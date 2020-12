OMSTRIDT: En låt som harselerer med Storbritannias statsminister Boris Johnson nærmer seg toppen av listene i landet han leder. Foto: POOL New / Reuters

Johnson-harselas kan bli årets julehit i Storbritannia

En låt som gjør narr av statsminister Boris Johnson nærmer seg toppen av hitlistene i Storbritannia og kan potensielt bli 2020s julehit på øyriket.

Låten er skrevet av bandet The Kunts, og har den lite Johnson-vennlige tittelen «Boris Johnson Is A Fucking Cunt». Nevnte strofe utgjør også hoveddelen av den relativt enkle teksten, som har fenget britiske lyttere i stor stil.

Hiten har nemlig nå tredd inn i topp 20 på lista over mest populære singler i Storbritannia, og er i konkurransen om å bli årets «Christmas Number One». Det melder det britiske musikkmagasinet New Musical Express.

Søndag steg den til nummer to på iTunes’ toppliste i Storbritannia. Det kan skyldes at den britiske regjeringen rundt disse tider helt i siste liten skrotet planen om å lette på coronarestriksjonene inn mot jul og isteden innføre såkalt nivå 4-restriksjoner i London og Sør-Øst.

I øyeblikket er «Boris Johnson Is a Fucking Cunt» nummer fire på topplista bag «Afterglow» med Ed Sheeran, og to ulike utgaver av Ladbabys veldedighetslåt «Don’t Stop Me Eatin».

Punk-band

Bandet slapp sangen tidligere i år, som en del av albumet «Kunts Punk In Your Face».

Den er også nummer 3 på Amazons liste over bestselgende låter i Storbritannia, og topper Spotify UKs «Viral 50». Bookmakerne gir den 8/1 i odds på å sikre plassen, som yotuber/influenserdoen Mark og Roxanne Holye i LadBaby er favoritter.

BBC Radio 1s «The Official Chart show» kårer årets julelåt den 25. desember. Den høyt aktede topplassen har tidligere vært innehatt av artister som Pink Floyd, Mariah Carey, The Beatles og Queen.

Bandet har sluppet en sensurert versjon av låta der «Is A Fucking Cunt» er erstattet med «Is A Sausage Roll» for å nå et bredere publikum.

Hardt vær

Den britiske statsministeren har hatt sitt å stri med i løpet av 2020.

Midt i de intense brexit-forhandlingene har landet blitt hardt rammet av coronaviruset, nylig en ny mutert variant som anslås å være opptil 70 prosent mer smittsom enn den opprinnelige.

Kritikken har ikke bare kommet fra misfornøyde velgere som må tilbringe julen under strenge restriksjoner, men også partifeller som mener regjeringen er for streng, skriver CNN.