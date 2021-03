SORG: Sarah Everard ble bortført og drept av en politimann. I flere britiske byer er reaksjonene den av sorg og sinne over 33-åringens tragiske skjebne.

Tar til gatene mot kvinnevold etter drap: − Mange som har følt frykt

Drapet på 33 år gamle Sarah Everard har skapt sinne og fortvilelse over hele Storbritannia. «Hun var bare på vei hjem», er blitt et slagord for de tusener som sørger over det brutale drapet.

Av Harald Berg Sævereid

Publisert: Nå nettopp

London-politiet har fått massiv kritikk etter den hardhendte behandlingen mange av dem som deltok i en minnemarkering for Sarah Everard. Kvinner ble lagt i bakken av politifolk under den spontane minnemarkeringen i Clapham lørdag.

Frykt for økt coronasmitte som følge av at flere hundre hadde møtt opp for å minnes 33-åringen var forklaringen politisjef Cressida Dick. Den politiske opposisjonen forlangte at hun skulle gå av som sjef for London Metropolitan Police. Dette har hun avvist.

HILSEN: Kjente og ukjente har lagt ned blomster til minne om 33 år gamle Sarah Everard. En politimann er siktet for drapet. Foto: Han Yan / Xinhua

3. mars var 33-årige Sarah Everhard på vei hjem til London bydelen Brixton fra Clapham Junxtion hvor hun hadde vært på besøk hos en venninne. Dagen etter ble hun meldt savnet av kjæresten.

Turen hjem til Brixton fra Clapham Junxtion er en fire kilometer lang gåtur, og som ifølge britisk presse går gjennom et folksomt område, godt opplyst og gater hvor folk vanligvis går.

I dagene som fulgte ble det satt opp plakater med bilder av Sarah i området der hun skulle ha gått. Politiet sendte også ut CCTV, overvåkningsbilder at henne på nettet.

En uke etter at hun ble meldt savnet, ble hun funnet drept i et skogsområde i Kent. Politimannen Wayne Couzens (48), ansatt ved London Metropolitan Police, er siktet for bortføring og drap.

Tirsdag ble han fremstilt for strafferetten i Old Bailey, hvor rettssaken mot ham er berammet til 25. oktober.

Politisjef Cressida Dick erkjenner at kvinner i London har grunn til å være bekymret og redde, «men at en kvinne blir bortført fra åpen gate, er noe som sjeldent skjer», sier hun til BBC.

TETT: London politiet hevder at folk marsjerte og stimlet sammen i strid med Covid-reglene om sosial avstand. Og at de derfor brøt om minnemarkeringene. Foto: Matt Dunham / AP

Tragedien har vakt oppsikt og forferdelse over store deler av Storbritannia. Det har vært minnemarkeringer og demonstrasjoner i Cardiff, Edinburgh, Leeds, Brighton og Liverpool.

I Parlamentet sto innenriksminister Priti Patel opp og sa at hun ville benytte anledningen til å si at drapet «har opprørt mange». Smerten jeg føler og den mange av oss har, kan oppsummeres med fem ord: «She was just walking home».

Innenriksministeren sier at hun har bedt de rette instanser å ettergå politiets opptreden under tumultene som utviklet seg under minnemarkeringen sist lørdag.

Under markeringen i London mandag kveld var politiet mer tilbakeholdne.

FRYKT: Britiske kvinner har fortalt om hvordan de blir seksuelt trakassert allerede fra ung alder. Foto: Tayfun Salci / ZUMA Wire

– Britenes reaksjon på den forferdelige skjebnen til Sarah Everard, er et uttrykk for at dette er en sak som har elementer de fleste kvinner kjenner seg igjen i. Det er mange som har følt frykt når man går alene på gaten i mørke kvelder. Denne frykten bærer kvinner ofte på, sier Annette Groth, mangeårig London-korrespondent for NRK og forfatter av bøker om Storbritannia.

– Det faktum at en politimann angivelig skal stå bak ugjerningen, er også med på å gjøre denne saken veldig spesiell, sier Groth.

Etter at forsvinningen ble til et drap, meldte flere kvinner om hvordan det var å være kvinne på byen og hvordan det er å ta seg hjem på kvelden.

En unge kvinne, Helen Wadia, er en av dem. Hun fortalte BBC Radio 5 at hun ønsket å sette søkelyset på hvor vanlig det er for kvinner å føle seg utrygge.

«Første gang jeg ble verbalt sjikanert var jeg 12 år gammel. Siden den gang har jeg vært observant og har passet på meg selv og venninne mine. Vi lar være å kle oss outrert, vi drikker ikke for mye. Vi tar taxi selv om vi egentlig ikke har råd til det. Vi sitter med nøkkelknippe i hånden. Vi har ikke på oss hodetelefoner når vi er ute og jogger. Vi holder oss i godt opplyste gater. Det hele er utmattende».

KRITIKK: At drapsmannen skal være en kollega og at London-politifolk skal ha vært for hardhendte da de brøt opp en minnemarkering for Sarah Everard, har skapt frustrasjon og sinne. Foto: Dominic Lipinski / PA Wire

Statsminister Boris Johnson og den britiske regjeringen har reagert raskt etter at drapet på Sarah Everard ble kjent. Downing Street har gjort kjent umiddelbare tiltak som skal gjøre sikkerheten for kvinner bedre.

– Dette er en viktig lov hvor vi skal skjerpe straffene og sende flere politifolk ut i gatene, var den beskjeden fra statsministeren.

Fondet som skal brukes til sikkerhets tiltak i byene skal dobles, lover Boris Johnson. Sivilkledd politi skal frekventere klubber, barer og populære utesteder for samle informasjon og drive etterretning. 45 millioner pund skal sørge for flere opplyste gater og CCTV-overvåkning, lover den britiske regjeringen.