FORSVUNNET: Politiet leter etter en jente de mistenker kidnappet i Stockholm. Foto: Pontus Orre

Mistenkt kidnappet jente (7) funnet i Sverige

En syv år gammel jente som bor hos moren sin, forsvant fredag i Sverige. Lørdag kveld ble hun funnet.

Av Sindre Camilo Lode

Politiet mistenkte at jenta var kidnappet av faren og en annen mann, ifølge opplysninger Aftonbladet sitter på.

Etter stor politiinnsats i Stockholm og Uppsala for å finne, melder Expressen ved 18.30-tiden at hun er funnet i og plassert i sikkerhet.

Politiet skal ifølge svenske medier ha sendt ut riksalarm i forbindelse med saken.

Moren og onkelen til jenta skal ha blitt overfalt og bundet fast, for så å bli plassert i en varebil som faren til jenta kjørte, mens datteren ble plassert i en annen varebil med den andre mannen.

Hendelsen ble oppdaget da moren klarte å flykte fra varebilen.

Expressen skriver at faren til jenta, en syrisk statsborger, er arrestert.

Skal ha lurt moren med lunsj

Ifølge Expressen skal det hele ha startet med at onkelen ble overfalt av faren til jenta og en annen mann. Han skal da ha blitt truet med en pistolliknende gjenstand.

Dernest skal de mistenkte kidnapperne ha sendt en tekstmelding fra onkelens telefon til moren og lurt henne til å møte ham for å spise lunsj sammen.

Moren skal da ha trodd at hun skulle møte onkelen sør i Stockholm. Da hun og datteren kom til det avtalte lunsjstedet, ble de overfalt, ifølge avisen.

Rømte da varebilen stoppet i lyskryss

Da varebilen som faren kjørte stoppet for rødt lys i Alvsjö, sør i Stockholm, klarte moren å ta seg ut av bilen og løpe bort til en annen bil for å be om hjelp.

Da kjørte faren av gårde, og moren fulgte etter i den andre bilen samtidig som politiet ble varslet, ifølge opplysninger til Expressen.

Avisen skriver videre at faren tidligere uanmeldt har forsvunnet med datteren og at han tidligere er dømt for å ha bortført jenta.

I fjor sommer skal han ha tatt med datteren til utlandet – først til et land i Sør-Europa og så over til Nord-Afrika – uten å gi beskjed om det.

