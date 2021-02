RAMBO-TRUMP: Utenfor konferansehotellet i Orlando hvor Trump skal tale samlet det seg lørdag et skue av ulike Trump-tilhengere. Blant dem var eieren av en pickup-bil hvor Trump er lakkert på som den fiktive amerikanske 1980-tallshelten Rambo. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trump-fansen før kveldens tale: Noen bør fjernes som ugress

ORLANDO (VG) I kveld holder Donald Trump sin første tale siden Joe Biden ble satt inn som president. Tilhengerne til ekspresidenten håper han skal stille til valg på nytt.

Det vanlige for avgåtte presidenter er å la den nye presidenten få holde på i fred, mens de selv holder seg langt unna politikk.

Det ser ikke ut til å være Trumps plan.

Klokken 21.40 norsk tid går han på talerstolen under Conservative Political Action Conference (CPAC) i Orlando, Florida.

fullskjerm neste HATT & SLIPS: Pamela Roehl stiller på konferansen for USAs konservative med en Trump-hatt man kan få kjøpt i en bod på stedet. Graham Garrett har Trump-slips.

– Hevnturné

– Jeg forventer at han skal lansere sitt kandidatur for 2024-valget. Og at han vil se frem mot en hevnturné for å bli kvitt de republikanerne som stemte for å dømme han i riksrett, sier deltager Garrett Graham fra Vest-Virginia med Trump-slips.

– Er det plass til de som ikke støttet Trump i partiet?

– Jeg kan ikke se det, nei. Jeg mener at alle som snudde ryggen til Trump vil tape primærvalgene i 2022, svarer han.

– Men burde de være inkludert i partiet med tanke på de politiske sakene de står for?

– De gamle etablissement-republikanernes idealer er utdatert for lengst og ikke lenger velkommen i den nye Trump-verdenen, sier Garrett.

Ved siden av ham står Pamela Roehl.

– Det er noen republikanere som burde bli fjernet som ugress. Enten så må de feie for egen dør eller så må de starte et nytt parti, sier hun.

fullskjerm neste IKON: Trump-effektene tar form som malerier, capser, t-skjorter og gullstatuer på CPAC-konferansen.

«TPAC»

CPAC har vært en institusjon i det republikanske partiet siden 1970-tallet. Det er gjerne her fremtidige presidenter har testet ideene sine.

Under årets utgave er det vanskelig å oppdrive hverken talere eller deltagere som ikke viser en ukuelig lojalitet til den avgåtte presidenten.

En Trump-skulptur i gull står utstilt her. Mange går rundt med synlige Trump-effekter. Programmet er dominert av Trumps hjertesaker, deriblant en sesjon om presidentvalget: «Hvorfor dommerne og media nektet å se på bevisene».

Talerne er blant Trumps mest lojale i kongressen. Trumps sønn, Don Jr., fleipet med at konferansen burde endre navn til «TPAC».

Trumps popularitet blant deltagerne og talerne på CPAC virker med andre ord uberørt av at han tapte valget og holdt en tale 6. januar hvorpå en mobb stormet kongressen.

EKSTREM: Proud Boys-leder Enrique Tarrio dukket opp utenfor konferansen lørdag formiddag. Han sa han var der for å hente en venn og bar ikke deltagerpass. Foto: Thomas Nilsson / VG

Proud Boys: Håper Trump blir president igjen

Utenfor konferansehotellet dukker til og med Proud Boys-leder Enrique Tarrio opp.

Noen titalls meter fra ham i den ene retningen står det en heiste pickup-bil lakkert med Trump som Rambo. I en annen retning står en det en gjeng med roperter og «Fuck Biden»-flagg.

Flere medlemmer av den høyreekstreme gruppen deltok i stormingen i kongressen 6. januar, og blir nå straffeforfulgt.

– Jeg skal være her ute, sier han til VG om hva han skal gjøre da Trump skal tale.

– Jeg håper at han hinter eller lanserer sitt kandidatur til presidentvalget i 2024, fortsetter Tarrio.

Vi spør om medlemmene hans som tok seg inn i kongressen 6. januar.

– Det ble revet med i øyeblikket, sier han og erkjenner at det «ble gjort feil».

POPULÆR: Trump-lojale Kimberly Klacik (38) rennes ned av konferansedeltagere som vil ha et bilde med henne. Klacik stilte for første gang til kongressvalg i fjor, og tapte. Nå vurderer hun å stille til valg på nytt. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Greit for meg

Kimberly Klacik er med en halv million følgere på Twitter og Instagram en av stjernene som går rundt i gangene på CPAC i en knall rosa damedress. Før hun skal gjøre et tv-intervju med Steve Bannon gjennom skjerm, snakker hun med VG.

Klacik vant det republikanske primærvalget for et sete til Representantenes hus i staten Maryland, men fikk kun 28 prosent av stemmene i møte med sin demokratiske motpart under valget i november.

les også Tror Trump vil «flørte med tanken» om å stille til gjenvalg

Hun ble imidlertid formelt støttet av Trump. Hvor mener hun partiet er på vei nå?

– Det er splittet akkurat nå. Du har etablissementet versus Trump-partiet. Jeg tror Trump-partiet kommer til å vinne. Han fikk 74 millioner stemmer, sier hun.

– Noen retter en kritikk mot partiet som sier at dere er i ferd med å bli et ènsaksparti og den saken er å være lojal mot Trump?

– Jeg kan forstå hvorfor de tenker det, og for å være ærlig så er det greit for meg. Trump var Amerika først. Han satte velgerne først, og hvis de mener det rettferdiggjør å være lojal mot Trump, så er det greit for meg, svarer Klacik.

BOSTON-GUTT: Tim Puglisi er 21 år og har ambisjon om en politisk karriere. Bak ham vandrer konferansedeltagere forbi boder med ulike konservative tv-stasjoner. Foto: Thomas Nilsson / VG

Forventer angrep på republikanere

Tim Puglisi er 21 år gammel, fra Boston i Massachussets, både en by og en stat kjent som tungt demokratisk. Han går i dress og bærer ikke så mye som en Trump-pins.

De siste tre årene har han sett på seg selv som republikaner. Han er her for å knytte nettverk og har en ambisjon om selv å bli involvert i politikk.

– Hva forventer du av talen til Trump?

– Jeg forventer en stor tale som angriper de etablerte politikerne. Jeg tror han kommer til å nevne personer som Mitch McConnell og noen av dem som gikk mot ham i riksrettssaken, svarer Puglisi.

Vi spør også han om det er plass til de som ikke støtter personen Trump i det republikanske partiet.

– Så lenge vi ikke snakker om de i Washington, men de som er her på CPAC? Men om du mener sånne som McConnell eller Liz Cheney, de tar korrupte penger. Det er ikke bra for partiet. De må ut og heller forene seg med sånne som Nancy Pelosi på venstresiden.