Den demokratiske guvernøren Andrew Cuomo besøkte mandag et vaksinasjonssenter i New York. Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Borgermester ber Cuomo gå etter ny anklage: − Det er motbydelig

Presset mot New Yorks demokratiske guvernør Andrew Cuomo øker. Etter en ny, alvorlig anklage vil delstatens nasjonalforsamling starte riksrettsetterforskning.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Nå nettopp

– Den spesifikke anklagen om at guvernøren tilkalte en ansatt, en han hadde makt over, til et privat sted for så å forgripe seg på henne seksuelt, det er totalt uakseptabelt, sier New Yorks demokratiske borgermester Bill de Blasio torsdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Det er motbydelig, og han kan ikke være guvernør lenger.

Anklagen ordføreren viser til ble kjent onsdag denne uken, gjennom en artikkel i Albany-avisen The Times Union. En ikke-navngitt kvinnelig ansatt av guvernøren skal ha hevdet at guvernøren ba henne komme til hans offisielle bolig, der han skal ha tatt hendene sine under blusen hennes og befølt henne.

Avisen baserte artikkelen på en anonym kilde som skal ha kjennskap til situasjonen, og de har ikke selv snakket med kvinnen.

BER CUOMO GÅ: New Yorks demokratiske borgermester Bill de Blasio har ifølge Washington Post hatt en mangeårig feide med guvernør Andrew Cuomo. Foto: CARLO ALLEGRI / REUTERS

– Jeg har aldri gjort noe som dette

Anklagen er den alvorligste som er blitt rettet mot guvernøren hittil, og den ble torsdag levert til politiet av Cuomos rådgiver Beth Garvey, etter at kvinnen ikke selv skal ha ønsket å gå til politiet.

Kilder i politiet i fylket Albany sier til New York Times at det kan dreie seg om en kriminell handling. Foreløpig er det ikke satt i gang noen kriminaletterforskning.

Andrew Cuomo, som tidligere har sagt at han forstår at oppførselen hans i enkelte tilfeller kan ha «blitt feilaktig tolket som flørting», avviser påstandene.

– Jeg har aldri gjort noe som dette. Detaljene i disse meldingene gir meg vondt i magen, sa han gjennom en talsperson onsdag.

Tidligere har fem kvinner kommet med anklager om upassende oppførsel og seksuell trakassering mot guvernøren. Disse kommer på toppen av den såkalte sykehjemsskandalen, der Cuomo-administrasjonen sies å ha holdt tilbake coronarelaterte dødsfall ved delstatens sykehjem for å «pynte på sannheten».

Gir grønt lys for riksrettsetterforskning

Cuomo møter nå sterk motstand på hjemmebane. Demokraten Carl Heastie, som leder delstatens nasjonalforsamling, kunngjorde torsdag at han har gitt grønt lys for en såkalt «riksretts-etterforskning» mot guvernøren i forsamlingens justiskomité.

– Komiteen vil ha mulighet til å intervjue vitner, hente inn dokumenter og vurdere bevisene, slik New Yorks grunnlov gir rom for, sier han i en uttalelse, og legger til at anklagene mot guvernøren er alvorlige.

VIL HA ETTERFORSKNING: Demokraten Carl Heastie leder nasjonalforsamlingen i New York. – Anklagene mot guvernøren er alvorlige, sier han i en uttalelse. Foto: Hans Pennink / AP

Til sammen har 121 medlemmer av delstatens kongress nå bedt guvernøren om å pakke sakene sine, ifølge en opptelling gjort av nyhetsbyrået AP. Blant dem er 65 demokrater og 56 republikanere.

– I lys av guvernørens innrømmelse av upassende oppførsel og endrede data om coronadødsfall ved sykehjem, har han mistet sin tillit hos folket og i delstatens forsamling. Det gjør ham ineffektiv i en tid hvor behovene er store. Det er på tide at guvernør Cuomo går av, står det i et brev fra 19 demokratiske delstatssenatorer og 40 forsamlingsmedlemmer torsdag.

Cuomo har tidligere nektet å gå av, og han har bedt om tålmodighet mens anklagene mot ham blir ferdig etterforsket. De har havnet på bordet til delstatens justisminister Letitia James.