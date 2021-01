I FLORIDA: Tidligere president Donald Trump og republikanernes mindretallsleder i Representantenes hus Kevin McCarthy. Foto: Kevin McCarthy-kampanjen

Kom til enighet: Slik skal Trump hjelpe republikanerne

Donald Trump har flyttet ut av Det hvite hus, men er ikke ferdig i politikken.

Da Donald Trump forlot Det hvite hus sa han at «bevegelsen vi har startet har bare så vidt begynt».

– Amerika har gitt meg så mye og jeg ville gi noe tilbake, sa han i sin avskjedstale.

Samtidig har det siden valget vært gnisninger mellom Trump og hans eget parti – republikanerne. Trump kritiserte sine partifeller for ikke å støtte ham mer i sin kamp for å få endret valgresultatet, samtidig som han selv fikk selv kritikk for ikke å anerkjenne valget. Flere republikanere kritiserte også den tidligere presidenten sterkt etter angrepet mot Kongressen 6. januar.

Kun timer etter innsettelsen av Joe Biden kom spekulasjonene om at Trump ønsket å danne sitt eget parti. Nå har han inngått det som kan ligne en fredsavtale med republikanerne, og han skal ha lagt tankene om et eget parti bak seg.

– Lovet å hjelpe

Torsdag møtte Trump republikanernes mindretallsleder i Representantenes hus Kevin McCarthy i Florida på Mar-a-Lago-klubben i Palm Beach, hvor Trump har bodd siden 20. januar.

McCarthy var blant republikanerne som kritiserte Trump etter angrepet mot Kongressen.

– Presidenten har ansvar for angrepet på Kongressen fra en mobb opprørere. Han skulle umiddelbart ha fordømt dem da han så hva som skjedde, sa McCarthy, som har vært en trofast Trump-alliert i mange år.

Ifølge Reuters trakk han senere uttalelsen. Han stemte også mot å starte en ny riksrettssak mot Trump, men republikanerne var sjanseløse mot demokratenes flertall.

– I dag lovet Trump å hjelpe til å få republikanere valgt til Representantenes hus og Senatet i 2022. Et republikansk flertall vil hjelpe amerikanerne med å løse utfordringene vår nasjon står overfor, sier McCarthy i en uttalelse etter møtet med Trump.

Videre går han til angrep på demokratene, som nå har flertall i Representantenes hus og Senatet, i tillegg til å ha den amerikanske presidenten.

– Demokratenes agenda vil bare splitte oss, som med riksrettssaken mot Trump som nå er en vanlig innbygger. For landets beste må de radikale demokratene stoppes.

– Arbeidet har allerede startet

Trump-leiren bekrefter enigheten og kaller samtalene for «veldig gode og hjertelige», skriver CBS.

– Trump er enig med McCarthy om å hjelpe republikanerne få flertall i Representantenes hus. De jobbet veldig godt sammen ved det forrige valget, og vant 15 seter, selv om meningsmålingene sa det motsatte. De vil gjøre det igjen, og arbeidet har allerede startet, sier Trump-leiren i en uttalelse.

Trump åpnet mandag «Kontoret til den tidligere presidenten» i Florida, hvor han og teamet hans skal jobbe i tiden fremover.

– Trump har aldri vært mer populær enn han er i dag, heter det videre i uttalelsen, før de hevder at Trumps offentlige støtte betyr svært mye – «kanskje mer enn noen annen offentlig støtte».