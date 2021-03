USA-ekspert etter Trump-tale: − En kultbevegelse for Donald Trump

Dette har vært en dårlig helg for dem som håpet på et oppgjør med Donald Trump i Det republikanske partiet, mener Eirik Løkke.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

I sin første tale etter at han for snart seks uker siden måtte gå av som USAs president etter bare én periode, var det neppe mange Donald Trump overrasket.

Han hånet valgvinneren Joe Biden for jobben han gjør, han hengte ut de i sitt eget parti som våget stå opp mot ham i forbindelse med riksrettssaken i februar, han fortsatte sine løgner om at han var den egentlige valgvinneren og kjeftet på Høyesterett for ikke å ha gjort noe med det og han viste ingen tegn på anger for tingene han sa i forkant av hans tilhengeres angrep på Kongressen i januar.

– Dette var veldig som forventet, sier Eirik Løkke i tenketanken Civita.

GULLTRUMP: En statue av Donald Trump i gull var utstilt i konferanselokalene i Florida i helgen. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Helt hinsides

USA-eksperten mener hele helgens Conservative Political Action Conference (CPAC) i Orlando, Florida, var et eneste langt bevis på at Det republikanske partiet fremdeles er Trumps parti.

– For noen år siden handlet CPAC-konferansen om den intellektuelle siden av Det republikanske partiet. Nå er det en kultbevegelse for Donald Trump, som ble trumfet med hans egen tale, sier Løkke, som dermed er enig med vurderingen en annen USA-ekspert, Are Tågvold Flaten, gjorde av konferansen i forkant av den.

Han kalte konferansen «en heiagjeng for Trump».

Løkke mener det mest illustrerende eksempelet på at Trump fremdeles har partiet i sin hule hånd, noe en analyse fra New York Times også er klar på at han har, er en twittermelding Trumps tidligere FN-ambassadør Nikki Haley sendte ut etter ekspresidentens tale.

Der skryter hun av Trump og skriver at talen var et partiet trengte å kunne samle seg bak for å fortsette fremover. Hun mener at mediene forsøker å skape inntrykk av at det pågår en borgerkrig internt hos Republikanerne.

– Den meldingen er helt hinsides, fordi den kommer bare dager etter at hun sa det var en stor feil å følge Trump. Det er tydelig at hun har ambisjoner om å stille som presidentkandidat i 2024. Hun fremstår som tidenes værhane. Dette er ekstremt talende om hvor partiet er på vei, mener Løkke, som legger til:

– Så for dem som håpet på et oppgjør med Trump var ikke denne helgen noe positivt.

Vil kvitte seg med motstandere

Men selv om Haley forsøker å hevde at det ikke er indre stridigheter i USAs nest største politiske parti og selv om det er tydelig at det er Donald Trump som er sjefen, så er det umulig å hevde at alle står i linje med den avgåtte presidenten.

les også Trump-fansen: Noen bør fjernes som ugress

Til sammen 17 republikanere i Kongressen ville enten stille ham for riksrett, eller stemte for å dømme ham da selve saken var ferdig. Trump brukte talen til å oppfordre partiet til å kvitte seg med dem, og gjøre det klart at han har ingen planer om å stifte et nytt parti.

Det er det heller ikke noen grunn til for ham så lenge det er han, og ikke folk som Mitt Romney, Liz Cheney og Adam Kinzinger, som etter Trumps tale sa han var stolt av å «bli navngitt blant de andre heltene», som har kontrollen.

Demokratisk prøvelse

Eirik Løkke tror mange av de republikanerne som stemte mot Trump i forbindelse med riksrettssaken skal få slite med å vinne sine primærvalg foran neste års mellomvalg.

Han tror i stedet Trump-lojalister som støtter ham i løgnene som ledet til angrepet på Kongressen, vil vinne frem. Det ser han på som et tegn på at Det republikanske partiet beveger seg stadig lenger bort fra demokratiske prinsipper og at de blir mer og mer et rent Trump-parti.

– Det lover dårlig for det amerikanske demokratiet, sier Løkke.

Han er ikke den eneste som er bekymret for det amerikanske demokratiet. Les mer om det her: Demokratiprofessor om USA etter valget: – En skrekkopplevelse

Dette kan man ifølge Løkke se i mange delstater som er styrt av Republikanerne. Disse delstatene er nemlig godt i gang med å lage valglover som vil gjøre det vanskeligere å stemme. Tradisjonelt er det deres eget parti som har tjent på at færre stemmer.

– Hele utviklingen nå er et bilde på at demokratiske systemet står overfor en stor prøve, mener Løkke.

CNNs politiske analytiker Stephen Collinson skriver i en artikkel under tittelen «Trump slipper løs nye trusler mot det amerikanske demokratiet» at ekspresidentens tale viser at han støtter lover som vil gjøre det vanskeligere å stemme.

– Republikanerne må gjøre noe med det, sa Trump.

Flørter med 2024

Donald Trump brukte også talen, som blant annet USA-ekspert Are Tågvold Flaten spådde på forhånd, til å flørte med ideen om å forsøke å vinne tilbake Det hvite hus i 2024.

CIVITA-RÅDGIVER: Eirik Løkke. Foto: CF-WESENBERG

– Kanskje jeg bestemmer meg for å slå dem en tredje gang, sa han blant annet, selv om han altså har tapt et av de to valgene han har stilt opp i så langt.

Eirik Løkke, som nevnte Tågvold Flaten, er overbevist om at Trump kommer til å fortsette å holde spekulasjonene om han kommer til å stille igjen varme.

– Det her slik han holder seg politisk relevant. Marerittet hans er jo å ikke være det.

Der Tågvold Flaten før helgen derimot sa til VG at han ikke tror Trump faktisk vil stille, er ikke Løkke like overbevist om det.

– Jeg blir ikke forundret om han faktisk stiller. Dette avhenger nok litt av hvilke rettslige utfordringer han vil møte, sier USA-eksperten, og viser blant annet til at det foregår en etterforskning av Donald Trump og hans skattepapirer i New York.

les også Tror Trump vil «flørte med tanken» om å stille til gjenvalg

Mer energisk

Trump vil være 78 år gammel under valget om 3,5 år, det samme som Joe Biden er i dag. Løkke mener Trump denne helgen så bedre ut enn på lenge.

– Han virket mye mer energisk og avslappet. Det så ut som at kroppen har hatt godt av en periode utenfor Det hvite hus og alt det ekstreme presset som følger med den jobben.