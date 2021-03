SPENT: Et vulkansk utbrudd kan komme vest for det geotermiske området Seltún på Reykjanes på Island. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Sven Arne Buggeland

Island trues av vulkanutbrudd: − Venter vegg av ild og lava

Islendingene skjelver i spenning: Glovarm, flytende magma fra jordens indre kan når som helst strømme opp i det vulkanske landskapet utenfor Reykjavik.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

– Vi kan få en flere kilometer lang vegg av ild og lava som står flere hundre meter til værs, sier professor i geologi ved Universitetet i Bergen, islendingen Haflidi Haflidason til VG.

Den siste uken er sagaøya vest for Norge rystet av nesten 20.000 små og store jordskjelv. Onsdag viste satellittbilder og nytt jordskjelvmønster at flytende steinmasser er i ferd med å stige mot jordoverflaten.

– Det er meget spennende å oppleve noe som ikke er skjedd på 800 år, sier geologen Børge Johannes Wigum til VG.

Den tidligere NTNU-professoren følger dramaet fra Reykjavik, hvor familien har bodd i mer enn 30 år.

Vekkes av buldring

– De største jordskjelvene er absolutt merkbare. Vi hører høye smell, og det rister ganske godt i flere sekunder. Mange begynner å bli lei av å bli vekket flere ganger hver natt av buldringen, sier 58-åringen.

GEOLOG: Børge Johannes Wigum under vulkanutbruddet i Holuhraun på Island i 2014. Foto: Privat

Skjelvet som målte 4,5 torsdag morgen er det største på et par døgn.

– Så mange jordskjelv er veldig uvanlig, Sist det var så stor aktivitet, var på sekstitallet, sier Wigum.

Den eurasiske og nordamerikanske kontinentalplaten møtes på halvøya Reykjanes sørvest på Island.

– Platene som bærer kontinentene, drifter fra hverandre og gnisser mot hverandre på samme tid. Nå synes det som om magma er i ferd med å trenge mot overflaten i sprekksonen, sier Wigum.

Landskapet hever seg

Magma er smeltet stein 6–7 kilometer under jordskorpen på Reykjanes. Magma er lett og står under trykk, og kan trenge gjennom tyngre bergarter. Magma som kommer til overflaten, kalles lava.

– Indikasjonene på at magma presser på, er styrket av meget nøyaktige satellitt-radarbilder som viser at områder på Reykjanes på få dager har hevet seg inntil 30 centimeter. Det kan ikke skyldes jordskjelvene alene, sier Wigum.

VARMEKILDER: Det ryker fra varme kilder og svovelpøler ved Seltún på Reykjanes. Foto: Sven Arne Buggeland

Det har ikke vært vulkanutbrudd på Reykjanes siden Snorre Sturlassons tid omkring år 1240.

Enestående scenario

– Det er et enestående geologisk scenario som utspiller seg. Om spenningene som er bygget opp gjennom hundreårene fører til at jordskorpen ikke tåler mer, kan vi få et utbrudd, sier den norske geologen.

Han sier utbruddet kan skje om noen timer, men magmaen kan også stivne og stoppe.

– Veldig mye peker i retning av et utbrudd, om ikke nå så innenfor en tidshorisont som ikke er altfor lang, sier Haflidi Haflidason.

På Island går direktesendingene døgnet rundt, men ingen eksperter kan forutse hva som kan komme til å skje.

Om en sprekk åpner seg, tror geologene det vil skje i det øde, flate landskapet mellom fjellet Keilir og Fagradalsfjall, midt på Reykjanes og mellom flyplassen Keflavik og hovedstaden.

VULKAN: Utbruddet på Holohraun på det islandske høylandet i 2014. Foto: Børge Johannes Wigum

Glødende elver

Børge Johannes Wigum sier at en slik sprekk kan være flere kilometer lang og kanskje rundt ti meter bred.

– Et utbrudd vil være relativt rolig, men vi kan vente lavasøyler som står høyt til værs. Når tyntflytende lava faller ned, vil den flyte som glødende elver med en temperatur på 1100–1200 grader.

Wigum sier at lavaelvene vil kunne renne flere kilometer i løpet av noen timer. De vil kunne nå hovedveien mellom Reykjavik og den internasjonale lufthavnen eller veien på sørsiden av halvøya nær Grindavik.

Der ligger en av Islands største turistattraksjoner, det utendørs badeanlegget Den blå lagune.

BADELAND: Den blå lagune ligger nær området som trues av vulkanutbruddet. Foto: Sven Arne Buggeland

Ubehagelige svovelgasser

– Ingen vet om lava vil renne nordover eller sørover. Området er avstengt, men det bor ikke folk der. I verste fall kan infrastruktur som veier bli ødelagt og befolkningen bli utsatt for ubehagelig gass, sier Wigum.

Professor Haflidason tror et utbrudd kan bli litt av et skue fra hovedveien mellom Reykjavik og Keflavik.

– Det kan bli en vegg av lava, et turistutbrudd, sier den islandske geologen.

Myndigheter regner med at konsentrasjonen av svoveldioksid i luften vil være så små at gassen ikke er skadelige, selv om vinden står mot Reykjavik. Men gassen vil kunne påføre astmatikere ubehag.

Wigum tror et utbrudd kan vare noen uker, Haflidason tror dager er mer sannsynlig.

Ikke askefast igjen

Vulkanutbruddet på Eyjafjallajökull i april 2010 førte med seg store utslipp av vulkansk aske, som lammet flytrafikken i store deler av Nord-Europa. «Askefast» ble et uttrykk for dem som ikke fikk reist.

– Noe slikt vil vi ikke oppleve denne gangen. Den basiske, tyntflytende lavaen på Reykjanes vil trolig gi relativt lite askedannelse, sier geologen som i dag arbeider i det internasjonale konsernet Heidelberg Cement.

Haflidason reiser ikke til Island, han skal på tokt med studenter på Vestlandet.

– I mine 50 år som geolog har jeg aldri vært i nærheten av et utbrudd selv. Jeg har alltid vært på feil sted til feil tid. Det er trist, sukker islendingen ved Universitetet i Bergen.