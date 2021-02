79 drept i fengselsopprør i Ecuador

En strid mellom kriminelle gjenger om «kontroll» i fengslene skal være årsaken til blodbadet, opplyser landets myndigheter.

Av Ola Haram

Det som skal ha vært landets verste fengselsopprør noensinne, kommer som følge av at en lederskikkelse i gjengen «Los Choneros» ble skutt og drept på et kjøpesenter i havnebyen Manta i slutten av desember.

Havnebyen Manta i Ecuador skal være sentral når det kommer til smugling av columbiansk narkotika ut fra Sør-Amerika.

BLODBAD: Her i El Turi-fengselet, ett av fire det var opptøyer i, ble 33 drept sist tirsdag. Foto: Robert Puglla / EFE

Sulle hevne sjef

Et maktvakum i landets fengsler oppstod som følge av gjenglederens død og tirsdag eskalerte det til massedrap.

– Los Choneros skulle hevne drapet på sin døde sjef, opplyser Edmundo Moncayo, direktør for Ecuadors fengselsystem til New York Times.

Ifølge avisen har Ecuadors overfylte fengsler de siste tre årene blitt stadig mer voldelige, som følge av at narkotikagjengene har tatt over mer og mer av kontrollen i fengslene.

I 2020 ble 51 personer drept i fengslene. Sist tirsdag døde 79 på en og samme dag.

Lokale medier skriver at minst fire andre gjenger var delaktige i opprøret som fant sted i fire forskjellige fengsler. Gjengene har navn som «Los Pipos», «Los Tiguerones», «Los Chone Killers» og «Los Lobos».

DØDE: En bil med en kiste utenfor likhuset i Cuenca, Ecuador. Foto: FERNANDO MACHADO / AFP

Grusomme videoer

Videoer som fangene publiserte på internett viste hodeløse og maltraktrete kropper, der blant annet gjengnavnet «Los Lobos» skal ha blitt nevnt en rekke ganger mens de «feiret» drapene på sine motstandere.

Videoene tydeliggjør hvor alvorlig situasjonen har ettersom volds- og narkotikakriminaliteten har fått utvikle seg i landet, skriver New York Times.

Vil bli bedre

Et problem er blant annet at de fleste fengslene i Ecuador i dag, er gamle skoler eller sykehus. Edmundo Moncayo, lederen for Ecuadors fengselssystem, sier at de trenger mer penger for å få orden på systemet, men at de blant annet ønsker å bedre utdanningstilbudet og infrastrukturen i fengslene.