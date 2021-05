FEILSLÅTT KAMPANJE: Spanias nye frimerkekampanje får pepper for å verdsette frimerkene ulikt. Frimerkene med lys hudtone er dyrest, det svarte billigst. Foto: SPANIAS POSTVESEN CORREOS

Kaller Spanias «likestilling»-frimerker rasistiske

Frimerkekampanjen skulle markere årsdagen for drapet på George Floyd. Nå anklages Spania i stedet for rasisme.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Nå nettopp

Målet skal ha vært å få oppmerksomhet rundt rasisme. I stedet havnet Spanias postvesen i en gedigen forklaringsoppvask, skriver The New York Times.

I sin nye frimerkekampanje lanserte de fire nye frimerker med ulike hudtoner avbildet. Prisen på de fire er imidlertid ulik: Frimerket med lysest hudtone koster mest, mens den svarte hudtonen koster minst.

Kampanjen, som ble lansert denne uken, sammenfalt med årsdagen for drapet på George Floyd som ble drept av en politimann i Minneapolis

– Budskapet er en katastrofe

Frimerkene ble lansert i forbindelse med den europeiske mangfoldsmåneden.

Den gambiskættede spanske forfatteren Moha Gerehou, som står bak en ny bok om rasisme i Spania, sier på Twitter at han forstår at intensjonen med kampanjen var god, men at den slo fullstendig feil

– En kampanje som lanserer frimerker med ulik verdi avhengig av fargen, for å vise at livene våre er like mye verdt, er en enorm selvmotsigelse, skriver Gerehau.

Prisen på frimerkene starter på 0,70 Euro for det med mørkest hudtone og øker gradvis i pris til topprisen på 1,60 Euro for det med bilde av lysest hud.

Det hører med til historien at kampanjen ble designet ved hjelp av antirasisme-organisasjonen SOS Racismo, og promotert av rapperen El Chojín.

SOS Racisimo forsvarer frimerkene som «en svært visuell måte å fordømme rasisme».

Forsvarer seg

Postvesenet i Spania skriver på Twitter at prisen skulle reflektere «en urettferdig og smertefull realitet som ikke burde eksistert», og at håpet var at kampanjen skulle «gi stemme til en generasjon viet til kampen for likestilling og mangfold».

Kritikerne mener at kampanjen i stedet havnet i hendene til det høyreekstremistiske politiske partiet Vox – som har vært det tredje største i det spanske parlamentet siden valget på tampen av 2019.