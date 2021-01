VIRGINIA-SENATOR: Den demokratiske senatoren Tim Kaine under en høring i Senatet i juli. Foto: Greg Nash/POOL/Reuters

Foreslår alternativ til riksrett: − Ikke den riktige måten å bruke tiden vår på

Den demokratiske senatoren Tim Kaine har mistet troen på å få Donald Trump dømt i den kommende riksrettssaken. I stedet har han begynt å jobbe frem et alternativ.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er viktig å ha alternativer på bordet. Handlingene som skjedde 6. januar må få konsekvenser, også for presidenten som oppildnet til det voldelige angrepet på kongressbygningen.

Det sier den demokratiske senatoren Tim Kaine fra Virginia til CNN.

Han har begynt å jobbe med et forslag til en formell irettesettelse og fordømmelse av Donald Trump etter stormingen av Kongressen i Washington D.C., noe han mener vil kunne være et alternativ til den kommende riksrettssaken.

Senatoren mener sjansen for at Trump blir dømt i saken, der han er tiltalt for oppvigleri til opprør, er svært liten, og sier at han de siste ukene har diskutert dette med rundt 40 kolleger i Senatet.

Kaines uttalelser kommer etter en avstemning i Senatet tirsdag, som tydelig signaliserte at det er liten støtte for den kommende riksrettssaken blant de republikanske senatorene.

Kun fem republikanere stemte for at saken i det hele tatt skulle gjennomføres, mot 45 som stemte mot. Alle de 50 demokratiske senatorene stemte for.

Fordi det trengs to tredjedels flertall for å felle Trump, er demokratene avhengige av at minst 17 republikanere støtter dem og stemmer for dette.

– Å gjennomføre en riksrettssak når du vet at du bare får 55 stemmer, det fremstår ikke som den riktige måten å bruke tiden vår på, sier Kaine til Washington Post, og legger til at han mener Senatet heller bør fokusere på å få godkjent nøkkelpersoner i Biden-administrasjonen i tillegg til coronapandemien.

– Tirsdagens avstemning gjorde det helt klart at vi ikke kommer til å nærme oss de 67 stemmene. Så jeg tror det er litt mer interesse for dette som et alternativ nå, sier han videre.

Se VGs grafikk om den antatte stemmegivningen i Senatet:

En formell uttalelse som irettesetter og fordømmer Trump etter kongressangrepet vil ikke være det samme som en dom i en riksrettssak, skriver AP.

Det vil likevel være et symbolsk signal fra Senatet om at de mener Trump hadde en rolle i forbindelse med stormingen av kongressbygningen.

– Vil uten tvil bli en riksrettssak

Til tross for at sjansen for en fellende dom mot Trump ser ut til å ha minket, vil riksrettssaken likevel etter alle solemerker bli gjennomført, skriver Washington Post. Flere av kongressrepresentantene var selv til stede under stormingen av Kongressen, og ønsker at den tidligere presidenten skal stilles til ansvar.

– Det vil uten tvil bli en riksrettssak, og bevisene mot den tidligere presidenten vil bli lagt frem, i all sin vigør, slik at vi alle kan se dem, sier Senatets demokratiske flertallsleder Chuck Schumer onsdag.

– Det er vanskelig å komme seg over dette om du oppleve det. Og mange av oss her i kammeret gjorde det, sier hans kollega, den demokratiske Illininois-senatoren Rick Durbin.

Han mener Kaines forslag om en formell fordømmelse kan være et alternativ etter riksrettssaken, men ikke som et alternativ til selve saken.

– Det er mulig, men jeg vet ikke hvor mye tid det vil ta eller hvordan det vil fungere. Det er mange spørsmål som må besvares, sier han til AP.

Republikaner har diskutert muligheten

Dersom forslaget om en fordømmelse på sikt kan bli en realitet, trenger det støtte fra minst ti republikanere, skriver Washington Post.

Den republikanske senatoren Susan Collins, som stemte sammen med demokratene for at riksrettssaken skulle gjennomføres, sier til AP at hun har deltatt i diskusjoner om mulige alternativer til riksrett.

Den republikanske Texas-senatoren John Cornyn er svært kritisk, til tross for at han har kritisert Trump kraftig etter angrepet på Kongressen.

– Hvis vi kan fordømme tidligere presidenter, da kan vi republikanere, når vi får flertall, fordømme Barack Obama, og så kan demokratene igjen fordømme George Bush.

– Jeg synes bi må oppmuntre folk til å gå videre istedenfor å leve i fortiden, sier han til Washington Post.