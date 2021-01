MØTTE PRESSEN: Natt til torsdag, norsk tid holdt Jennifer Psaki sin første pressekonferanse som ny pressesekretær for Det hvite hus. Foto: TOM BRENNER / REUTERS

Bidens pressesjef: Nå blir hun kjent for hele verden

I fire år har Trump-administrasjon gjentatte ganger gått til angrep på mediene. Nå rekker den nye pressesekretæren i Det hvite hus, Jen Psaki (42), ut en hånd til pressen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Psaki ankom presserommet for første gang natt til torsdag norsk tid. For erfarne reportere i Det hvite hus er hun et kjent ansikt, men nå blir hun også kjent for resten av verden.

Fra talerstolen lovet hun å innføre et forhold til mediene som baserer seg på sannhet og åpenhet:

– Det vil være tider at vi ser ting på ulike måter, her i dette rommet. Det er OK, det er del av vårt demokrati. Gjenoppbyggingen av tillit overfor det amerikanske folk vil være en sentral del av vårt arbeid på pressekontoret hver eneste dag, sa hun.

les også Nå slår Biden tilbake mot Trump

Tilbake til normalen

New York Times skriver at målet med pressekonferansen var å opprette en følelse av at forholdet mellom pressen og Det hvite hus er på vei tilbake til normalen, og at Biden-administrasjonen ikke har som mål å undergrave pressens rolle i samfunnet.

– Jeg har dyp respekt for rollen til en fri og uavhengig presse, sa Psaki.

Under pressekonferansen stilte journalister spørsmål blant annet om coronaviruset, den mulige riksrettssaken mot Trump, og om Bidens politiske fremtidsutsikter.

Psaki manøvrerte seg møysommelig gjennom spørsmålene, og valgte med omhu hvilke spørsmål hun svarte utfyllende på og ikke.

Lite samarbeid

Psakis første pressekonferanse står i sterk kontrast til den første til Trump-administrasjonens pressesekretær, Sean Spicer, for fire år siden.

PRESSESEKRETÆR: Sean Spicer under en pressekonferanse i 2017. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Allerede dagen etter at Trump ble tatt i ed, gikk Spicer hardt ut mot pressen. Trump skal ha vært rasende over påstander om at innsettelsen av tidligere president Barack Obama hadde tiltrukket en langt større folkemengde. Til dette sa Spicer følgende:

«Dette er det største oppmøte av publikum som har møtt opp for å overvære en innsettelse noensinne. Punktum.»

Videre leste han opp en kort pressemelding, før han forlot rommet uten å ta imot spørsmål.

Vanlig under Trump

Hendelser som dette ble typisk under Trump. Talspersoner fra Det hvite hus kom tidvis med belærende uttalelser til pressen, og tvilsomme påstander lagt frem som fakta, for deretter å forlate rommet uten å ta imot spørsmål.

Trumps tredje pressesekretær, Stephanie Grisham, holdt ikke en eneste pressekonferanse med spørsmål og svar for pressen.

Den siste pressesekretæren til Trump, Kayleigh McEnany kalte blant annet en reporter fra CNN for aktivist, og gjorde det klart at hun ikke forholdt seg til aktivister.

ANSIKT UTAD: Jen Psaki er ikke et ukjent ansikt for politiske kjennere i USA. Nå blir hun også kjent for resten av verden. Foto: PAUL J. RICHARDS / AFP

Erfaren kvinne

Psaki har lovet daglige pressekonferanser, og en ukentlig pressekonferanse rundt coronasituasjonen i landet.

– Men ikke på lørdager og søndager, jeg er ikke et monster, la hun til.

Psaki er gift med Gregory Mecher (44), også han er politisk aktiv. De møttes gjennom jobben ved kampanjekontoret til Demokratenes kongressrepresentanter, hvor han i dag er viseadministrerende direktør. Sammen har de to barn.

Hun er tidligere politisk kommentator i CNN, og var talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet under Obama-administrasjonen. Hun har også vært vise-pressesjef i Det hvite hus.

Dette gjør henne til en av de mest erfarne personene som har tatt på seg den krevende jobben som pressesekretær for Det hvite hus.

Med et smil om munnen takket hun journalistene, og la til før hun forlot presserommet:

– Takk alle sammen, la oss gjøre dette igjen i morgen.