Foto: JOSE LUIS GONZALEZ / REUTERS

BBC avslører forholdene i flyktningleir for barn i Texas: − Om natten ligger vi noen ganger og gråter

Tenåringsbarn som har kommet seg over grensen fra Mexico til USA, lever under usle kår. Seksuelle overgrep, sykdom og mangel på mat er en del av hverdagen for disse barna.

Av Harald Berg Sævereid

Publisert:

I en bredt anlagt reportasje har BBC avslørt de kummerlige og livsfarlige forholdene som har møtt de rundt 2000 flyktningebarna som har fått opphold i en teltleir inne på Fort Bliss militærbase i El Paso, Texas.

– Hundrevis av barn har testet positiv og har blitt syke av Corona-viruset, forteller en av de ansatte i leiren til BBC.

Vedkommende ønsker å være anonym fordi de ansatte har forbud mot å snakke om forholdene i flyktningeleiren.

– En rekke telt er satt opp for å huse barna som er blitt syke. Barna kaller disse teltene for «Covid City», sier den ansatte. I tillegg til viruset skal også mange ha blitt syke av influensa og halsbetennelse.

Blodig kylling

En av de unge flyktningene, en 15-åring som ikke lenger befinner seg i leiren, forteller til BBC at de ble syke av maten de spiste.

- Ofte piplet det blod ut av kyllingen. Vi spiste fordi vi var så sultne, men ble syke etterpå, sier gutten.

De ansvarlige i leiren sier til BBC at maten fint går an å spise.

I det ugjestmilde ørkenlandskapet i grenseområdet mellom Mexico og USA, har myndighetene på begge sider av grensen opplevd en massiv økning av flyktninger og asylsøkere fra Mellom-Amerika.

MILITÆRBASE: Rundt 2000 latinamerikanske tenåringsbarn er plassert i en teltleir på Fort Bliss militærbase utenfor El Paso, Texas. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Til BBC har ansatte ved teltleiren leiren i Fort Bliss fortalt at de har avslørt at andre ansatte har begått overgrep mot tenåringsbarn i leiren.

Voldtekt

En annen ansatt har fortalt BBC-reporteren Hillary Andersson at det amerikanske sikkerhetsdepartementet, Department of Homeland Security, har opplyst at det skal ha blitt begått en voldtekt og at jenter er testet for eventuell graviditet.

– Det er også fortalt om at en av arbeiderne i leiren ble tatt inne i ett av gutteteltene, men han gjorde noe med en av guttene, forteller kilden BBC har snakket med.

Ifølge artikkelen er mange av barna deprimert og at det er flere tilfeller av selvskading.

– Jeg fryktet at jeg ikke skulle komme ut av dette og at jeg aldri fikk se familien min igjen, sier en 15-åring, tydelig berørt av det han har opplevd.

– Om natten ligger vi noen ganger og gråter. Da det sto på som verst var jeg på nippet til begå selvmord, forteller han til BBC.

Nektet adgang

Det amerikanske helsedepartementet, som har hyret inn private selskap til å drifte Fort Bliss-leiren, sier til BBC at de er forpliktet til åpenhet rundt forholdene i leiren. Likevel ble BBC nektet adgang til leiren.

– Vold, naturkatastrofer og pandemirelatert økonomisk nedgang, er årsaken til den siste migrantbølgen, ifølge eksperter BBC har vært i kontakt med.

Noen hevder at den mer forståelsesfulle retorikken fra president Joe Biden har bidratt til krisen og den situasjonen som nå er skapt.

IKKE KOM: Barn og voksne flyktninger fra Mellom-Amerika oppfordres til ikke å forsøke å ta seg inn i USA Foto: Marco Ugarte / TT NYHETSBYRÅN

Flyktningestrømmen mot og over grensen til USA fortsetter, og inne i teltene med flere tusen tenåringsbarn florerer sykdommer og matmangel.

De unge flyktningene er, ifølge BBC avsløringer, overlatt til tilfeldigheter og ofte dårlig behandling av de ansatte som er satt til drive leiren i på militærbasen Fort Bliss.

«Ikke kom»

Flere av tenåringsbarna som har kommet seg over grensen til USA , venter på å bli gjenforent med foreldre som allerede befinner seg i «det forgjettede land». Mange har også foreldre som allerede er nektet adgang til USA og er deportert.

Etter at Biden-administrasjonen inntok Det hvite hus har de fleste barn og ten-åringer som er kommer over grensen, fått bli i USA.

De unge flyktningene i Fort Bliss-leiren kommer i hovedsak fra Guatemala, El Salvador og Honduras.

Visepresident Kamala Harris besøkte nylig land i Mellom-Amerika. Den amerikanske visepresidentens utvetydige beskjed til alle som ønsker å ta seg inn i USA, var: «Ikke kom, ligg unna grensen til USA».

Visepresident Harris besøkte Mexico og Guatemala og kunne presentere nyheten om at USA vil i en fire-års periode investere fire milliarder dollar i regionen.

Til tross for dette fortsetter folk å rømme fra hjemlandene sine. Unge mennesker ser ingen fremtid der, og demokratiet nord på kontinentet er mer forlokkende enn å bli værende.